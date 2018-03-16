《以你的名字呼喚我》不只是情話，還隱藏殘酷真相？

photo credit: IMDb

這一幕，看電影時覺得很幽默可愛，吵架後握握手做回朋友，以為是comic relief（喜劇效果）的小細節。故事說完了，才驚覺這幕隱藏殘酷而危險的真相：《以你的名字呼喚我》不只是唯美青春作品，糖衣包裹著成年人的「距離和防衛」，無法如少男般豁出去愛——就如Elio握手言和，Oliver卻遞上一隻假手。如果是愛情／同性戀是一場冒險，Elio就是奮不顧身的勇士，因愛得深刻而弄得焦頭爛額；Oliver則謹慎克制，只享受短暫的激情，最後能適時全身而退。

「我在你裡面，你在我裡面」的含意

以你的名字呼喚我，看前猜想是同志表達愛意的暗號，然後發現只是Oliver的情話，兩人互換姓名呼喚，失望和錯愕了一下，心想，只是這樣而已？（電影很依賴物件傳情，如杏桃、雕塑、恤衫，別有意思，所以我對交換名字也有點期待。）但去到結尾，Oliver離開義大利，留下Elio一人面對寒冬，這gimmick般的東西有了一點實質意義。

Elio穿起花俏恤衫，gel起時髦的捲髮，帶住耳機聽歌跳舞，沒有人聽見他聽什麼，但從他的搖擺舞姿、強勁的舞步節奏猜想，他是在跳當日和Oliver去旅行時，在街邊聽到的迷幻舞曲《Love My Way》 ，亦是第一次令Elio因妒生愛的歌曲——隔了一個秋天，個性內儉、愛好古典樂、愛穿T-shirt的Elio不尋常地轉了口味。他刻意模仿Oliver的風騷和不羈，他讓Oliver成為他身體一部分，他通過扮演Oliver來填補愛人離開的空洞——當Oliver活在體內，他就「好像」不是在美國，他就「好像」在我身邊。

但另一個Elio呢？他還是Oliver。他是迴避真實感覺的成年人，他寧願把愛和痛都一次過收起、保留，讓自己能過舒適生活，所以他能掩飾性取向、和女人結婚，但他完全因世俗枷鎖而拋棄Elio嗎？不，他提到Elio父親當自己是女婿，他大可以留下來，感受被接納，但Oliver選擇離開。愛和不愛，他選擇不愛，那就不用面對隨愛而來的痛苦、猜疑、傷害，還有同性戀者要面對的社會歧視。然後，當他隔了幾秒，輕聲回應Elio的愛意為Oliver時，他的call you by mine，是真的是呼喚而已，空洞的叫喊，因為他根本沒有讓Elio進入他的真實人生，沒有奮不顧身把自己交出。

photo credit: IMDb 電影前段，爸爸叫Elio穿花恤衫招呼客人，他不情願地穿起來；片尾，他自己穿起花悄恤衫，跳起熱舞來，像搖滾巨星一樣，讓人想起《Love My Way》這首一聽見就想起Oliver的歌。

photo credit: IMDb Oliver經常把真實情感壓抑下來。

Oliver隨性、不能被捉摸；Elio情感泛濫、激烈

初看電影，覺得演Oliver的Armie Hammer有點彆扭，心想演Oliver的他好像有點心不在焉。現在明白不是演員的問題，是角色的設定，他是有防衛、故意讓自己空心的成年人，所以他總是漫不經心，沒有核心可被捉緊。就像一聲美國口音的「Later」般無禮和放任，即使做愛後，Oliver也要測試Elio是真的勃起，確認是了，竟又隨手關起門來，那麼自以為是。當然，他一次又一次問Elio做愛後有沒有不舒服，亦表現了Oliver的善良，怕Elio未搞清楚喜歡男或女，怕他這麼小就把男男間的初夜交給他；但另一方面，Oliver自知兩人年紀的落差：他明白年紀小的少男容易糊塗，怕他事後會後悔。



踏出戲院，朋友不斷問我，你覺得Oliver有愛過Elio嗎？他是真心嗎？我會說是有愛，而且是真愛，但就如教授老爸所說，他是很聰明的人，他聰明得可以把情感操縱於手上，收放自如，恰當時候愛，不恰當時候不愛；在劇初進餐時，父母見Oliver愛吃杏桃，叫他隨便吃多點，Oliver卻一口拒絕，因「愈吃只會愈想吃下去」，反映他約束真實的渴望。同性戀在80年代是罪一般的禁忌，所以即使他心底多愛，也必須不愛。但亦如老爸所說，人愈大壓抑得多了，你會習慣沒有感覺，到最後連沒有感覺的自覺也一併失去——可悲的是，太激烈跌宕的人生是沒辦法前進的，已是成年人的Oliver選擇了安穩結婚而非真愛。

