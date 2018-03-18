川普高調宣布將與北韓會談，其實被金正恩耍得團團轉

文：Philip Sherwell《週日泰晤士報》

譯：觀念座標

當南北韓的運動員在平昌冬奧的閉幕典禮走在一起，顯示友好團結時，兩百英哩以北的某個秘密地點升起一片蒸氣雲。美國科學家利用衛星圖片進行分析，認為北韓又開始製造鈽了——鈽就是核子彈的原料。

一週以前，衛星所拍到的北韓寧邊核子反應爐照片，顯示蒸氣雲升起、附近河冰融解。但是，川普（Donald Trump）政府宣布要跟金正恩舉行高峰會的驚人消息時，似乎完全沒有注意到這些照片。約翰霍普金斯大學「38度以北」研究所、以及科學與國際安全智庫（Institute for Science and International Security）都認為，寧邊核子反應爐在沉寂一段時間後，又開始製造鈽了。

寧邊核子反應爐最近出現蒸氣雲的照片，是在2月25日拍攝的，這正是冬奧閉幕、朝鮮半島的運動員一同走出大團結的一天。

金正恩透過韓國的官員，宣稱他要「去核武」，以促使川普同意跟他見面；但與此同時，又被抓包正在製造核原料，這樣矛盾的訊息需要亞洲嚴正以待。

中國公開歡迎川金高峰會。但對只關心東北鄰國是否穩定的中國來說，川普與金正恩兩人直接接觸，代表著中國的中介角色再也不重要。日本政府則一片吃驚，首相安倍晉三立即安排行程，打算到華府去遊說川普。韓國則有輿論討論主張與北韓和解的鴿派總統文在寅，可望獲得諾貝爾和平獎。但是，平常有一點小事就喜歡在文宣裡大聲嚷嚷的平壤，卻一片沉寂，除了公布金正恩的太太與妹妹跟韓國大使一起喝法國葡萄酒、吃火鍋以外，就沒有其他的消息。

金正恩反而讓韓國大使轉達他的提案——引起許多人揣測他的真正動機，也讓他保留了空間，可以在日後聲稱韓國大使轉達的話不是他的本意。至於為什麼他在去年積極測試導彈，卻又在今年提出要跟川普談判？這與北韓的歷史、經濟、地位、時間點都有關係。

北韓數十年來一直想要跟美國在位的總統進行一對一高峰會，認為這樣就代表兩國已經平起平坐了。金正日曾在2000年邀請柯林頓（Bill Clinton）到平壤一晤。柯林頓派國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）做初訪，她認為北韓沒有意願放棄導彈，於是柯林頓取消行程。自那以後，平壤繼續累積了更多武器。

目前白宮的說法是，繼川普威脅「火與怒」軍事行動、經濟制裁後，金正恩被迫尋求談判。但在過去的世界經濟制裁之中，北韓決定讓人民餓肚子也要忍下去，所以金正恩會因為這樣就決定和談，是很難令人置信的。真正的理由，也許是金正恩高明地操弄了韓國所發生的事件，以達成自己的目的。文在寅總統，是北韓難民的兒子，上台後一直主張與北韓和解對話，惹得川普一度瞧不起他，說他的政策是「綏靖主義」。另外，金正恩當然很了解平昌冬奧是全球矚目的焦點。

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一位過去駐平壤的大使表示：「金一定想耍文在寅，這是無庸置疑的。他一看見華府與首爾出現一點小縫隙，一定會想辦法藉機挑撥離間。冬奧是最好的著力點——他也大獲成功，成績斐然。」

邀請韓國使節團來北韓，再邀請川普上談判桌，對一意發展核武以延續暴政的金正恩來說，是雙贏的策略。

前大使表示：「他也許對首爾施壓，要他們鼓勵華府同意談判，以為美國一定會拒絕。但川普卻接受了，這對他更有利。平壤現在有一個大好機會，可以把自己說成是一個跟華府一樣的核子強權。假如川金真的見面，金的策略目標也比川普容易達成：他想要的，就是顯示他可以跟川普平起平坐。」

加州蒙特瑞的核武禁擴研究中心（James Martin Centre for Nonproliferation Studies in Monterey）核武專家路易斯（Jeffrey Lewis）也有類似的看法。他說：「我們確實應該跟北韓談判。但金（正恩）邀請川普拜訪，不是因為他想要放棄北韓的武器。金邀請川普，是要顯示他對核武與導彈的投資，已經迫使美國不得不低頭，把他視為強權。」

曾在華府與平壤之間扮演白手套的Han Park教授認為，川金高峰會有一個最大的障礙點。他說：北韓「絕不會」接受國際原子能委員會的檢查，以證實他們確實已經繳械了。

所以金正恩說他想談「去核」（denuclarisation），他的意思是什麼？對於華府來說，這意謂著北韓必須單方自行放棄武器發展計畫。但平壤一向都會加上一個無可協商的「安全保證」之必要條件，那就是要求美國撤軍、撤核武——不只從韓國、日本撤退，也要從太平洋的關島上撤出。北韓這樣的要求，正是過去每次危機談判屢屢破局的主因。

文在寅的大使說，只要沒有軍事威脅，又有「安全保證」，北韓已經一再保證會「去核」，但卻沒有說明北韓的條件細節。

任何撤軍、撤核武的動作，都會動搖美國1945年以來保護亞太地區的軍事大傘。然而，川普一直抱怨美軍駐韓國與日本的軍事費用，首爾也正在與華府商談如何共同承擔駐軍的費用。

面對外界的批評與質疑，川普對自已很會協商談出好交易的信心一概不會動搖。金正恩也發出正確的聲音，向韓國使節表示他不會再進行武器測試。然而，即使他正在準備向美國示好，他手下的科學家顯然正在遵循繼續發展核子武器的命令。

文章來源：Kim Jong-un wins seat at top table — and restarts nuclear reactor（The Sunday Times）

本文經觀念座標授權刊登，原文發表於此

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