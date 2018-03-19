※本衛教內容經皮膚專科曾德朋醫師審閱。

皮膚是人體面積最大的器官，也是對外在環境反應最直接的器官之一。外在的天氣變化、季節交替、空氣污染，一直到個人的生活作息、飲食運動、情緒感受，都有可能影響到皮膚的狀態。

空汙報到，新聞還沒快訊，紅紅腫腫的皮膚就先通知你，跟下雨天衝擊老奶奶的膝關節一樣，百發百中。寒流一來，脫皮、皮膚乾癢就跟著來，全身抖抖抖的同時還得忍著不要抓抓抓，悲慘的感覺直逼收到星期一早上七點要開會的通知。你不禁想問自己，我這個紅腫的小花臉，到底是皮膚過敏，還是敏感性肌膚？

敏感反應，因人而異

為什麼有些人的皮膚一遇到空汙就投降？有些人的皮膚受不了冷空氣？有些人的皮膚卻像是水裡來火裡去的鋼鐵人，被砲擊的亂七八糟卻連點泛紅也沒有？

因為每個人的皮膚都是具有抵抗外在侵襲、自我修復能力的，對髒、冷、濕、乾⋯⋯有一定程度的容忍值，只要在這個容忍值的範圍裡，皮膚都能保持正常運作，一旦超出，皮膚就會開始出現發炎反應，也就是進入了「敏感肌」的狀態。

過敏、敏感，差很大

敏感的太久，真的會變成永久過敏嗎？根據皮膚科醫師指出，皮膚過敏是對特定材質、香料、防腐劑等種種致敏原所產生的過度免疫反應，需靠藥物治療才能緩解皮膚過敏症狀。而皮膚出現灼熱、泛紅、發癢、刺痛、粗糙、緊繃、脫屑等狀態，則是因為內在壓力，如情緒、熬夜，或對外界的種種刺激，如溫度變化、環境污染、不當保養或醫美手術等等，所出現的敏感反應。

這種敏感狀態是可以藉由身體自我的修復能力，加上正確的清潔保養方式，一一改善消退。過敏和敏感的成因不同，改善方式也不同。

Photo Credit: Eli DeFaria on Unsplash 皮膚「過敏」是對特定材質、香料、防腐劑等致敏原所產生的過度免疫反應。而皮膚出現灼熱、泛紅、發癢、刺痛、粗糙、緊繃、脫屑等狀態，則是因內在壓力或外在環境刺激所出現的「敏感」反應。

所以當皮膚出現紅、腫、癢、乾⋯⋯等警訊，不管是天生皮膚過敏，或是嚴重敏感性肌膚，都建議趕快去皮膚科掛號看醫生，聽從醫師建議，針對皮膚狀況使用藥物治療，並且搭配使用含有效舒緩成分的保養品，協助減輕不適症狀，修復受損皮脂膜，也能避免敏感覆發或惡化。

對待出現警訊的肌膚若是置之不理，敏感症狀未能有效緩解，長期下來會造成皮膚障壁功能變差、變薄，讓過敏原更容易刺激皮膚，也導致皮膚乾癢、紅腫等症狀反覆發生惡化，不能掉以輕心。

多管齊下，舒緩紅腫癢

皮膚科醫師苦口婆心的說道，皮膚要健康，第一步要做的事情，想必大家早就知道了——早睡早起、均衡營養、戒菸戒酒等等，由內而外的調養皮膚狀態。如果敏感已經發生，我們可以使用一些小技巧，讓有效的輔助產品來幫助肌膚擺脫發炎反應、回歸正常。

一、 選擇正確與溫和的清潔產品

正確清潔是幫助肌膚維持良好狀態的基礎。使用太強力的清潔產品，或者過於頻繁的清潔，都會對肌膚造成傷害，讓皮膚自我保護和修護的功能降低，反而越來越容易敏感。

因此，想要告別敏感性肌膚，首先必須選擇敏感肌專用的清潔產品，依照使用說明，正確而完整的清潔肌膚，清除刺激皮膚產生敏感反應的髒東西，才能讓接下來的修復事半功倍。

二、 選擇有效舒緩敏感的保養成分

想必這是大家最關心的一個步驟吧？到底含有哪種成分的產品，才能最有效的擺脫皮膚乾癢、紅腫等敏感反應？一般市售保濕產品多添加色素、酒精、香精、防腐劑等成分，更容易引起敏感肌的不適。此外，許多消費者認為只要是天然成分的保養品，就是適合敏感肌使用，然而許多天然成分保養品的成分複雜又添加防腐劑，反而對敏感肌造成額外負擔。

敏感反應說穿了，就是肌膚發炎，要解除發炎狀態，要靠具有溫和保濕、幫助皮膚鎮靜、舒緩元素成分的敏感肌專用產品。

Photo Credit: TNL Brand Studio 理膚寶水多容安安心霜，含能有效舒緩敏感症狀的「神經胜肽」（Nurosensine）專利成分。圖為「敏感肌專用」市售醫美保養品比較表。

許多適用於敏感性肌膚的保養產品成分，例如玻尿酸（Hyaluronic acid）和神經醯胺（Ceramide），是皮膚障壁薄弱的敏感肌最基本的需求，能有效達到溫和保濕的效果。而讓人抓個不停的皮膚乾癢、脫屑等症狀則不同了，當肌膚處於發炎狀態，優先需要的是「有效舒緩」敏感不適，像是能抵禦肌膚刺激感的神經胜肽（Nurosensine）成分，能即時有效舒緩敏感症狀。

超過3,500位臨床實測的證明（*註1），理膚寶水多容安安心霜，不含酒精、香精、色素、防腐劑，不刺激無負擔。而其中特別的「神經胜肽」成分，能有效舒緩敏感症狀，穩定肌膚的健康狀態。

它能一方面改善敏感現象，預防和反轉神經性的發炎訊號，即時緩解、鎮靜、安撫發炎皮膚。只要把神經胜肽擺對了地方，就能更有效地幫你對抗外來刺激物引發的敏感，緩解你脆弱的敏感肌。

三、 修復預防

一個人的身體狀態，從皮膚就看得出來，健康的皮膚，讓人不用化妝就容光煥發。提升肌膚的抵抗力和修復力，內外兼行更能事半功倍，除了使用保養品，從飲食習慣入手也是一個相當有效的預防措施。

平常多攝取含有蝦紅素、蟹紅素的食材，以及莓果類，藻類等食物，讓其中的鋅、硒等微量元素，幫助肌膚啟動自我修復功能，大幅度提升自然的抵抗能力，讓天氣變化、空汙酸雨，不再是一種威脅。

改變，可以這一秒開始，現在就丟掉手上的炸雞，多攝取對身體有益的天然食材，適度放開手機，能不熬夜就早睡。再搭配使用有效的保養產品，讓肌膚提升自我修護能力、預防安撫突發症狀。現在就告別敏感肌，開始容光煥發吧。

有效舒緩皮膚乾癢、紅腫等肌膚不適，立即領試用。

延伸閱讀：

*註1 理膚寶水多容安系列全新臨床實測（Toleriane ultra new clinical study），共3,975位年齡從6個月至99歲的受測者，於2011年1月18號至2012年8月8號，在8個國家（捷克共和國、法國、摩洛哥、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克、土耳其和烏克蘭）參與試驗，使用多容安極效舒緩修護精華乳30天後，經皮膚科醫師臨床評估及受測者自我評估結果。