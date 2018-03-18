師資不願入偏鄉何解？或許政府可考慮發「教育消費券」

文：王崇旭（台北市電腦公會智慧學習產業聯盟會長）

大學繁星申請第一階段放榜，由於制度設計強調學生在校成績與排名，是社區高中可以與明星高中同享鎂光燈的少數時刻。今年除了學測滿級分落榜人數高達24名受到矚目，之前高雄偏鄉高中學測成績不佳的新聞仍餘波盪漾，也有媒體評論，偏鄉學校的繁星申請錄取人數偏低，遠不及城鎮學校。

關於偏鄉的教育資源的討論，不外乎是政府只顧著設立學校，卻沒有真正照顧偏鄉學生。然而事實上，人才與資源磁吸效應是自由市場中無法逆轉的現象，公家教育資源的分配也必依循經濟學的供需原理，還有教師個人意願與選擇，政府過度介入不見得能有效改善。

文憑主義，其實和工業化有密切關係

學業成績和文憑，在台灣社會被視為個人能力的客觀指標，學生在校的學習表現，也決定了未來受教育的機會，也直接影響長期的工作表現與收入，因此教育一直被視為世代階級翻轉的最佳方式。台灣二十多年來的教育改革著重在提高升學率，增加學校與招生數，利用文憑篩選人才的社會現象轉化成為齊頭式平等的高等教育，忽略了國家人才需求的規劃。原本為研究做準備的高等教育，變成國民教育、職業教育。國家的教育經費因為眾多學校需要補助而稀釋，學費卻又受管制無法隨意調漲，導致國立大學也需要伸手向企業與校友募款才能解決經費短缺的問題，研究水準更無法提升，陷入惡性循環當中。

文憑主義的現象並非一朝一夕造成，而是人的競爭過程與經濟工業化、社會現代化下的必然的情況，工作機會與各地資源決定了人才的流向。當勞力可以自由移動與選擇機會時，偏鄉、小國留不住人才實屬常態，肇因於理性的勞力，會綜合評量個人情感需求與現實資源，選擇對自己最有利的情境。

Photo Credit: Tony Tseng @ Flickr CC BY 2.0

偏鄉與城鎮的規模經濟比不上大都市，服務業、醫療、教育均必須因成本問題而縮減人力，惡性循環下人才只能選擇離鄉才有自我實現的機會。例如，近期台大副學務長被加拿大的大學挖角，就是離鄉以求實現理想的案例。文憑主義的現象不僅發生在台灣，泰國電影《模犯生》講述某私立中學的資優生，因為一時心軟小考幫助家境優渥的同學，後面變調成為大規模的系統性作弊，片中兩個主角都出身貧寒，期望能爭取到國外讀大學的機會以求更好的發展，顯然泰國社會也會以文憑與教育評斷，讓窮人能階級翻轉。

磁吸效應存在，學生自然往城市集中

許多研究報導都著重在關心偏鄉教育資源的落差，卻未反思原因。一般而言，各區域的學生素質接近常態分配，只是台灣的明星學校情結會驅使家長和學生往文教資源豐富的區域集中。有經濟能力的家長與學習成就佳的學生，在國中階段可能選擇私立中學，留在公立國中的學生也許起跑點已經矮了一大截，偏鄉更因為文化刺激少，同儕競爭壓力低，要培養「曠世奇才」更屬難得，即使遇到學習成就好的學生，也會往市區的前幾志願選填就讀。

相同的磁吸效應在北北基也存在，即使是台北市，也有不少家長會打聽各學區的國中考上前三志願高中的學生數，進而選擇學區買房設戶籍。即使是新北市的精華區，學生依然嚮往北市的前三志願，不因廣設社區高中而降低跨區就讀的意願。至於大城市周邊的社區高中，因為人口基數高，不願意通勤的優秀學生數相對較高，因而能在繁星榜單大放異彩。

綜上因素，不難理解偏鄉高中的學測成績、繁星錄取率不佳，不完全是政府的責任。

Photo Credit: Reuters/達志影像

科技時代，應用網路弭平不平等

根據中研院的研究指出，學校教育不一定能平等對待所有學生，常常因學生家庭背景的不同，維持甚至加劇這樣的不平等。

且若以人口數來看，在「都市」或「城鎮」的學習表現低落學生更多，偏鄉只佔了一小部分。某些學業成就較差的學生，從小學成績落後，到了國中教材難度增加後形同被放棄，所以台灣學生在國際測驗的成績也呈現M型化，教改、調整課綱難度並沒有改變這些現象。且根據教育部統計，從2010到2015年，台灣的高中生出國就讀大學的人數，從556人增加到1443人，成長幅度高達160％。這現象可能歸因於台灣家長的經濟實力不容小覷、各國大學積極招收國際學生、役政改革使役男出國留學鬆綁等有關，但更必須正視本國的大學文憑評價降低的可能性，造成今年繁星入學有116校系無人錄取的窘境。

學生的分數是家長的教養態度、當地教育與文化資源的綜合呈現。都市化與人才流動是經濟發展的不可逆現象，偏鄉師資也不可能因政府鼓勵就一夕間補足，且可能一師兼教多科，無法專精，所以光靠教改政策無法解決偏鄉教育問題。

個人建議政府可考慮與民間教育資源合作，如線上學習業者，利用網路分享的特性拉近城鄉教育資源差距，目前已有多家業者將補教資源利用網路不分時地傳送各處。許多補教老師的教學表達方式、備課的完整度、考試的熟悉度皆高於一般學校教師。

政府與其花大筆預算也招不足師資願意入偏鄉，發給現金又有不使用於教育的可能性，或許可延伸國民教育的初衷，考慮發給「教育消費券」，讓學生依各自喜好與需求向民間線上學習業者申購課程時數，以補偏鄉學校資源不足的遺憾。各家業者都有核實使用者與線上時數計算機制，為了鼓勵學生申請教育消費券後要善加利用，可以根據使用率或學習成就訂定標準，達標者可再繼續申請使用，如此一來或許可達成「政府節約預算、業者拓展市場、學生成績進步」三贏的局面。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航