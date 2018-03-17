川普雖然「主動」簽了台灣旅行法，但行政部門態度才是關鍵

美國總統川普16日傍晚以總統簽署的方式，讓攸關台美關係的《台灣旅行法》生效，成為美國法律，未來台美高級官員將可自由互訪。

白宮稍早公布，川普16日簽署五個法案，包括法案案號為H.R. 535的《台灣旅行法》生效，鼓勵美台之間所有層級互訪。

美國與中華民國在1979年終止外交關係後，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長與國防部長至今無法訪問華府；美國過去雖曾派閣員訪台，但通常避開敏感的國防、外交官員，多以商務、教育等方面交流為主。

《關鍵評論網》1月報導，《台灣旅行法》是一個具有約束力的法案，它規定美國在政策上必須：允許美國政府所有級別官員到台灣訪問與他們的對口官員會面、允許台灣高層官員在受尊重的情況下入境美國，並得與美國官員會面，包括國務院與國防部官員在內。另外，也鼓勵駐美國台北經濟文化代表處及其他台灣在美國設立的功能性機構，在美國從事相關業務。

美國國會兩院曾於2016年9月提出類似法案，不過當時面臨總統與國會選舉，會期緊湊，未能完成立法。2017年1月，蔡英文總統過境舊金山返回台灣前，多位美國聯邦眾議員再度提出鼓勵台美官員互訪的《台灣旅行法》案，鼓勵雙方高階官員互訪，美國聯邦眾議院的外交委員會也在2017年10月表決通過該草案，今年1月9日，美國眾議院院會也無異議通過《台灣旅行法》。3月1日，美國聯邦參議院也通過《台灣旅行法》。

（中央社）《台灣旅行法》在聯邦參、眾兩院皆以無異議的方式通過後，美國國會本月5日將法案送交白宮，按照美國立法程序規定，扣除星期天，白宮收到法案的當天結束午夜零時，也就是6日起算的10日內，川普應簽署法案，讓法案正式生效，就算川普不簽署，法案也將於美東時間16日自動生效，除非川普在16日動用總統的否決權，將法案退回國會。

按照慣例，美國總統對兩院高度有共識的法案，動用否決權的可能性微乎其微。而外界原先預料，白宮可能會以不動聲色的方式，讓法案自動生效，然而，16日，白宮傍晚公布，川普以總統簽署的方式，讓法案生效。白宮公開清楚的做法，傳達美國行政部門，尤其是白宮的態度。

我國外交部：表達誠摯歡迎及感謝

對此，我國外交部發布新聞稿表示，16日通過的《台灣旅行法案》鼓勵美國政府增進台美雙邊官方交流層級，進一步提升台美關係；外交部對美國行政、立法部門展現的善意與支持，「表達誠摯歡迎及感謝」。

外交部指出，台美關係緊密友好，近年來在雙方共同努力下，台美關係更加堅實穩固；川普上任至今，美國行政部門頻繁派遣資深官員來台，參與商務、文教及台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等相關活動，使雙方實質合作關係更加緊密。外交部對美國國會友人的善意，以及川普政府的友好作為表示肯定與感謝。

同時，外交部說，未來也將持續秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切聯繫溝通，持續深化兩國各領域、各層級的合作夥伴關係，攜手促進區域的和平及穩定。

《蘋果日報》報導，中國駐美大使館得知後發表聲明，對川普的行動表示強烈不滿和堅決反對，重申《台灣旅行法》嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，敦促美方信守奉行「一個中國政策」、遵守中美三個聯合公報原則的承諾，停止美台官方往來和提升實質關係，慎重、妥善處理涉台問題，以免給中美合作造成嚴重干擾和損害。

國會法案過了，還是要看行政部門的態度

（中央社）由於《台灣旅行法》規範的原本就是行政部門的權限，未來行政部門態度是法案落實的重要關鍵。

前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）表示這項立法對行政部門不具約束力，事實上美國總統已經有權力可以指派高階官員前往台灣訪問，過去美國政府也曾派出內閣級官員赴台。卜睿哲認為，廣泛的問題在於川普希望如何強化台美關係。

