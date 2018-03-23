如何定義文化？文化可以高深、也可以存在真實的生活細節。文化是人們生活的方式，是灑掃庭除、是送往迎來，更可以是餐桌上的一瓶豐厚圓融的美酒。蘇格蘭威士忌在台灣品飲市場叫好也叫座，這令不少品牌紛紛推出台灣限定款，蔚為風潮。

「現行以台灣為訴求的蘇格蘭威士忌，常改變外包裝、換上台灣元素的主視覺，但酒款多數仍由蘇格蘭人主導，可蘇格蘭認知中的台灣愛好風味，和台灣人自己喜好的口感是否一致？這有待商榷。」Royal Salute品牌大使和之安（Rax Ho），為此感到疑問。

他先從一次次的品酒會、餐會中拼湊出台灣風味的架構與輪廓，譬如同樣提到果香，英國蘋果與台灣蘋果，在氣味上肯定不同，他更深刻體認到，台灣的美味是很主觀的一件事，進而得出結論：要能勾起記憶，讓人似曾相識，然後才能被感動、留下深刻印象，最後催生出Royal Salute 23年威士忌：一款台灣自行發想，凝鍊記憶與風土，再由蘇格蘭首席調酒師操刀，具有100%台灣DNA的典雅之作。

三個層面：熱帶水果、龍眼乾、東方美人茶，Royal Salute品牌大使和之安（Rax Ho）層層解析皇家禮炮23年這款台灣風味限定威士忌的奧秘。

定調台灣風味 果茶香雙雙入酒

台灣素有「水果王國」美名，熱帶水果如香蕉、鳳梨、芒果，舉世皆知，成為了Royal Salute 23年的首要基調，「這是實際存在的印象，且風味可以被調配出來。」

但獨有水果的風味還不足夠，「龍眼乾」成了第二款具台灣意念的素材，「龍眼乾，也就是我們說的桂圓，是件奇妙、類似蜜餞的食材，也是台灣人小時候的記憶，你一定在某些甜點中嚐過。」

最後「東方美人茶」更結合前述素材，成為凝聚東西味蕾的神來一筆。「同為烏龍茶的一脈，為什麼不選金萱、鐵觀音、包種？因為最早這種茶葉被進貢到英國，女王看見泡開的茶葉在茶湯中旋轉，其形修長曼妙，因而賜名『東方美人』，這有確切意涵，而且真實發生。」

靈感、風味、故事俱足，加上Royal Salute高貴、大氣的格局，萬事具備，而包裝與酒器是新時代的東風。

新世代職人 連結歷史情感回憶

經瑋為Royal Salute 23年的內盒插畫設計奉獻了生花妙筆。

獲獎無數、被譽為繼幾米之後、「台灣最重要新生代插畫家」的劉經瑋，為Royal Salute 23年的內盒插畫，奉獻了生花妙筆。大航海時代、英國商人向英女王進貢茶葉的史實，具現成酒盒內側的生動圖像；斑斕多彩和的海島、山巒、熱帶水果、飛禽走獸，則暗示了威士忌的風土與味覺基調。

而除了包裝搶眼，酒器則是另一亮點。有別於西方金屬酒器，Royal Salute 23年的「尊榮茶酒壺杯」，一壺二杯、以紫金入「瓷」，「黑生起司」設計總監陳如薇Vii成了重要推手。



Royal Salute 23年的「尊榮茶酒壺杯」，一壺二杯、以紫金入「瓷」，「黑生起司」設計總監陳如薇Vii成了重要推手。

「東西方都有茶文化，但東方茶壺有茶嘴，這次我們把出口水降低、將東方的『壺嘴』藏在隨身酒瓶身上，整個壺身金色的邊緣都是壺嘴，挑戰表面張力。」更有甚者，瓶身首見的紫色，復令製作過程挑戰倍增，燒製工序步驟超越平常瓷器的兩倍以上。

「這次定調的帝王紫Royal Purple，燒製時變異溫度僅在正負兩度內，一窯1200件成品，良品僅在三分之一左右。」陳如薇回憶說道。

事實上，有別於過往紅、藍、綠的紫色瓶身，在東方是帝王專屬用色，在西方，英女王王冠的襯墊也是紫色，紫色貫穿東西，其來有自。同時這組茶酒壺瓷器看似線條簡約，但燒製過程卻需多達23個步驟，一如高年份威士忌的調和，勾兌過程中方顯首席調酒師的絕妙品味。

飽滿酒體 從餐桌走向土地

而無論包裝、酒器如何吸引人，Rax回顧整個由無到有的過程，除了文化與風味的記憶貫穿，飽滿複雜的高年份酒體，才是Royal Salute 23年的關鍵核心。

Rax Ho指出，Royal Salute 23年是一只具有100%台灣DNA的酒款，希望能透過Royal Salute為品飲者帶來餐酒文化的概念。

「市面鮮少高年份的威士忌品牌，而Royal Salute的起點就是21年份，這在市場絕無僅有。融合是Royal Salute重要的概念，不只是高年份酒的調和，還有餐酒搭配的文化。」Rax進一步指出：Royal Salute 23年的果香味飽滿，一旦開瓶，香氣撲鼻而來，這對講究辛香料的台菜很合適，也因為加入龍眼乾的甜，和醬汁非常對味。

「透過Royal Salute，我們希望能向品飲者建立餐酒文化的概念，而這是一只具有100%台灣DNA的酒款，並帶有具體的精神，那就是『記憶』！那是人之所以為人，因為我們將所有經歷記憶下來，記憶這個精神，並傳遞給生活在土地上的人們。」

文化不見得是高深莫測的抽象名詞，文化可以是真切的記憶與體驗，透過Royal Salute 23年，在香氣、酒體和美妙豐富滋味之中，圓融飽滿、穿越時光。