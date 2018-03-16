法醫精神科檔案︰偷竊癖的快感

作者︰何美怡醫生

案件︰束手就擒的「神偷」

二零零八年六月二十九日，港島區某超級市場。

韓保站在超級市場的零食架前，心情莫名地很亢奮。

他已經徘徊了半小時，開始有職員注意到他，在他的視線範圍內走動。那邊的男職員一邊收拾貨架，眼尾卻一直朝著他的方向瞄，半秒也沒有離開過。

「一個、兩個、三個。」韓保心裡數著。他知道，要在他們三個面前下手，但又不能被這三個人捉到。

他把一盒餅乾拿起，放進環保袋內，然後自然地朝門口的方向邁進。他要表現得輕鬆自在，沿路有時駐足研究其他貨品，這些技倆，他都駕輕就熟，畢竟他不是初犯。

他是專家。

擁有過百次不失手經驗的他，這次要挑戰三個店員，在他們眼下逃去無蹤。

關鍵就在離開門口的一剎。

韓保一步一步，若無其事地，走出這個地方。就像平時一樣，韓保回頭一望。

只見三個店員同時採取行動，立即追了上來，那個原本在整理貨架的男子大喝一聲︰「你沒付錢！」

韓保開始拔足而逃，沿著預想路線狂奔。他感到背後有三個人一直在追趕著，而面前的路人則面露驚訝之色，但都本能地讓出一條路，只有一個路人伸手想捉著他，卻被他先行撞飛。就在差不多可以擺脫追捕者的時候，韓保腦海中突然響起了一把聲音︰「很累了。」這聲音就像千斤鉛壓著雙腿，他突然停下腳步，任由後面三個職員把他按倒在地上……

判入精神病院＝逃過一劫？

「昨天的門診和住院的工作，有沒有不了解的地方？」從青山醫院前往小欖途中，我問Mandy。

「大致上都了解了，看你診症，也引證了書裡所說的。能夠實踐和應用學到的東西，感覺真的很好啊。」一打開話匣子，Mandy 就能夠滔滔不絕。

「今天我們去小欖，你知道是甚麼地方嗎？」

「大概就是精神病人的監獄，可以這樣說嗎？」Mandy 想了一想，又道︰「以往我還以為，因為精神病而被判入小欖，就算是『逃過一劫』個案，原來是一個誤會。」

「也不能算錯，但不全面。小欖也是監獄，且是一所高度設防監獄，受懲教署管轄，但不是精神病患者就一定住小欖的。」

全名小欖精神病治療中心的小欖，裡面有三種人，第一種是「還押的病人」註，這個人還未被定罪，只是疑犯，是法官決定他要到小欖的，這個決定跟我們法醫精神科無關。疑犯也許有病，也許沒病，總之，就是法官需要一個精神科報告，疑犯就要還押小欖；而我們的工作，就是寫一個報告，判斷他們的狀況。

第二種是「入院令的病人」，就是醫生們寫了報告，覺得被定罪的犯人是有病的，遂跟法官提議要給他醫院令，而法官也同意了，那他就要到小欖接受治療。我們會提供藥物，他們被強制一定要服藥。（有關「入院令」，在之後的章節會詳述。）

第三種是「正常監獄過去的病人」，在其他正常監獄如赤柱監獄、大欖女子監獄，有些囚犯突然精神狀況變差，又或者自殺，監獄的醫生就會把他轉到小欖治療，因為小欖有精神科護士，而其他監獄是沒有的。這類人雖然是囚犯，但不是小欖的住院病人，沒有醫院令，所以我們不能強制他們服藥。就像普通人看病一樣，把藥拿回去，是否有吃，我們也管不了。不過，當他們出獄，我們倒可以寫一封轉介信，要他入院治療。

我原本沒打算一次過講述以上的情況，但Mandy 不斷發問，所以我也相對回答得很仔細，一一解決她的疑惑。

「原來如此，今天我們會見的是哪一類？」最後，Mandy 把話題帶回今天。

「第一類，他涉嫌偷竊。法官要他還押小欖兩星期，並要求我們寫一個精神報告。」

「偷竊都要坐牢？」Mandy 一臉驚訝。

「不是坐牢，是還押。」我笑說︰「我明白你意思。法官一定有理由要他到小欖來，我們一會兒試試找答案吧。」

問診︰沉默的藝術

二零零八年七月三日 小欖

在小欖的問話室，我們在等韓保。

韓保，三十三歲，已婚，有一子一女，是一個高級保險從業員。他被控於二零零八年六月二十九日，在超級市場偷了一包價值二十元八毫的餅乾。

「一會兒問診，有沒有甚麼技巧？」Mandy 小聲的問。

「盡量讓他講，講的時候要觀察，他有沒有說謊，有沒有隱瞞，他有沒有誇大其辭，然後再伺機行事。」其實，病人千種百樣，實在很難概括有甚麼問話技巧，但讓病人自己說，是一個大原則。

