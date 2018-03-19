游泳姿勢大體檢：任何運動都一樣，移動就是失衡

作者：尼可拉斯．羅曼諾夫、約翰．羅伯遜

全都跟轉換支撐有關

我們設計出各式各樣的訓練動作都是為了提升水感，水感即是手掌上形成的壓力。 —馬丁．奈特（Marty Knight）

支撐！支撐！又是支撐！

這次你或許會問，游泳又跟支撐有什麼關係？游泳時我們浮在水中靠手把身體往前拉，這不是一種跟重力無關的運動嗎？如果談的是跑步，沒錯，支撐的動作顯而易見。騎自行車時，支撐的概念稍微隱晦了一點，但仔細想想就知道體重是由腳踏車上的坐墊、車手把和兩個踏板輪流支撐的，當愈多的體重轉移到踏板上，功率就愈高。但當我們談到游泳的划手時，又跟支撐與重力有什麼關係呢？

關係可大了！支撐與轉換支撐跟所有的運動項目都有關。

我們直覺認為游泳跟重力無關是因為水的浮力撐起了身體。重力可以在空氣中發揮它向地心牽引的效果，但黏度較高的水可以阻止身體被重力往下拉。但我們都知道，如果身體不維持在一個適當的位置或是抓到可支撐體重的漂浮物，我們最終還是會沉到水底。

如果你很不幸在海上碰到船難，你第一件要做的事是掃視海面，看有沒有漂浮物可以讓你抓著支撐體重。如果沒有救生筏或門板之類的東西，你就只能靠「大字漂」來自救了。這個最有利的漂浮姿勢是臉朝下，四肢打開，雙手大約是朝十點半與一點半的方向延伸，雙腳則朝四點半與七點半的方向打開，並且盡量在水中放鬆。

這個姿勢所需要的能量最少，可以讓身體好好放鬆，而且可使身體在水中浮力支撐的表面積達到最大化。就像降落傘的功能一樣，可以避免你快速沉到水底。要領是吐氣要慢、換氣回到同樣姿勢要快，如此可以避免下沉，並且減少能量的消耗。

這是浮力支撐。我們可以用一個簡單的測試來說明動態的浮力支撐。請找一個水深超過你身高的泳池，在水中保持直立狀態，雙手指向天空，同時腳背打直、腳尖朝向池底，你會發現處於這個姿勢時身體會迅速下沉。接著，再回到前一個大字漂的姿勢，因為這個姿勢受到浮力支撐的表面積最大，所以水的浮力能達到最大的效益，再度撐起你的身體。

水中的浮力支撐是一種被動支撐，如果想善用浮力，應該「盡量無為」，盡量放鬆，順應自然的法則。然而，「向前游」與「漂浮在原地」的差別在於把身體的重量從被動的「浮力支撐」轉移到主動的「移動支撐」上。拿自行車來比喻的話，騎行時被動支撐體重的位置是車手把和坐墊，主動支撐的位置在踏板，騎行時我們要把車手把和坐墊上的體重分配到左右腳的踏板上。游泳也是一樣的道理。我們要把原本大多數由浮力支撐的體重，轉移到能幫我們移動的支撐點上（移動支撐）。猜猜看，游泳的移動支撐在哪裡？看圖42.1可知，在前伸臂的手掌上。

Photo Credit：臉譜出版 圖42.1 游泳的移動支撐在前伸臂的手掌上：身體及腳浮力支撐（無助於移動的被動支撐)，向前伸的手移動支撐（移動的關鍵）

這是Pose Method很酷的地方。一旦你搞清楚游泳的移動支撐在手掌上，你就能掌握核心技術，而且這項技術從來沒有人教過你，過去你聽到關於泳游技巧的各種說法都可以暫時拋開。像是有人會說「划手要用力且划到底」，請先忘掉它；或是說「轉動臀部，靠核心發力」，千萬別再這麼想；也有人會教「胸口要刻意往下壓」，啥？這是什麼道理啊！

