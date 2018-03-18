眾神囈語的殘影碎片：神話劇場《蓬萊》

以神話為創作題材的文本作品不計其數，古今中外皆然。單純改編既有的故事有之、在既有的古代世界觀建構新文本者有之、甚至意圖以創作者一人的精神扮演造物、建構全新時空的亦不在少數。而到了劇場上的實踐，透過日新月異的舞台技術與跨界實驗，這些脫胎換骨的當代神話有了更能一展筋骨的空間。古代人講神話是為了解釋世界，企圖以自身的經驗法則詮釋耳目可及的萬物，現代人講神話，卻更多是掇拾神話講述中可能現身的弦外之音，在眾神囈語中提煉出創作者意欲所指的社會寓言。

拾念劇集超神話第二部《蓬萊》由李易修編導、南北管作曲家許淑慧音樂設計的《蓬萊》，2016年由廣藝基金會委製，2018兩廳院TIFA於國家戲劇院再次重演。據李易修所言，接續2008年的系列第一部《大神魃》，《蓬萊》幾乎沿用前作大半的角色，但身世、遭遇、性格，皆大異其趣，要將兩作視為時間軸兩個不同階段的錨點、抑或是將兩作中性格大變的眾神祇視為同世界觀之中不同時空平面的展現，則留予觀眾自行猜想。

《蓬萊》以描寫民間「牽尪姨」儀式的南管傳統樂曲〈直入花園〉為靈感發想，自中國古代神話中取材，並在其基礎上建構全新的世界觀，再以揉合南北管曲風的音樂設計，和自創仿造古漢語的「神話語」打造全劇的聲音景象。筆者未能親自欣賞2008年的《大神魃》，亦無緣於《蓬萊》2016年的首演躬逢其盛，因此本文僅就2018TIFA版本的《蓬萊》作為觀察對象。

在神族仍為世界主宰，人類僅為食糧的神話時代，梟首戰神刑天，在失去首級後漂流至鬼島花園，鬼島神族雲鬼和泥鬼以刑天的首級作為交換條件，要刑天至神州大陸尋回遭崑崙神族之主—四面軒轅奪走的花園鎖鑰：小島之心。

失去小島之心的鬼島女神化為旱魃，屠遍崑崙神族，死去之神族身受旱魃戾氣，化為只知屠戮、非死非生的行屍走肉「神尸」，神州大陸生靈塗炭，塵陽與冥湖的平衡崩毀。最終，刑天以金烏之羽將自身與花園鎖鑰化為灰燼，宇宙秩序重置，神話世界終結，迎來新生。

Photo Credit：國家兩廳院／國家表演藝術中心

雖然編導李易修在節目冊序言提及，《蓬萊》企圖「傳遞有關個人與社群之間的衝突、國族與階級的矛盾、生存環境與資源爭奪」云云。然而，雖然《蓬萊》的世界觀及情節設定其實並不困難，但由於本身的敘事結構較為跳躍且複雜，所使用的「神話語」亦十分晦澀難懂，《蓬萊》對觀眾所設下的理解門檻非常高（甚至到了有點忽視觀眾的程度），換言之，觀眾要「讀懂」《蓬萊》的文本已非易事，更未必能將其與自身所處的社會環境多做聯想。

《蓬萊》的文本內容所呈現的，其實並不若編導自身所言的沉重與警世，其最令人驚豔的，其實是本身所建構的奇幻敘事與獨特魅力。《蓬萊》隱約展現了古代神話常見的母題：從人神共世到絕地天通（神界與俗世的斷絕）、良知與靈性（小島之心）從神至人的移轉、以及人自神繼承的，主導世界的定位。

而《蓬萊》雖定位為新編神話，其用典與取材卻也十分精確，為其建構的角色內涵與世界觀打下良好的基礎。這一點看似基本，卻實難落實，改編神話故事或古典文學的劇場作品不在少數，卻未必每一部作品都能作到學術考據的紮實，倘若僅在角色形象或情節表面上遊走，不免流為另一種層面的文化挪用（只是這個被挪用的對象不會從古書裡爬出來抗議自己被挪用）。而《蓬萊》真正做到了創作新編與尊重原典的兼顧，足見編導的用心。

Photo Credit：國家兩廳院／國家表演藝術中心

建構《蓬萊》的美學風格與藝術內容的主力，無疑是《蓬萊》的聲響設計。作曲家許淑慧揉合了南管與北管兩種地緣相近卻風格不同的音樂風格，搭配聲音設計吳修銘所加入的合成器音響，營造出奇幻卻又親切的聲音景象。

可惜的是，《蓬萊》在聲音執行上，顯然未考量到傳統樂器及演唱方式在劇場空間中的呈現效果，聲響時時顯得尖銳而噪耳，再加上演員自身配戴的擴音設備，其對觀眾造成的聽覺負擔十分巨大（更何況本劇長度超過兩小時）。然而這並不代表《蓬萊》音樂設計不出色，許淑慧耕耘南北管音樂創作多年，其融合兩者曲風的音樂創作堪稱優秀。

具賦格旨趣的復調演唱、戲曲緊板的運用，皆令人印象深刻。《蓬萊》所設計的神話語（融合閩南話、客家話、廣東話、蘇州話等江南方言）發音複雜，演員須兼顧架空語言的呈現及南北管歌樂的演唱，即便是對於曾受戲曲訓練的演員亦是一樁挑戰。

《蓬萊》的演員皆一人分飾多角，在腳色轉換中對聲音的調整，亦考驗了演員的功夫。簡言之，《蓬萊》無疑是傳統音樂一次成功的劇場實踐，也是一個以音樂作為藝術風格主體架構的優秀典範。

全劇最後一幕，在已無神族蹤影的神州大地上，形神已破碎如槁木、失去名字與記憶的旱魃，與精衛鳥有了一場溫柔的對峙。當旱魃指出精衛的怨懟與東海的深不見底實為一體兩面時，其實也凝視著自己的業障與心魔。最終，一枝翠綠的竹在高舉崑崙神族屍首肉塊的旱魃之前緩緩豎起，這是全劇唯一一個帶有生命象徵的意象，如此詭譎卻又唯美，為這個荒誕、殘忍的故事，留下最後一點慈悲和憐憫。

或許《蓬萊》並沒有達到如編導自身所言的社會觀照與反映現實，但確實也爬梳出一些人性情感共通的關懷與辯證，成為《蓬萊》在怪誕情節與奇幻風格之後所留下的餘韻。跳躍的敘事、晦澀的語言、佐以經典的翻新與聲響的再造，《蓬萊》的企圖心堪比造物，無論其「創造神話」的野心成功與否，《蓬萊》確實建立起自身獨特並且嚴謹的藝術風格，同時也不難想見，觀者將會對《蓬萊》有十分兩極的評價與體驗。

Photo Credit：國家兩廳院／國家表演藝術中心

同時，《蓬萊》也揭示了傳統藝術從傳統／民俗／生活，到創新／精緻／劇場之間的演化與擺盪，在傳統藝術於當代夾縫中挖掘生機的十數年間，《蓬萊》所留下足跡的無疑將是深刻的一筆。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航