不久，韓保來了。他身形高大，走進來的時候笑容有點靦腆，但眼神帶點不安和憂鬱。我聽到Mandy 輕輕讚嘆了一聲，很想白她一眼。

他姿態和表情都有點僵硬，很多病人都是這個樣子，我也見怪不怪。

「你可以陳述案件一次嗎？」這是我每次固定的開場白。

之後，他複述一次被捕過程。雖然結結巴巴，但都能盡量把細節講出來，直到他說他原本可以逃脫，但卻站在原地等超市職員捉到他。

「不逃走，是因為其實你不想偷的，對嗎？」突然，身旁的Mandy 像福爾摩斯上身一樣。我皺一皺眉頭。

「對呀……」韓保吸一口氣，然後說︰「因為我很辛苦，不想這樣了。我不想偷東西了，這不是第一次。我幾乎隔天就偷一次，每次偷完都很內疚，但隔一天又很想去偷……」

我做一個手勢叫Mandy 不要說話，待韓保平靜過來後，說︰「好，你由第一次想偷東西的念頭開始，慢慢告訴我們。」

韓保坐直身子，思索片刻，進入了話題。

（編按︰中間略去見面內容，詳見《失常罪》中〈檔案一︰偷竊癖的快感〉一章。）

檢討︰引導性問題的陷阱

第一日的見面，到這裡結束。我立即回到自己位於小欖的辦公室，跟Mandy做一點檢討。

「你觀察到些甚麼？」

「他很辛苦啊，十幾年時間，一直在掙扎。」

「還有呢？」

Mandy好像察覺到我並不滿足於她的答案，所以認真的想了一想，說︰「他不像說謊，說話的時候明顯帶有情緒，對於自己偷東西的癮，感到厭惡，很想戒除。也看不出有甚麼隱瞞，一天偷四十次東西，即使是誇張，也是想治癒的求救訊號。」

我點頭，鼓勵她繼續說下去，但其實她的分析也不全對。

「你覺得他患了甚麼病？」

「強迫症？之前的醫生判斷， 他患強迫症， 但不肯服藥， 令他不斷的繼續去偷。」她想了一想，又補充︰「他對偷竊、說謊的困擾，令他有抑鬱症，導致對家人的態度暴躁。」

我再一次點頭，也是鼓勵的性質。

「你知道，我為甚麼曾叫你不要說下去嗎？」問診途中，Mandy 說了一句話之後，我就請她不要再插嘴。

Mandy搖頭。這是我第一次見她露出疑惑的眼神。

「首先， 他雖然很帥像憂鬱的梁朝偉， 但你也不需要讓他知道你對他有興趣。我們要保持冷靜和中立。」Mandy 紅著臉，低著頭。「還有一點很重要，你問他『不逃走，是因為其實你不想偷的，對嗎？』其實，我們法醫精神科醫生問診，都盡量避免引導性問題，尤其在比較初段的時候，我們會問Opening Question，比如『你可以陳述案件一次嗎？』盡量讓病人說自己想說的。因為想說甚麼，不想說甚麼，這中間的選擇，可能也很重要。」

Mandy點頭，說︰「我真的沒有想過！」

「我也沒有在之前特別提你呢。當然，不是由頭到尾都讓他自由發揮，待他把案情說完，我們就可以針對他所說的加以追問。」

「明白了。謝謝你，我今天差點誤了大事。」Mandy 站起來，向我深深鞠躬；我也連忙站起來，因為實在無需如此大禮。

線索︰為成功偷竊而驕傲

「我不認為他是強迫症。」彼此都坐下來後，我回到案情。「有一件事，你沒有發現到啊。」

Mandy 的頭上充滿問號。

「他在說自己偷東西的時候，描述都十分精細。而且，」我頓了一頓，調整一下用詞，說︰「他說得十分自信。」

「對了！」Mandy 輕輕拍了一下枱︰「他每次說到成功偷到東西，臉上都會有一抹笑容的！」

Mandy 真的很聰明，我笑著說︰「對，所以，他雖然一直為偷竊而困擾，但他有另一面沒有告訴我們，他感到自豪，他偷得很開心。」

「那麼，他患的是……」Mandy 腦海中已有答案。

註︰還押（Remand）——被捕候審而尚未被法庭宣判有罪者，會被還押監獄由懲教署職員看守。

相關文章︰《失常罪》前言︰甚麼是法醫精神科？

書籍介紹

《失常罪──法醫精神科醫生的代告白》，天窗出版

作者︰何美怡醫生

潛入犯罪者的腦袋中，探尋正常與失常、理智與瘋狂之間，最模糊的界線。

想與子女同歸於盡的單親媽媽、把僱主開膛破肚的恐怖傭人、把情婦刺殺卻試圖脫身的男人……

每日周旋於正常與失常罪犯之間，法醫精神科醫生的其中一項主要任務，就是協助法庭判斷涉及刑事罪案者的暴力風險及對行為負責的能力，透過對談深入犯罪者的生活及內心世界，思索那些本來正常不過的普通人，何以逐步甚至一夕間性情劇變，跨越法律的底線，走向瘋狂的犯罪之路。

何美怡醫生為法醫精神科權威，擁有十多年的豐富經驗，在靑山醫院及小欖精神病治療中心處理超過2,500宗案件。她以六宗改編自真實個案的故事為切入點，首度出書揭開「精神科X法律」領域的神秘面紗。

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