《失常罪》前言︰甚麼是法醫精神科？

作者︰何美怡醫生

這是一本法醫精神科醫生的工作手記。

甚麼是法醫精神科？我想大部分人連有這個專科的存在也不知道。法醫精神科是精神學的一個專門分支，主要為監獄、監獄醫院或於社區內的精神病犯人提供精神病評估和治療，以及為法庭撰寫犯人的精神報告。

法醫精神科的日常工作

報章在報導一些嚴重罪案時，往往會加一句「法官正等候被告的精神科報告才宣判」，行文雖然客觀，但把報告跟判刑扯上關係，讓人有一種「只要被告有精神病就可以判輕一點」的感覺，但事實並不是這麼簡單的。單就能否因為患上精神病就能夠減刑這一點，就不是三言兩語可以解釋；而患了精神病是否就要住小欖精神病院而不用在赤柱監禁，也不一定；甚至乎，小欖根本就是監獄這一點，也不是人人都知道，導致有人以為判了入小欖就等於不用坐牢。

既然誤區如此多，我就想，不如寫一本書，通過一些個案研究，讓人更了解法醫精神科的日常工作。我1999年在英國倫敦獲得醫學學士學位後，便在當地接受訓練，直至2005年回到香港任職法醫精神科，並繼續進修，三年後我正式成為精神科專科醫生，現在則轉為私人執業。說起來在這個領域工作了十多年，其中2005年至2012年年中，我在全港唯一的法醫精神科部門任職精神科醫生，在靑山醫院及小欖精神病治療中心，處理超過2,500個個案及撰寫二千多份法庭報告，其間多次獲裁判法院、區域法院及高等法院邀請，成為專家證人。而這本書的個案，大部分取材自我在政府工作的七年多的經歷。

我會通過大大小小的個案，讓大家了解法醫精神科的日常工作︰在甚麼地方上班、團隊是怎樣運作、如何處理個案、撰寫法庭報告和到法庭做專家證人。而我也想讓大家了解多一點精神病人。一般常見的病，大至癌症，小至傷風感冒，都有病癥，精神病也一樣有病癥，只是大家都不太認識或是有所誤解，甚至乎受到電視劇、電影的影響，以為精神病報告可以由醫生杜撰，成為減刑的武器……其實，法醫精神科是一個專業，我們有不同方法去判斷一個人是否患病；另外，我也想大家知道，病人「出獄」之後，我們還會有許多跟進的工作，確保他們如果有機會重投社會的話，不會再犯案。

不是獵奇書

我處理每個個案時，都會寫一份詳盡的筆記，為了這本書，我把筆記改編成易讀的文字，加了點想像和增強趣味性（原本的筆記很乏味喇）；而案件的人物，已經用了化名，人物背景也作出適度的更改；跟案件沒有直接關係的人物如律師、同事等，也作了戲劇化處理，不必對號入座。但對於案件本身，在香港這個小小的都市，出了一單殺人案，必定轟動全城，所以我在說哪一單案件，讀者或許可以心領神會。

但我必須強調，這並不是甚麼揭露香港殺人案件秘聞的獵奇書，案件本身不是重點，我的目的是帶領讀者從法醫精神科醫生的角度去看每一件案件。所以，你看目錄，可能覺得大同小異︰菲傭殺了主人；母親殺了兒子；男人殺了情婦，不也是殺人嗎？不也全是精神病人的殺人案嗎？但讀過每一個篇章，讀者就會明白，在法醫精神科的角度，那都是獨一無二的案例。

另一方面，案中的疑犯、犯人，於我而言，他們都是病人，而這是一本有關法醫精神科的書，而不是法庭紀錄，所以我會告訴讀者，為甚麼這個人有病、有甚麼病、這個病對他犯罪行為的影響，以及對其刑責的建議；但最後法庭的裁決、裁決的原因，都不是本書的範圍。

最後，如果能夠做到，我也希望讓大家知道，精神病某些病癥，一般人都看得出來的，如果能夠及時醫治，是有機會避免悲劇的發生。法醫精神科醫生就像偵探，在案件發生之後才出現，有時候已經是於事無補，如果能讓公眾提高警覺，防患於未然，這才是這本書最大的功德。

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書籍介紹

《失常罪──法醫精神科醫生的代告白》，天窗出版

作者︰何美怡醫生

潛入犯罪者的腦袋中，探尋正常與失常、理智與瘋狂之間，最模糊的界線。

想與子女同歸於盡的單親媽媽、把僱主開膛破肚的恐怖傭人、把情婦刺殺卻試圖脫身的男人……

每日周旋於正常與失常罪犯之間，法醫精神科醫生的其中一項主要任務，就是協助法庭判斷涉及刑事罪案者的暴力風險及對行為負責的能力，透過對談深入犯罪者的生活及內心世界，思索那些本來正常不過的普通人，何以逐步甚至一夕間性情劇變，跨越法律的底線，走向瘋狂的犯罪之路。

何美怡醫生為法醫精神科權威，擁有十多年的豐富經驗，在靑山醫院及小欖精神病治療中心處理超過2,500宗案件。她以六宗改編自真實個案的故事為切入點，首度出書揭開「精神科X法律」領域的神秘面紗。

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