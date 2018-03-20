黑盒子思考：那些搞砸的事情能讓你的人生變得更好

文：魯爾夫．杜伯里（Rolf Dobelli）

黑盒子思考

現實不在乎你的感受如何， 或者說，為何每次墜機都能讓你的人生變好

英國的哈維蘭彗星一型（De Havilland Comet 1）是全球最早以系列方式建造的噴射客機。在一九五三、五四這兩年裡，哈維蘭彗星一型發生了一連串神祕的飛航意外，許多同型號的飛行器都相繼在空中解體。有架飛機從加爾各答機場起飛後不久便墜毀。沒過多久，又有一架飛機在義大利的厄爾巴島（Elba）上空解體。幾週之後，另一架哈維蘭彗星一型的飛機又墜毀於那不勒斯附近的海域。這三場飛航意外全都無人生還。因此，同型的機隊遭到了禁航。但因為無人能夠查出確切的事故原因，禁航的命令獲得取消。不料在獲准重新營運才短短兩個星期後，居然又有一架同型的飛機墜毀於那不勒斯附近的海域。這起事件讓哈維蘭彗星一型永遠被判出局。

最終，人們發現問題原來出在哈維蘭彗星一型的正方形機窗上。機窗的角落成了微小裂隙的起點，這些微小的裂隙會擴及機身，進而導致整部飛機解體。這也就是為什麼如今搭乘飛機的乘客只能透過四邊修成圓形的機窗觀賞機外的風光。不過更為重要的卻是另一項結果：事故調查員大衛．華倫（David Warren）建議，在每架客機上都安裝一個難以毀損的「飛行記錄器」（flight recorder），也就是俗稱的「黑盒子」（black box）。這項建議後來獲得採納。黑盒子每秒鐘能記錄數千筆資料，包括飛行員在駕駛艙裡的對話，這使得人們能在事後對墜機原因做精確的分析。

幾乎沒有哪個行業像航空業那麼嚴肅看待錯誤。在戲劇性地迫降於哈德遜河後，著名的「薩利」機長（Chesley Burnett "Sully" Sullenberger）曾寫道：「所有存在於飛航方面的知識，每項規則、每項程序，無不是因為有某人在某處墜機。」每次墜機都讓日後的每次飛行更安全一點。這項原則是種細膩的心理工具，我們可以將它稱為「黑盒子思考」（black box thinking），並套用到其他生活領域。「黑盒子思考」的概念源自馬修．席德（Matthew Syed），他曾為這項心理工具寫了一本書。

人類與航空業的情況正好完全相反。不妨想像一下，數年前，你曾以每股一百歐元的價格買了一些股票，如今那些股票卻慘跌到每股只剩十歐元。這時你的腦袋裡會有什麼想法？你當然會希望或祈禱股票能夠暴漲。或許你會詛咒股票經紀。又或許你會借酒澆愁。只有極少數的人願意接受現實，然後分析自己的「黑盒子」。這兩件事情是不可或缺的：⑴徹底接受，⑵黑盒子思考。且容我依序進行說明：

華倫．巴菲特曾經表示：「股票並不曉得人們擁有它......你們都對股票有感。你們都記得自己花了多少錢買股票、明牌是誰報的，所有這些瑣瑣碎碎的小事。但股票根本不鳥你們這些！」巴菲特談論股票的這番道理放諸所有事情皆準。不管你現在心情怎樣，帳面的虧損就在那裡。你發給老闆表示憤怒的電子郵件，信寄了出去，石沉大海，你要用多少杯酒來表達這場小小的暴怒。你再怎麼癡心妄想，你體內增生的腫瘤依然不痛不癢。

倫敦政治經濟學院（The London School of Economics and Political Science）的心理學家保羅．多蘭（Paul Dolan）曾指出，體重增加的人會把焦點逐漸轉往與體重不太相關的事情上，例如工作。為何？因為轉移焦點比減重來得容易。可是現實根本就不在乎你的焦點、興趣或動機。你對這個世界有何想法、有何感受，這個世界根本完全無所謂。所以，請阻止你的大腦使出這種霧化手法。