以美國承認耶路撒冷為以色列首都，並將大使館遷往耶城為例，美國國會在1995年就通過相關法案，要求美國將大使館遷往耶城，卻一直拖到去年年底才由川普正式宣布。

《新唐人》報導，目前美中貿易關係緊張加劇，人們也在關注，台灣是否會成為美中角力的籌碼。哈德遜研究所高級研究員赫曼（Arthur Herman）表示：「《台灣旅行法》對川普來說並非代表籌碼，而是代表對現實的承認。他在很多方面對美國傳統的一中政策持有懷疑，並思考是否應有所突破。」哈德遜研究所中國戰略中心主任白邦瑞則說，「川普政府第二年的對華政策，會更接近他在競選中的言論，而不是像第一年。」

《聯合報》報導，台灣智庫諮詢委員董立文表示，美國總統川普上任後，全面朝提升美台關係的方向前進。過去30年以來，美國只有一個法律是以台灣為名義，就是《台灣關係法》，現在又有一個新的台灣旅行法，以台灣為名義，代表美台關係有重大突破。

文化大學政治系講座教授陳一新說，台旅法是美國會與行政部門搶權力之下的產物，國會雖搶贏權力，但將來是否真正鼓勵官員互訪，主導權仍在行政部門。陳一新表示，台旅法通過，中國當然相當火大，但對美台的抗議，僅止於嘴巴說說，不會有過度激烈的行動。但要注意的是，未來一旦法案實際上路，中國不滿美國，但美國行政部門不敢對國會與中國反彈，最終雙方可能會拿台灣出氣，台灣成了夾心餅乾。

《台灣旅行法》以外，2017年以來美國台灣相關法案都與軍售有關

《關鍵評論網》2017年10月報導，除了《台灣旅行法》，2017年以來美國眾議院提出或通過的台灣相關法案，另有美國《國防授權法》與《台灣安全法》，都跟美國對台軍售、台美軍事合作相關。

2017年7月14日：美國眾議院通過《2018財政年度國防授權法》，納入台美軍事合作、強調美國對台軍售正常化。

2017年7月26日：美國眾議院提出《台灣安全法》，呼應《國防授權法》，規定台美國防軍事交流事宜。

《國防授權法》與台灣相關的部分規定，當美國國防部與國務院收到台灣軍售的要價書（Letter of Request）後，須在120天內向國會提交針對台灣軍售要價書的報告，報告內容包括行政部門評估、台灣提出軍需物資的現存狀況及是否符合《台灣關係法》的相關要求。

此外，《國防授權法》也規定，行政部門（包含國防部與國務院）須每半年定期向眾院相關委員會簡報台灣面臨的安全挑戰，簡報內容還須包括台灣提出的軍售要價書，以及美國不論已簽署核准或未簽署的對台軍售發價書（Letters of Offer and Acceptance）。

軍售流程透明化後，台灣提出的軍售需求，美國行政部門在立法要求下、評估流程資訊得更加向國會公開，有助於美國對台軍售定期化與常態化

《台灣安全法》則規定美台之間高層國防與外交官員的交流；確保美國對台軍售常態化，呼應美國《2018年國防授權法案》內容。

（中央社）事實上，在川普主動簽署《台灣旅行法》的前一天，也就是美國時間15日，美軍太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）才在在參議院表示，支持持續且有規律的對台軍售。

哈里斯15日出席美國2019財政年度國防預算聽證會，他在書面報告中提及台灣時指出，美軍太平洋司令部將繼續支持台灣發展可用、有韌性且具成本效益的威懾與自我防衛能力，持續且有規律的對台軍售。

哈里斯在報告中也指出，隨著中國的軍費支出和能力逐年成長，台灣自衛能力下降。美國必須繼續幫助台灣自我防衛，並表明不會接受中國任何以武力迫使台灣民眾統一的企圖。

美軍太平洋司令部支持與台灣在空中與飛彈防禦、海上安全、後勤支援和聯合行動與訓練的廣泛安全合作，包括反彈道飛彈、防空武器、後勤直升機、監視雷達、佩里級防衛艦（Perry-class Frigates）與兩棲突擊車（AAV-7）的軍售，以及電子戰系統，提高台灣自我防衛能力。

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核稿編輯：楊士範