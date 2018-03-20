減量閱讀，但要加倍精細：假設你的一生只能看五十本書

文：魯爾夫．杜伯里（Rolf Dobelli）

減量閱讀，但要加倍精細

我們閱讀的方式不對

一張瑞士聯邦鐵路的多次券有六格。每回乘車前，乘客得先將車票插入橘色的自動剪票機，剪票機會將日期及時間蓋在上面，並且將左方邊緣截去一小角。當六格都蓋了章，票券就算用完，再也不具價值。

想像有一種五十格的讀書券。使用方式同上：閱讀一本書之前，你必須先註銷一格。與瑞士聯邦鐵路多次券不同的是，這是你此生唯一的一張讀書券，你再不能弄到第二張。一旦這張票券用罄，你就不許再翻閱任何新書；有別於「坐黑車」（坐霸王車），你也不能「看黑書」（看霸王書）。一輩子只有五十本書的配額，對許多人來說，也許不成問題。但對正在看本書、熱愛閱讀的你而言，這著實是種可怕的想法。一個人如何僅憑這麼少的書，在半開化的狀態下度過一生呢？

我個人的藏書大約有三千本左右，全部讀完、讀了部分和完全沒讀的書籍大約各佔三分之一。我經常添購新書，但每年都會做個整理，把一些舊書丟掉。相較於已故的義大利知名作家安伯托．艾可（Umberto Eco）大約有三萬本左右的藏書，我這寒酸的三千本藏書真可謂是小巫見大巫。儘管如此，我往往只能隱約記得書裡的內容。當我的目光掃過書背，種種印象就會像淡淡的雲彩般升起，夾雜著模糊不清的感覺，一個個孤立的畫面時而在這裡，時而在那裡閃現，偶爾還會冒出一兩句話來，就像劃破迷霧的一葉扁舟。我很少能夠記起完整的內容摘要。有些書籍我甚至不敢肯定地說我確實讀過。我得翻開它們，尋找做過記號的折頁或眉批。在這樣的時刻裡，我真不曉得什麼比較可恥，是我漏洞百出的記憶，還是大量閱讀卻顯然十分不彰的效率。令我寬慰的是，諸多朋友的情況都與我大同小異。不僅是圖書內容如此，就連我讀過的散文、報導、分析報告及各類文章也不例外。坦白說，我所記得的內容實在少得可憐！

如果大部分的內容都會從記憶中流失，閱讀有何意義呢？當然，我們不能抹煞閱讀當下的體驗，這點毋庸置疑。我們同樣也不能抹煞品嚐焦糖布丁時的體驗，卻不會期待焦糖布丁能陶冶品嚐者的性情。僅能記得少量的閱讀內容，問題究竟出在哪裡？

閱讀的方式不對！我們的閱讀太沒有選擇性、太不夠仔細。放任自己的注意力四處趴趴走，就好像我們放出一條恣意奔跑、亂咬的獵狗，不去指揮牠追捕宏大的獵物。我們把寶貴的資源浪費在根本不值得理會的事物上。

如今我的閱讀方式已和幾年前截然不同。雖然閱讀總量不變，但閱讀的書籍數量卻變少了，如此一來，我可以一再反覆、更加仔細地閱讀這些書。我漸漸懂得小心選擇。我會先給一本書最多十分鐘的時間，簡單瀏覽過後，再做出「判決」，讀還是不讀。多次券的比喻支持著我的極端行為。我手上這本書真是我願意用一格票券換取的嗎？這類書籍非常稀少。但如果是這樣的書籍，我就會反覆閱讀，原則上讀完一遍就接著再讀一遍。

重複閱讀一本書？有何不可？像是音樂，我們不也很習慣反覆聆聽同一首歌曲。演奏者都知道，人們不可能在視奏一回後就立即掌握一套總譜，得要經過多次專注地演奏才有辦法，不能趕著去彈下一首曲子。為何閱讀就不能如此呢？