請重新用支撐與轉換支撐來思考游泳技術，任何運動都一樣，移動就是失衡，學習有效率地建立平衡與破壞平衡是成為游泳高手的關鍵。就如同跑步和騎行，理智和本體感覺必須同時並進，才能徹底學會Pose Method的游泳技法。

為了能夠使你徹底了解Pose Method的概念，我們將先說明Pose Method背後的科學原理以及如何把它運用在游泳上，接著是一系列的技術訓練動作，這些動作可以讓你實際透過手掌感受到體重的存在，讓你學會在水中利用體重產生動量向前推進。最後是關於開放式水域的游泳策略與方法。好了，做個深呼吸，開始學真正的游泳技術吧！

平衡支撐

自然界是均衡的。我們都知道「因果法則」是一貫且無情的自然法則，所以我們擾亂她的平衡；但身為一個獨立的個體，我們確實未能找到自己的平衡點，那是因為我們還未了解到一切都跟自然界一樣「種瓜得瓜，種豆得豆」，相同的自然法則也在人生與社會中無情地運作著。 —席尼．布雷默（Sidney Bremer）

前一章我們用兩種極端的姿勢來解釋水所提供的浮力支撐（圖43.1），水中的「立姿」與「大字漂」這兩種極端姿勢，雖然都跟真正的游泳姿勢無關，但卻非常適合用來說明水中的平衡。

Photo Credit：臉譜出版 圖43.1 水中的浮力支撐。

例如水中直立的姿勢很容易保持平衡，但卻會迅速下沉，若能在下沉前快點回到大字漂的姿勢，就能重新回到平衡，浮在水中。為了演示游泳時平衡與支撐間的關係，讓我們再回到泳池從大字漂的姿勢重新開始。

當你以大字漂的姿勢輕鬆地漂浮在水面上時，慢慢把你的右手抬出水面，身體右側會產生失重，體重會自動轉移到左邊，所以你的身體也開始笨拙地向左轉動。現在再放下右手回到大字漂的姿勢，接著再把水面附近的雙腳靠攏，手臂向側邊伸直，與身體成90°。此時再抬起右手時，身體會沿著中線向左轉動。因為雙腳靠攏的關係，轉動過程較為平衡。

藉由抬起和降低右手的高度，你會很明顯地感受到平衡與失衡，每次改變上抬的高度時，身體都會繞著中軸線尋找新的平衡。現在，改把雙臂朝頭前伸直，雙腳朝身後伸直（圖43.2），這跟之前提到會快速下沉的直立姿勢很像，只不過身體位置改成與水面平行。

Photo Credit：臉譜出版 圖43.2 雙臂朝頭前伸直，雙腳朝身後伸直。

現在，把頭和肩膀抬起。當你這麼做時，你的腿將開始下沉。傾斜的支點在你的臀部，也就是你身體的質心。這些練習有助我們了解身體在雙軸線上的微妙平衡，使我們在游泳時能維持正確的姿勢。這也會讓你知道，儘管頭和手的動作幅度很小，也會很快打亂平衡。

所以只要利用浮力支撐維持姿勢，我們就能掌握保持平衡的要領。這些觀念很好，但如何把這些知識運用在游泳上呢？

我們馬上就會談到，但要先告訴你一個小祕密：當你的游泳效率很高時，手掌的入水點跟出水點幾乎會在同一個位置上（圖43.3）。針對這點思考一下。游泳看起來是用手划過身體，但事實是你的身體加速通過手掌。當手掌入水後，它會在下壓尋找靜水的同時做一個很微小的搖櫓動作，但絕不會刻意向後划。

Photo Credit：臉譜出版 圖43.3 手掌的入水與出水幾乎會在同一個點。但技術頂尖（亞奧運等級）的選手，當手掌通過身體重心之後，身體會因為慣性繼續滑行，使得手掌的出水點甚至跑到入水點之前。

