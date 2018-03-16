國際燃料價格上揚，4月起「部分」用戶電價調漲3%

（中央社）電價費率審議會結果出爐，決議將原定平均電價2.5488元，調漲為2.6253元，漲幅為3%；500度以下住戶及1,500度以下小商家不調整，估計八成以上用戶不受影響，自4月1日起實施。

根據電價費率審議會今（16）日開會結果，由於電價單次漲幅天花板為3%，本次決定調漲3%。

根據立法院制定出的電價公式，台電每年除了合理利潤以外，應提撥超額利潤作為電價穩定基金之用，過去兩年電價費率審議會的決議，2015年及2016年提撥總額為828億元。

本次調整電價是台電自2016年4月以來，首度調整電價，2016年4月以前三次都是調降，根據台電提供資料，上一次調漲電價是2013年10月，距今已經四年半。

由於不調漲的門檻提高，住宅500度以下及小商家1,500度以下電價不調整，分別有1,055萬戶住宅與74萬戶小商家受惠，不受4月1日電價調漲影響。但為節約能源，住宅用電超過500度、小商家用電超過1,500度用電將適度調漲。

經濟部表示，依行政院主計總處分析，電價調漲3%，對消費者物價指數（CPI）影響約增加0.08%，經濟部次長龔明鑫表示，因非全面調漲電價，對CPI影響估不到0.08%，影響應屬輕微。台電公司將依今天審議會決議及前述調價原則調整電價表並報經濟部核定後，於4月1日起實施。

《蘋果日報》報導，針對這次電價調整，經濟部解釋，主因是國際燃料價格上揚，由於燃料成本占電價成本逾五成，相較上次電價調整，煤價已由每公噸50美元上升至80美元，油價從每桶50美元漲為63美元，天然氣價格也從每立方公尺9.64元增為11.16元。

經濟部說明，依台電提報資料，這次電價漲幅應為14.54%，經審議會審議下降為10.24%，仍超過電價漲幅上限，所以審議會決議本次漲3%，調幅不足部分，未來依台電實際盈虧情形、由電價穩定準備管理支應。

根據台電電力成本，上一次調整電價是2016年4月，當時平均發購電成本是1.71元/度，而今年2月底，平均發購電成本是1.99元/度。

《聯合報》報導，經濟部次長龔明鑫說，過去是住宅用電330度以下不調整，涵蓋約68%用戶，但這次「希望對住戶的變動不要太大」，對物價照顧也多一點。因此，經濟部決議放寬到住宅500度、小商家1,500度以下的用戶都不漲價，涵蓋82%用戶，共74萬用戶電價不受影響。

龔明鑫直言，這並非是台電提報計畫，也非委員決定，「這是經濟部政策」。但是，今年電價調整10月會再舉行一次，「500度政策」是否會延續？龔明鑫回說「不一定」，但是10月如果電價還需要調漲，最高的漲幅一樣是3%。

《ETtoday》報導，由於這是新版電價公式起手式，具有指標意義，不少學者專家及委員支持應依公式反映。

針對這次電價調整，中華民國全國工業總會副理事長林明儒表態支持，供電成本的上升不應完全由台電吸收，工業用電反映漲幅若上調至最高3%，漲幅不到一角，對產業界營運成本的增加仍可接受。

《自由時報》報導，2017年1月，《電業法》通過後，經濟部調整電價計算公式，當時修正重點是降價增設下限，也就是新增「地板」設計，未來無論電價漲跌，幅度均為半年不超過3%、全年不超過6％。而核四停建的資產損失攤提也不納入公式。

修正電價公式的另一個亮點，在於台電可獲得的合理利潤率，將由其執行能源政策如穩定供電、節能減碳的績效來決定。依公式，台電每年仍可獲得3%～5%的合理利潤，有累積虧損時上限5%、無累虧時上限3%。能源局表示，未來將依政策方向設定績效面向，以評估公司整體績效表現，來核定投資報酬率。

《今日新聞》報導，新版電價計算公式公告後，未來電價每年4月、10月檢討兩次。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