閱讀兩次的效率不僅是讀一次的雙倍，結果更高；根據我個人經驗，甚至會達十倍。閱讀一次，僅能讓我記住百分之三的內容，再次閱讀，我記住的比例約達百分之三十。

人們在緩慢、專注的閱讀下能夠吸收多少內容，在二次閱讀的過程中能夠發現多少新東西，藉由這種細緻的閱讀方式能夠如何強化理解力，這一切總是一再讓我感到訝異。一八六七年在巴塞爾，當杜斯妥也夫斯基見到小霍爾班（Hans Holbein）的《墓中基督》（The Body of the Dead Christ in the Tomb ）時，他完全被這幅畫作所惑，他妻子花了半小時時間才把他拖走。兩年後，他以近乎照相的方式，將那幅畫的細節重現在所寫的小說《白癡》（The Idiot ）裡。如果只是隨便看看，會有這樣的效果嗎？

恐怕不太可能。必須沉浸在畫作裡，這位偉大的小說家方能創作出非凡的作品。「沉浸」在這裡是關鍵字。是「漫遊」的相反詞。

補充說明，第一，「效率」一詞聽來頗有科技風味，我們真能如此品評書籍嗎？是的，這種閱讀方式的確是實益取向，也完全不浪漫。把浪漫用在其他事物上吧。一本書如果不能在讀者的腦海裡留下任何痕跡（可能是因為那是本爛書，也可能是因為讀者沒讀好），我覺得那就是在浪費時間。一本書的性質完全有別於一份焦糖布丁、一趟阿爾卑斯山觀光飛行或一次性愛。

第二，偵探小說和恐怖小說該被讀書券排除在外，我們可以破例不讀兩遍。誰想要遇見一位已知的凶手呢？

第三，你必須親自決定個人的讀書券該有多少格。我把往後十年的額度限制在一百格，平均一年只有十本。對一個作家而言，這簡直少到犯規！然而，如前所述，我會在享有極大的樂趣與十倍效率中，反覆閱讀這些卓越的書籍。

第四，如果你還年輕，例如仍處在閱讀生涯的前三分之一階段裡，便該盡可能地「吞噬」大量書籍；小說、短篇故事、詩詞、專業知識的普及讀物都好。瘋狂地囫圇吞棗，不必顧及品質，隨心所欲地讀好讀滿。為何？這涉及數學上的最佳化，人們將其稱為「祕書問題」（secretary problem）。典型的表述就是：從一大堆應徵者中找出最好的祕書。藉由面試並拒絕前百分之三十七的應徵者，做成一個具有代表性的基本分布圖。藉由瘋狂地閱讀，或用統計的說法，藉由在人生最初三分之一的階段裡大量採樣，你就可以得出一個具有代表性的閱讀基本分布圖。你會讓自己的判斷力變得敏銳，日後有能力做出明確的選擇。因此，請等到大約三十歲左右再啟用這套讀書券，屆時請務必嚴格遵守選書規則。畢竟年過三十，便不該再將苦短的人生浪費在爛書上頭！

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書籍介紹

本文摘錄自《生活的藝術：52個打造美好人生的思考工具》，商周出版

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作者：魯爾夫．杜伯里（Rolf Dobelli）

譯者：王榮輝

繪者：艾爾．波丘（El Bocho）

繼傳奇暢銷書《思考的藝術》、《行為的藝術》後，杜伯里強勢回歸

新書上市，蟬聯德國亞馬遜、《明鏡週刊》排行榜TOP 1，聲勢不墜

全德最受矚目的作家，無數讀者殷切期待的最新力作

越是重要的事情，你越不該視情況彈性決策

跳出能力圈尋找機會和成就，十之八九達不到預期效益

少做傻事比汲汲於做大事，更能讓你成功

我們總以為成功是一點一滴拚搏、累積來的，

錯！美好人生不是「贏來的」，而是「輸掉的」。

少犯錯，幸福的可能性就越高。

應付複雜的現實世界，需要裝有各種思考方法的工具箱，

避免各種徒勞無功的嘗試，耗費時間與精力，

並預料哪裡隱藏著危險與障礙，事先預防、繞道而行，

避開層出不窮的問題與意外在你的人生道路中設下的路障。

爬梳古希臘哲學理論與當代心理學研究，

杜伯里延續《思考的藝術》、《行為的藝術》詼諧有趣、輕鬆易懂的寫作風格與格式，

標舉出52個思考工具，幫助你聰明思考、理性作為，活出生活的藝術、建構美好的人生。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：彭振宣