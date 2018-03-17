LGBT黑人女議員之死：巴西上萬人走上街頭，要求政府完成她的「遺願」遏止貧民區暴力

巴西里約熱內盧女性市議員瑪麗埃麗．佛朗科（Marielle Franco）在當地時間14日晚間遭槍殺身亡。出身貧民區、身兼黑人女性、LGBT等特殊身份的佛朗科，是許多底層人士的政治寄託，她的死，也引起巴西10幾個城市、上萬人聚集，抗議里約州政府的無能及暴力。

現年38歲的佛朗科是巴西里約熱內盧的社會主義自由黨（PSOL）議員，14日晚間，佛朗科結束在里約市中心拉帕區（Lapa）舉辦的黑人女性賦權座談會，在返家途中遭遇槍擊。

佛朗科的頭部中四槍，載送她返家的39歲的司機葛梅斯（Anderson Gomes）也身中三槍，兩人當場死亡，而坐在佛朗科旁的助理被子彈碎片擊中，僅受輕傷。凶手犯案後逃逸無蹤。

警方表示，槍殺案發生前，佛朗科的座車可能已被跟蹤4公里，而兇手使用的是9mm手槍，但卻能在車輛並排行進中，穿透罩有黑幕的車窗玻璃，精準的射中目標，手法俐落，因此不排除專業槍手犯案，里約檢察官已朝政治謀殺的方向偵辦。

《新頭殼》報導，16日，警方發現，兇手所使用的彈藥竟是2006年12月29日，由CBC公司出售給聯邦警察的批次，刑警和聯邦警察將調查彈藥是否被挪用。

佛朗科出身貧民區、身兼LGBT、黑人女性等特殊身份

（中央社）佛朗科現年38歲，出身巴西的「馬雷」（Mare）貧民區，是里約治安最糟的地區之一，多年來，馬雷貧民區多次成為販毒黑幫和警方駁火的地點，貧民區居民也深受其害。佛朗科在19歲成為未婚媽媽，但她帶著孩子持續在在夜間修習課業，之後獲得獎學金進入聲望崇高的里約天主教大學就讀，主修社會學，後來在佛羅明斯聯邦大學獲得公共行政碩士學位。

2006年，佛朗科成為里約州社會主義自由黨議員佛瑞索（Marcelo Freixo）的助理。當時，由退役、貪腐軍警所組成「民兵組織」掌控里約超過100個貧民區，他們控管天然氣、電視線路，向居民收取保護費，民兵組織與販毒集團也時常發生槍戰，威脅貧民區住戶的安危。2008年，佛瑞索受任成為民兵調查委員會主席。

2016年，佛朗科投身里約市議員選舉，自稱「貧民區養大的黑人女性和母親」，身兼黑人、女同性戀等特殊身份的佛朗科，最後以4萬6,000票、第五高票當選，進入以順性別、白人男性為主的里約市議會。一直以來，貧民區居民、黑人及女性都被執政者漠視，獲選的佛朗科成為這些選民的希望寄託。

佛朗科當選里約市議員後，擔任市議會婦女委員會主席，致力婦女及兒童青少年安全，上任不到兩年，已推動兩個法案，其中一項迫使市府調查里約熱內盧市婦女受暴狀況。

近期，她也強烈批評總統泰梅爾（Michel Temer）2月開始讓軍方接管里約熱內盧的命令，兩週前，佛朗科才被任命出面協調一個委員會，以提防接管里約熱內盧的軍隊濫權施暴。

里約熱內盧治安糟糕，總統授權軍方接管

《上報》報導，里約熱內盧幫派勢力強大，槍戰、平民老百姓死傷消息時有所聞，根據巴西國家統計局資料，2017年里約熱內盧被殺死的人數達2,125人，比2014年增加37%；2017年謀殺死亡人數比2016年多出8%，比2015年多出26%。

面對逐年攀升的犯罪數字，加上國家長期政局混亂、經濟衰退，里約也警方無力遏止。今年 2月，總統 泰梅爾 簽署了一項法 令，授權軍方接管里約熱內盧，與警方共通掃蕩橫行貧民區的販毒集團和幫派，但接管里約的軍隊同樣引起爭議。

《轉角國際》報導，遇刺之前，佛朗科才於星期日公開質疑里約軍警，在阿卡里（Acari）大貧民區濫殺無辜。佛朗科表示，里約軍警在阿卡里的掃毒過程中，涉嫌非法處決兩名無辜的男孩，並將屍首棄置在大排水溝內。此一暴行不僅於法無據，濫殺平民的作法也證明了中央政府「武裝掃黑」、「反毒戰爭化」的政策，毫無作用。

阿卡里事件對里約的掃黑行動，造成了很大的輿論壓力，面對濫殺指控，里約警局只表示：事發當時確實在阿卡里區，遭到幫派突襲而開火；但卻拒絕正面回應行動的傷亡細節，與兩少年屍首的相關問題。

10多個大城市串連抗議，連黑道也出來撇清「人不是我殺的」

致力於黑人、婦女、貧民權益的佛朗科遇害，引起全國民眾怒火。15日傍晚，佛朗科的喪禮結束後，數萬名里約熱內盧的居民，自發性走上街頭，不只表達哀悼，還包圍里約州議會，抗議政府的無能與暴力。

《衛報》報導，哀悼現場，曾與佛朗科合作，21歲傳播系學生巴博薩（ Jefferson Barbosa ）讚揚佛朗科是「政治希望的象徵」。20歲的里約街區卡車司機助理馬修斯（Matheus de Santos）也說，「她是LGBT運動、黑人運動的偉大代表。」

28歲的貧民區社運工作者、新聞系學生梅吉斯（Daiene Mendes）表示，「佛朗科不僅是我的朋友，也是我們反抗的重要象徵。是她，讓我們這些來自貧民區的黑人女性，知道自己能夠去挑戰那些對我們不屑一顧的執政者。」

《獨立報》報導，佛朗科的19歲女兒桑托斯（Luyara Santos）則寫道，「他們不只殺害了我的母親，也殺死了她的4萬6,000名選民。」

聚集的群眾，除了對佛朗科的死表達哀悼，也對巴西現狀提出抗議和怒吼：包括巴西的菁英階級的腐敗、嚴重的貧富差距，還有黑幫、民兵和軍警時不時在貧民區上演的暴力駁火。

《轉角國際》報導，在里約市區內爭奪地盤的兩大黑幫「紅色司令部」與「正宗第三司令」，紛紛透過線人，向媒體澄清「佛朗科不是我們殺的」。媒體報導的風向，也逐漸將涉案嫌疑者，指向了那些遊走黑白兩道的地下民兵組織。

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