英國哲學家伯特蘭．羅素（Bertrand Russell）曾指出：「抽離自欺欺人的立足之地，是穩固且長久的幸福不可或缺的先決條件。」這話說得雖然有點過頭，因為根本不存在「穩固且長久的幸福」，不過羅素倒是說對了一件事：自欺欺人與美好的人生並不相容！接受樂意接受的現實是簡單的。但我們也必須接受我們並不樂意接受的現實，特別是那些會讓我們深感痛苦的現實。羅素隨即舉了一個例子：「終生不得志的劇作家應當坦然考量自己的劇本一無是處的可能性。」也許你沒寫過劇本，但你肯定能想到類似的例子。有沒有可能，你就是對外文沒天分？有沒有可能，你就是沒能力擔任管理者？有沒有可能，你天生就沒有運動細胞？你應當看清楚這些事情，還要看清楚與它們相應的結果。

然而，要如何才能徹底接受諸如虧損、失敗或墜毀這些令人痛苦的事情呢？單憑一己之力恐怕很難辦到。觀察別人，往往比觀察自己來得更加清楚、仔細。這也是為什麼我們經常會對別人失望，卻鮮少對自己感到不滿。如果得以仰仗會直說逆耳忠言的伴侶或朋友，那就再好不過了。但即便如此，大腦還是會嘗試美化現實。不過，隨著時間經過，你依舊能夠學著認真看待他人的評斷。

如前所述，除了徹底接受之外，你還需要一個「黑盒子」。請為自己打造一個專屬於你的黑盒子。做出某項重要決定時，把這時你的腦袋裡在想些什麼通通記錄下來，包括你的假定、思路及結論。如果這個重要決定後來被證明是錯誤的，請回頭檢視自己的「黑盒子」（它不需要堅固到不怕墜毀，一本小筆記本足矣），仔細分析到底是哪些思慮鑄成了錯誤。就這麼簡單！如果你能了解事情到底是怎麼搞砸的，那些搞砸的事情就能讓你的人生變得更好。如果你無法清楚解釋你錯在哪裡，表示你根本就不了解這個世界或你自己。換言之，如果你搞不清楚自己為何會「墜機」，你就會再次「墜機」。分析過程中所付出的辛勞終會有所回報。

順道一提，黑盒子思考不僅有益於私生活，同樣也對商務有益。所有企業都應當將它列為標準配備。

然而，光是具備「徹底接受」與「黑盒子思考」還是不夠。這時你還得為了未來，排除所發現的錯誤原因。對此，巴菲特的夥伴查理．蒙格（Charlie Munger）曾說：「如果你不解決問題，只是眼睜睜看著問題惡化到無法解決的地步，那你就真的蠢到活該你要面臨那樣的問題！」切勿等到火燒眉毛才有所反應！美國知名作家艾力克斯．哈利（Alex Haley）曾說：「如果你不解決現實，現實就會解決你！」

結論：接受現實，徹底地接受它；特別是那些你不樂於接受的部分。請務必勉為其難地這麼做。你當下的勉為其難將來定能獲得回報。人生並不是件容易的事。即使你目前處於人生順境，有朝一日，你也可能必須面對足以撼動順境的失敗。偶爾失敗、犯錯其實無傷大雅，重要的是，你必須找出背後真正的原因，繼而將它們去除。問題並不像老酒那樣，會越陳越香！

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書籍介紹

本文摘錄自《生活的藝術：52個打造美好人生的思考工具》，商周出版

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作者：魯爾夫．杜伯里（Rolf Dobelli）

譯者：王榮輝

繪者：艾爾．波丘（El Bocho）

繼傳奇暢銷書《思考的藝術》、《行為的藝術》後，杜伯里強勢回歸

新書上市，蟬聯德國亞馬遜、《明鏡週刊》排行榜TOP 1，聲勢不墜

全德最受矚目的作家，無數讀者殷切期待的最新力作

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我們總以為成功是一點一滴拚搏、累積來的，

錯！美好人生不是「贏來的」，而是「輸掉的」。

少犯錯，幸福的可能性就越高。

應付複雜的現實世界，需要裝有各種思考方法的工具箱，

避免各種徒勞無功的嘗試，耗費時間與精力，

並預料哪裡隱藏著危險與障礙，事先預防、繞道而行，

避開層出不窮的問題與意外在你的人生道路中設下的路障。

爬梳古希臘哲學理論與當代心理學研究，

杜伯里延續《思考的藝術》、《行為的藝術》詼諧有趣、輕鬆易懂的寫作風格與格式，

標舉出52個思考工具，幫助你聰明思考、理性作為，活出生活的藝術、建構美好的人生。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：彭振宣