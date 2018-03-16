台大校長當選人管中閔「違法」在中國兼任教授？中研院：沒收到申報

《自由時報》今日指出，台大校長當選人管中閔長期在中國廈門大學擔任兼職教師，違反《教師法》、《教育人員任用法》及教育部函釋，但《聯合報》和台大教授都指出，管中閔僅擔任研討會講者，並未在中國大學任職。

《自由時報》報導，中國廈門大學「王亞南經濟研究院」2008及2011兩份招生簡章中，明確將管中閔列為師資，並擔任兼職教授。且在廈門大學英文授課博士專業導師名錄中，管中閔就列為數量經濟學及金融學的師資陣容。另外一份管中閔的英文版個人介紹中，更描述從2005年4月起就擔任廈門大學兼職，且2006年10月去湖北省華中科技大學、2007年6月去西安交通大學等。

《自由時報》也貼出「王亞南經濟研究院」網頁截圖，頁面顯示，「該院師資是分別從海外招聘了20位全職教師，同時聘請了蕭政、管中閔等享譽國際學界的著名學者為兼職教師。」

《自由時報》記者訪問廈大王亞南經濟研究院工作人員，蔡姓人員表示，管中閔從研究院創院之初就已加入，並確實開班授課，有負責國際學生的金融博士學位等，每年約來2、3次，一次約待一個月，因此授課較集中，至於授課日期則不固定，需視管的行程安排，但今年應該會照往年一般，展開授課。

《聯合報》報導，但《聯合報》記者去電廈門大學王亞南經濟研究院，接電話的工作人員表示：管中閔在該校「不上課，不取酬」，但會支持該校的學術活動。她舉例，該校若舉行世界經濟計量學會，管中閔便會來支持參加。

被問及為何名列王亞南研究院的網頁，還標明「兼職」教授，該名工作人員表示，「只要是有支持的教授，我們（廈大）都會列在師資名單中。」她舉例，教授只要來廈大開個講座、同學去聽，也會列入師資名單中。工作人員也查詢該校的人事資料，告訴記者，管中閔在兼職教授名單和客座教授名單中「都沒有」。

《風傳媒》報導，與管中閔熟悉的台大教授轉達表示，「管中閔沒受聘沒拿錢，也沒指導過任何碩博士生，且從來沒有在學校學期中去上過任何課程，他只曾受邀在研討會講習班做二、三小時的演講。」

《關鍵評論網》記者今日下午4時實際查詢中國廈門大學、西安交通大學及華中科技大學的網頁，只有廈門大學能查到管中閔的資料，管中閔的確名列學術研討會名單，只有一則「廈門大學人事處」的公告，顯示管中閔為中國「2017年長江學者講座教授推薦人選」，但實際查詢「中國教育網」的長江學者資料庫，並沒有管中閔的資訊。而《自由時報》所截圖的「王亞南經濟研究院」網頁，從今日下午4時開始就無法進入。

教育部規定：台灣學者不能在中國任教，短期交流也要報備

《新頭殼》報導，中研院表示，有關媒體報導管中閔院士於任職本院期間赴中國兼職一事，依規定，中研院人員兼職皆須報經院方同意，而且人事室每年均定期調查同仁兼職情形。本院目前查無其任職本院期間申報赴中國兼職資料。

另有關中研院人員兼職規定，均依《公務員服務法》、《中央研究院研究人員及研究技術人員兼職處理原則》、《中央研究院研究人員合聘及借調作業要點》等規定辦理。 而因為管院士已於2009年自本院離職，轉任臺大，管院士目前的兼職情形，中研究院無從知悉。

《蘋果日報》報導，台大則表示，目前正在了解中。

今日行政院舉辦記者會，提出策略因應中國吸取台灣人才的「對台31項措施」，今天中午的記者會上，教育部長潘文忠才表示，據《教師法》規範，公私校教師未經許可不得赴中參與教育計畫、應聘。

《教育人員任用條例》也規定，「專任教育人員，除法令另有規定外，不得在外兼課或兼職。」

根據教育部2009年12月2日的函釋，「現行與中國地區公立學校交流政策，關於『研究、教學人員交流』部分僅限於一般交流常態之短期客座講學，請勿涉及聘任我方人員擔任教職或研究職務事宜。」

