減量閱讀，但要加倍精細：假設你的一生只能看五十本書

文:魯爾夫.杜伯里(Rolf Dobelli)

減量閱讀,但要加倍精細

我們閱讀的方式不對

一張瑞士聯邦鐵路的多次券有六格。每回乘車前,乘客得先將車票插入橘色的自動剪票機,剪票機會將日期及時間蓋在上面,並且將左方邊緣截去一小角。當六格都蓋了章,票券就算用完,再也不具價值。

想像有一種五十格的讀書券。使用方式同上:閱讀一本書之前,你必須先註銷一格。與瑞士聯邦鐵路多次券不同的是,這是你此生唯一的一張讀書券,你再不能弄到第二張。一旦這張票券用罄,你就不許再翻閱任何新書;有別於「坐黑車」(坐霸王車),你也不能「看黑書」(看霸王書)。一輩子只有五十本書的配額,對許多人來說,也許不成問題。但對正在看本書、熱愛閱讀的你而言,這著實是種可怕的想法。一個人如何僅憑這麼少的書,在半開化的狀態下度過一生呢?

我個人的藏書大約有三千本左右,全部讀完、讀了部分和完全沒讀的書籍大約各佔三分之一。我經常添購新書,但每年都會做個整理,把一些舊書丟掉。相較於已故的義大利知名作家安伯托.艾可(Umberto Eco)大約有三萬本左右的藏書,我這寒酸的三千本藏書真可謂是小巫見大巫。儘管如此,我往往只能隱約記得書裡的內容。當我的目光掃過書背,種種印象就會像淡淡的雲彩般升起,夾雜著模糊不清的感覺,一個個孤立的畫面時而在這裡,時而在那裡閃現,偶爾還會冒出一兩句話來,就像劃破迷霧的一葉扁舟。我很少能夠記起完整的內容摘要。有些書籍我甚至不敢肯定地說我確實讀過。我得翻開它們,尋找做過記號的折頁或眉批。在這樣的時刻裡,我真不曉得什麼比較可恥,是我漏洞百出的記憶,還是大量閱讀卻顯然十分不彰的效率。令我寬慰的是,諸多朋友的情況都與我大同小異。不僅是圖書內容如此,就連我讀過的散文、報導、分析報告及各類文章也不例外。坦白說,我所記得的內容實在少得可憐!

如果大部分的內容都會從記憶中流失,閱讀有何意義呢?當然,我們不能抹煞閱讀當下的體驗,這點毋庸置疑。我們同樣也不能抹煞品嚐焦糖布丁時的體驗,卻不會期待焦糖布丁能陶冶品嚐者的性情。僅能記得少量的閱讀內容,問題究竟出在哪裡?

閱讀的方式不對!我們的閱讀太沒有選擇性、太不夠仔細。放任自己的注意力四處趴趴走,就好像我們放出一條恣意奔跑、亂咬的獵狗,不去指揮牠追捕宏大的獵物。我們把寶貴的資源浪費在根本不值得理會的事物上。

如今我的閱讀方式已和幾年前截然不同。雖然閱讀總量不變,但閱讀的書籍數量卻變少了,如此一來,我可以一再反覆、更加仔細地閱讀這些書。我漸漸懂得小心選擇。我會先給一本書最多十分鐘的時間,簡單瀏覽過後,再做出「判決」,讀還是不讀。多次券的比喻支持著我的極端行為。我手上這本書真是我願意用一格票券換取的嗎?這類書籍非常稀少。但如果是這樣的書籍,我就會反覆閱讀,原則上讀完一遍就接著再讀一遍。

重複閱讀一本書?有何不可?像是音樂,我們不也很習慣反覆聆聽同一首歌曲。演奏者都知道,人們不可能在視奏一回後就立即掌握一套總譜,得要經過多次專注地演奏才有辦法,不能趕著去彈下一首曲子。為何閱讀就不能如此呢?

閱讀兩次的效率不僅是讀一次的雙倍,結果更高;根據我個人經驗,甚至會達十倍。閱讀一次,僅能讓我記住百分之三的內容,再次閱讀,我記住的比例約達百分之三十。

人們在緩慢、專注的閱讀下能夠吸收多少內容,在二次閱讀的過程中能夠發現多少新東西,藉由這種細緻的閱讀方式能夠如何強化理解力,這一切總是一再讓我感到訝異。一八六七年在巴塞爾,當杜斯妥也夫斯基見到小霍爾班(Hans Holbein)的《墓中基督》(The Body of the Dead Christ in the Tomb )時,他完全被這幅畫作所惑,他妻子花了半小時時間才把他拖走。兩年後,他以近乎照相的方式,將那幅畫的細節重現在所寫的小說《白癡》(The Idiot )裡。如果只是隨便看看,會有這樣的效果嗎?

恐怕不太可能。必須沉浸在畫作裡,這位偉大的小說家方能創作出非凡的作品。「沉浸」在這裡是關鍵字。是「漫遊」的相反詞。

補充說明,第一,「效率」一詞聽來頗有科技風味,我們真能如此品評書籍嗎?是的,這種閱讀方式的確是實益取向,也完全不浪漫。把浪漫用在其他事物上吧。一本書如果不能在讀者的腦海裡留下任何痕跡(可能是因為那是本爛書,也可能是因為讀者沒讀好),我覺得那就是在浪費時間。一本書的性質完全有別於一份焦糖布丁、一趟阿爾卑斯山觀光飛行或一次性愛。

第二,偵探小說和恐怖小說該被讀書券排除在外,我們可以破例不讀兩遍。誰想要遇見一位已知的凶手呢?

第三,你必須親自決定個人的讀書券該有多少格。我把往後十年的額度限制在一百格,平均一年只有十本。對一個作家而言,這簡直少到犯規!然而,如前所述,我會在享有極大的樂趣與十倍效率中,反覆閱讀這些卓越的書籍。

第四,如果你還年輕,例如仍處在閱讀生涯的前三分之一階段裡,便該盡可能地「吞噬」大量書籍;小說、短篇故事、詩詞、專業知識的普及讀物都好。瘋狂地囫圇吞棗,不必顧及品質,隨心所欲地讀好讀滿。為何?這涉及數學上的最佳化,人們將其稱為「祕書問題」(secretary problem)。典型的表述就是:從一大堆應徵者中找出最好的祕書。藉由面試並拒絕前百分之三十七的應徵者,做成一個具有代表性的基本分布圖。藉由瘋狂地閱讀,或用統計的說法,藉由在人生最初三分之一的階段裡大量採樣,你就可以得出一個具有代表性的閱讀基本分布圖。你會讓自己的判斷力變得敏銳,日後有能力做出明確的選擇。因此,請等到大約三十歲左右再啟用這套讀書券,屆時請務必嚴格遵守選書規則。畢竟年過三十,便不該再將苦短的人生浪費在爛書上頭!