photo credit: IMDb Elio一家人博學且思想開放，知道兒子喜歡Oliver也沒反對，不過Oliver最後沒有在此棲身下來，只是夏天的過客。

又或者，其實我們就如從頭到尾都心急如焚的Elio般，猜不透愛人心意。除了涉及父母的畫面外，電影以第一人稱拍成，我們的視點局限於Elio，坐在房間等候Oliver回家、不知道Oliver這次消失後下一次何時出現、Oliver一整夜在外頭做了什麼？電影一概省略，因為Oliver率性的行為和內心，永遠是Elio無法接近及抓住的，也成就了少男內心不斷翻動的迷惘之詩。少男胡思亂想，寫在速記薄上的心聲熱烈激昂：「Your silence is killing me. I'd sooner die than know you hate me」；相反，Oliver的回應則情感克制：「Grow up. See you at midnight.」這些說話提示著兩人對慾望的不同態度：少男放縱沉溺，像典型的初戀情人一樣，把自己豁出去了；成年人則收斂節制，拿捏好分吋，只視為夏天美好的一段戀情。

photo credit: IMDb 經典的一幕，Elio的眼神充滿妒忌，想不透Oliver內心想什麼。

他是聰明博學的男孩，但對愛情只是初見

俄國作家契訶夫說過：「假如不打算開槍，就別讓一枝來福槍出現。」意即故事中出現「槍」，它就一定有用意，或作為後文的舖墊。此戲最大的佈局，就是學術氛圍：教授老爸和翻譯家老媽、來做考古學的研究生Oliver、沉溺文學和愛把古典樂變奏的Elio，兩小無猜、同樣愛看書的Marzia。

老爸和Oliver的學術切磋、Elio叫Oliver猜猜彈琴風格——劇中人不斷做學術交流，並把隱晦的含意藏在討論當中（如教授借雕塑隱喻男性情慾、媽媽借小說來鼓勵Elio）。但最主要的描寫，還是Elio的聰明、博學，這早慧少年僅17歲已閱遍文學名著。可是，就如教授最後說的：「你們之間所擁有的，與博學無關。」也如Oliver讚歎Elio「什麼都知道」後，Elio在告白前所自白的：「我什麼也不知道，Oliver。」「如果你知道，我所知道的重要事情（things that matter）是那麼少……」

所謂「重要事情」，就是無關知識或智慧，純粹關於愛和內心的事情（matters of the heart）：不知道Oliver是否也同樣愛他，不知道談戀愛是怎樣一回事。因此，即使Elio知道Oliver只是夏天的過客，兩人的愛情注定沒有結果，他仍然毫無保留地把真心交出，愛得深刻跌得更痛，知道Oliver要離開前嗚咽：「我不想讓你走。」在車站離別，礙於旁人眼光無法太痴纏，Elio盡力迫自己成熟點（Oliver曾說： “Grow up”），但Oliver一走了，他瞬間崩潰大哭，如小孩般打電話要媽媽接送。

photo credit: IMDb Elio向Oliver表白一幕，隔著雕塑、說著暗號式語言，可打入新的經典電影橋段。

photo credit: IMDb 對Oliver來說，三天的小旅行有如逃離現實。很喜歡Elio緊握著Oliver不放開的神情，完全表現少男對愛情渴求。

正因為Elio對愛情初見的體會，才有了教授老爸的一番感言：Elio痛得這樣傷心，是一種從「懵懂」而來的可貴，是很原始且不加掩飾的情緒。相反，許多成年人如他，經歷幾許風浪後，已懂得壓抑自己感受，或從一開頭就不願投注太多，或受打擊後把自己從一切抽離，這樣不會感受到痛楚，但亦有如「情感破產」（go bankrupt by the age of 30）。

最後一幕，Oliver打電話來，有趣的是Elio很聰明，先說「我猜你要結婚了。」對方直認不諱，Elio的聲音沉下來：「你從來沒提過。」Oliver竟說：「已經斷斷續續兩年了。」這刻，Elio才知道他們熱戀的那個夏天，Oliver應該也有女朋友，只是可能感情不好或鬧分手。當Elio再次試探他，按捺不住情感的膨湃：「Elio. Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio, Elio...」Oliver遲疑了幾秒，嘆一聲後回應Elio：「Oliver. 我記得發生過的一切。」還是那麼克制成熟。

Elio再次崩潰了，及後是4分鐘的長鏡頭，拍著他痛哭苦笑。Oliver始終是他無法摸透或捉緊的人，雖然他仍然愛自己、回應愛的暗號，但對方總是表裏不一、言行不一，選擇和女人結婚。這除了是初戀的幻滅，更多的是惶惑和委屈。即使Elio能理解Oliver的苦衷，這種被拋棄的感受仍排山倒海襲來——如果交換名字是交換真心的象徵，Elio心中便是疑似被出賣又不是被出賣的難受。

photo credit: IMDb 長達3、4分鐘的長鏡頭，然後是女傭叫Elio吃飯。無論我們多悲傷也好，世界是殘酷的，它不會為一個人停止運轉。

核稿編輯：周雪君