為了讓這樣的意象更清楚，想像一下公園裡可以擺盪前進的猴架（monkey bars）。為了在猴架上前進，你先單手抓住架槓向前盪出，盪出的幅度要讓你的另一隻手能抓住另一個架槓。抓住架槓的手就是不斷轉換的支撐點，它們必須輪流承擔全身的體重，如此才能前進。但如果兩隻手都抓在同一根架槓上，你就無法移動，直到你伸出其中一隻手把體重轉移到前方的架槓上，移動才會發生。「轉換支撐」是移動的關鍵。如果你在前伸臂抓到架槓時沒有即時放掉另一隻手，你就會在原地前後擺盪，直到動量消失為止，最終你就會吊掛在原地，兩手各承擔一半的體重。你現在平衡了，但哪裡都去不了（圖43.4）。

Photo Credit：臉譜出版 圖43.4 水中的支撐點不斷地改變，就好比猴架一樣，是在支撐與轉移我們的體重，它必須夠穩固，才能使我們在水中移動。

現在，在心裡想像以下景象：把猴架放到水中，架槓沉到水面下一個腳掌的距離，接著趴在上面，伸出一隻手抓住前方的架槓，當後方的手臂抬出水面時，前伸臂就會被往下壓，接著如同前面提過的平衡測試一樣，身體開始沿著中心軸旋轉，體重也開始轉移到前伸臂所支撐的架槓上。

當胸口通過架槓上方的過程中，前伸臂像是能量的傳輸站，這股能量由體重所提供。當體重來到支撐手的正上方時，在空中的手臂已經從後方向前伸出，準備尋找下一根架槓。這正是轉換支撐→尋找新平衡的過程，在雙手交替的支撐過程中，身體也持續向前。

讓我們把整個情況仔細分析一遍。首先，在手臂抬出水面伸向架槓時，身體的平衡被破壞，體重開始轉移到已經抓住架槓的手臂上（也就是移動支撐）。抓住架槓的手，接下來要做的事，並非「拉」向身體，而是要維持一個穩固的支撐點，使胸口上升通過支點。當身體的質心通過支撐手的正上方時，手掌就必須及時放開架槓，開始進行失重，如此才能把體重轉移到新的支撐點上（下一根架槓）。

相關書摘 ►跑步姿勢大體檢：怎麼跑才是正確的「關鍵跑姿」？

書籍介紹

《Pose Method 游、騎、跑三項運動技術：開發技術知覺、掌握關鍵姿勢，在順應自然下進行科學化訓練，提高動作的經濟性並且避免受傷》，商周出版

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作者：尼可拉斯．羅曼諾夫、約翰．羅伯遜

譯者：徐國峰

如何閱讀本書：

本書前三部先介紹「技術」與「教學」理論，接著再透過游泳、騎車與跑步這三種運動來檢驗「Pose Method」這套理論，也就是剖析「what」的問題：該項技術的標準是什麼？接著才談論如何訓練技術，也就是「how」的問題。在談論訓練法時，作者很明確地指出了該如何運用「Pose Method」來進行這三項運動的技術訓練：該練什麼、動作的要領、訓練順序以及為何要練這些動作。最後再談這三項運動中常見的錯誤與矯正方式。

如果你本身就對「理論」有很興趣，你必然會在第二部中獲得許多啟發；如果你本身就在從事教育工作，對教學理論有興趣，建議先讀第三部；如果你是一位跑者，可以從本書的〈第四部：跑步技術〉開始研讀；如果你是自行車愛好者，可以直接翻看〈第五部：騎行技術〉；如果你是游泳愛好者，可以直接從〈第六部：游泳技術〉開始讀起；不論你打算先研讀游泳、騎車還是跑步的內容，建議你先讀第四章。因為人的所有行動能力都立基於當前的知覺水平。

Photo Credit：臉譜出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航