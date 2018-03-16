全球化趨勢下，世界變化的腳步愈來愈急促，科技的創新與進步所引發的一連串產業轉型，也翻轉了人們既有的思考與運作模式。隨著事物的更新，人類面對世界的方式也將隨之改變。

在人才培育上，對於「教育」的觀念，已不再停留於傳統的「背著書包進教室聽課」，或者「靠填鴨式教育背書拿高分」的被動與僵化思維，反而能夠利用大興其道的數位科技，成為學習新事物的最佳輔助。

以常見的「語言學習」為例，現代人學英語的方式，早已跳脫以往強調大量背誦、應付考試的目的，而更聚焦在能否學以致用，真正與世界溝通。因此，因應個體差異所設計的客製化教學內容，結合「教學」與「科技」所打造的生動學習體驗，正吸引著愈來愈多學習者的目光。

台灣人學英語的三大障礙，你也有嗎？

根據知名人力銀行2017年調查，發現超過64%的上班族曾在職進修，而「語言能力」更在前三大熱門進修項目中排名第二，顯示英語能力已經成為台灣人職涯發展的基本附加條件之ㄧ。然而，從線上英語教育龍頭TutorABC在台灣深耕20年的豐富經驗發現，台灣英語學習者面臨的三大盲點和障礙包含：「模仿別人的學習方法，但未必適合自己」，其次是「不懂的地方不敢問」，以及「上了課，但沒有實戰練習機會」。

TutorABC營運長沈沛鴻表示，造成這些障礙的原因可能來自國人在填鴨教育下所形塑的被動學習態度。傳統的教育方式，只有少數的知識菁英，或者是掌握話語權的主流機構、媒體，有權力做為知識發動者，它是單向式傳播，所有人坐在台下聽偉大的老師講，即使心中存有問號或不能認同，又或你覺得好像聽不太懂，但礙於沒有機會能作互動交流，只能聽多少算多少，最多就是用力地抄起來，回家之後再用力地看，其實浪費非常多人的時間，包括這位老師的時間。他如果想作為一個好老師，在事後是要花很多倍的時間去補救底下的人因為聽不懂、聽錯，自行演繹成而產生的誤解，也因此澆熄許多英語學習者的熱情，非常可惜。也因如此，更需要一套能夠突破盲點、有效達標的學習方式來協助。

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學如逆水行舟，不「Tech」則退

在全球化的數位浪潮下，多元工作模式和應用思維不斷翻新，在台灣推廣線上英語教育的業者，也不再只是將制式的課程內容放到網路上供學員遠距學習，而是更深入地針對國人學英語的盲點進行改良，設計出更能讓人感到共鳴並融會貫通的內容。

沈沛鴻說：「現在金融界的『FinTech』大行其道，而我認為接下來台灣英教育的關鍵可說是『EdTech』，也就是運用最新科技幫助有效學習，而這也是我們一直在做的事。」

舉例來說，TutorABC獨家以AI人工智能驅動的配課系統--DCGS動態課程系統(Dynamic Course Generation System)，可根據學員最想加強的能力、行業類別、職務屬性、興趣偏好、英語程度等不同要素，並記錄顧問、同學的互動狀況等，使教材、外籍顧問、學員三方學習數據透過DCGS精準配對，量身定製最合適的在線學習課程。此外，也會記錄並分析每次的學習軌跡數據，透過資料庫的大數據分析方式，提供靈活度極高的AI智能排課服務，讓學員以最有趣且無壓力的方式找到學英語的方向，更能因應每個人的條件差異，提供「因材施教」的客製化學習體驗。

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保持「匠人精神」 讓學英語成為一種新生活態度

台灣非全英語環境，即便背了單字、學了文法，要找到能實際開口練習的對象也不容易。然而，仍有許多人即便未曾到過英美語系國家，也擁有一身嚇嚇叫的英語能力，說起來，他們都秉持同一種「匠人精神」，也就是對於所執著的事物，竭盡所能以各種方式進行鑽研，並透過不斷地嘗試來達成目標、創造成效的精神。正因沒有好的英語學習環境，所以更應該多方嘗試，找到最適合自己的學習方式。

站在英語教育推廣者的角度，TutorABC在台灣的20年來，也遵循著如此匠人精神，不斷開拓線上英語學習的多元切入角度，企圖打造更友善與有效的線上英語學習環境。隨著科技不斷創新與人們生活方式的不斷轉變，教育方式也不能再沿襲舊有學習模式，而是融入最新數位科技如大數據分析或雲端應用，開創全新學習模式。

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全球化時代，用科技翻轉學習競爭力

全球化時代，在各國競爭環伺下，台灣面臨人才外流、被高薪挖角的困境，甚至連高中生都放棄國內名校，對海外頂尖大學趨之若鶩。以往台灣引以為傲的「軟實力」，是否將在強敵環伺下失去競爭力，「人才教育」所佔的重要性不容小覷。

今日也是大數據應用方興未艾的時代，而掌握語言溝通能力就是掌握與世界接軌的關鍵工具。透過「匠人精神」的體現，TutorABC更在僵化的教育型態下結合創新科技應用，推動新一波的「EdTech」革命，以AI大數據方式顛覆傳統英語教育模式。

關於更多大數據時代下，教育產業的「EdTech」與未來科技趨勢，歡迎報名關鍵評論網與TutorABC共同舉辦的「T-Salon科技原力 學習覺醒，數據比你更懂你」，活動與報名資訊如下：

【活動資訊】科技原力 學習覺醒 - 數據比你更懂你

活動日期：2018-03-29(四)

活動時間：14:30~17:00(13:30開放入場)

活動地點：T館 T-DREAM 和平西路一段3號 (捷運古亭站8號出口)

名額有限，立刻點此報名與了解更多