《風傳媒》報導，兩岸學校的學校交流，要向教育部報備「合作協議書」，若為教授個人的訪學交流，也要向學校提出申請得到同意。

《新頭殼》報導，對此，民進黨立委張廖萬堅指出，就他瞭解，近年EMBA在職生進修專班課程，中國、台灣商學院教授互訪頻繁，任講座教授的狀況蠻多的，所以教育部要把這些樣態釐清，以免產生爭議。

國民黨立委柯志恩則質疑，管是被推薦人，學經歷非他填寫，且遴選時是2017年，請問要往前揭露到哪一年哪一月？無限上綱到哪些兼職、參加過的哪些活動？柯志恩也說，用同樣的標準，是否從過去、現在到未來所有大學校長候選人，都要無止盡的揭露與調查。

監委：同樣是大學校長，教育部兩套標準

（中央社）台大校長候選人爭議不休，也有人認為教育部針對陽明大學校長、台大校長「兩套標準」。監察院昨日通過糾正教育部，認為教育部函釋違法擴張「相當教授」的範圍及資格，導致陽明成為第一個副教授可成為校長的國立大學，要求教育部撤銷函釋。

監委仉桂美、王美玉昨日下午召開記者會，仉桂美指出，教育部2013年9月16日函釋有關教育人員任用條例第10條第1款第3目所定「曾任『相當教授』之教學、學術研究工作」的範圍及資格條件，但僅以教育人員任用條例第18條各款規定教授資格前段的「具博士學位及博士後8年以上工作年資」等資格條件為標準，即得認定為「相當教授」的教學、學術研究工作，全未考量教授資格也應具備該條例第18條各款後段規定「創作、發明及在學術上有重要貢獻或專門著作」的相當學術條件，違法擴張「相當教授」的範圍及資格條件。

仉桂美認為，教育部逕以函令訂定，未依立法理由意旨訂定施行細則加以規範，顯有違失。而陽明大學校長郭旭崧是第一個用逾越母法的函釋而產生的國立大學校長，確實不恰當。

監委說，郭旭崧是副教授，遴選會以未經過教評的北醫兼任講座教授就認定郭為教授，「相當教授」或「不相當教授」，在遴選會上沒有清楚的審查流程，全憑委員會認定。這樣的審查方式對教育界是一大災難。

教育部人事處長陳焜元解釋，監察院認為應撤銷的函示，有其時代背景。當時是希望廣納各方人才來當大學校長，實務上曾發生美國知名電子大廠副總裁受邀參與校長遴選，卻受限於沒有教授資格。

此糾正案是否影響郭旭崧的校長資格？仉桂美指出，要看陽明大學願意自覺到何種程度，事實很清楚，調查過程也諮詢許多公法學者，多數學者都認為此函釋已違法，後續陽明要如何處置，「以觀後效」。陳焜元指出，陽明的遴選作業已經完成，監察院今天的糾正案應不會影響已上任的陽明大學校長郭旭崧。

王美玉說，另一爭議是陽明遴選委員會的召集人張鴻仁和郭旭崧，分別出任同一家生醫公司的董事與獨立董事，是否有偏頗之虞，應依國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法第六條規定處理。

近來除了陽明大學校長遴選案，台大校長遴選也引起社會關注。監委表示，遴選委員與校長候選人任同一家公司董事是否有偏頗之虞而需要迴避，教育部訂有國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法第六條，依規定處理。

但監委調查發現，同樣是迴避與否的問題，教育部對於類似案子，適用同一辦法的標準不一，須檢討改進。仉桂美說，陽明大學校長郭旭崧和遴選會召集人擔任同一家生醫公司的董事，不在迴避要件的三款以內，從法律條文來看，並沒有違法，即使有人質疑，（教育部）也很快就派任，覺得沒甚麼問題，為什麼別的案子拖到現在，她認為，國家的尺度不可選用不同標準。

對此，教育部次長級官員接受監委約詢時答覆，「陽明已經到了要核准、聘任的階段，另一所大學還沒有到核准、聘任的階段。」

王美玉談到，這兩間學校的作法完全不一樣，台大是從遴選委員到校長候選人都公開，陽明正好相反，這些都是可以的，也反映大學自主給予一定的空間，也因此選出來就會有很多不同的樣態和問題。

而目前台大校長遴選案，另由新任監委張武修、高涌誠調查。

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核稿編輯：楊之瑜