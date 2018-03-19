印度婦女生不出兒子被家暴，還是有「義務」留在丈夫身旁

文：JürgenWebermann 德國《每日新聞》

譯：觀念座標

接受採訪時，Prema輕撫著11歲女兒Kajal的頭髮，Kajal剛剛和姊姊Pooja放學回到家。Prema回憶到：「當年Pooja出生時，大家都很開心。」但是懷第二胎時，大家都對她說：這次你要生個兒子。只不過，第二胎還是女兒。

第二胎是女兒這個事實「讓我先生很生氣」，「我被咒罵、挨打；他瘋狂地罵說：我明明要的是兒子，你為什麼生了一個女兒？其他女人都可以生兒子。」

直到有一天，Prema意識到自己必須要反擊，她說：「那天，我先生失控了，他用木板毆打我們的大女兒，讓她頭破血流到必須要送醫；他甚至威脅我，要殺了兩個女兒。」Prema在娘家也得不到支持，所有的人都指責她，是她的不對；她的兄弟強迫她回到先生的身邊，對她說：「就算他打了妳，留在他身邊是妳的義務。」

Prema很快又懷孕了，她的孕吐和前幾次一樣，讓她的先生和婆家覺得，她懷的是女兒：「然後我的公婆就要求我先生和我離婚。我當時真的孤立無援，甚至沒有足夠的錢讓兩個女兒和我好好吃上一餐。」

Prema的故事聽來很極端，但是從印度傳統看來，這樣的故事層出不窮。印度政府都承認，超過2,000萬名在印度生活的女性，不是在期待之中被迎接出生的孩子。根據印度財政部的一份報告，每年在印度出生的女嬰，比男嬰少了兩百萬——她們可能是以人工引產的方式、或是初生後被謀殺，也有可能是因為被遺棄而死亡。

辛格（SejhoSingh）是新德里一個協助印度女性的中心主任。他說：「在南亞文化中，有對於兒子的偏好。」這反應了印度人的算計：「如果是嫁女兒，常常需要準備豐富的嫁妝；兒子則是財產的守衛者。」

辛格告訴記者，產檢超音波在印度很便宜，卻導致性別滅絕：「我們估計，透過這項檢查，每天有9,000名女嬰還未出生就失去生命。」

儘管印度明文禁止醫師透過超音波檢查告知父母嬰兒的性別。但是辛格認為，有錢的印度人，更是迫切性地要有兒子來繼承他們的財產；這些有錢人還能夠負擔收買醫生的費用；或者他們有醫生朋友。辛格說：「但是現在這個思想，像是病毒一樣擴散到貧窮的階級，讓人更警醒。」

根據印度的人口調查，2011年男女嬰的出生比是每1,000名男嬰對914名女嬰。30年前則是每1,000名男嬰對960明女嬰。特別是在北印度，以及階級特別明顯的地方，男女嬰的比例更懸殊。

Prema在被公婆趕出家門後，過著窮困的生活。帶這一個未出生的孩子和兩個女兒，Prema靠著打零工，幫人清掃度日，只能以印度餅和鹽填飽肚子。她回憶到：「醫生告訴我，我太虛弱可能沒辦法自然生產，我和孩子可能只能保住一個。」最後，還是母子均安，她有了一個兒子，出生時的體重是4,000克。

在孩子出生前，她的先生來找她，請求她原諒。Prema只能接受：「我只能原諒他，因為我單獨帶著孩子，所有的人都認為是我個性有問題。但我必須說，我先生的腦袋裡裝滿大便，他現在希望不要花錢在女兒們的教育。至少他不會再打她們。」小女兒Kajal想要成為老師；大女兒Pooja想要當醫生。Prema說，為了女兒的教育權，她會和她先生抗爭。

Prema現在有兩個兒子，但是她先生希望有更多兒子。對她先生而言，Prema現在可以給他兒子。但是Prema背著她先生，已經偷偷結紮了——Prema笑著告訴記者。

文章來源：DasSchicksalderungewolltenTöchter（Tagesschau）

本文經觀念座標授權刊登，原文發表於此

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