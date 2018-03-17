下一次的旅行該去哪裡？2018年的10個趨勢旅遊地點

文字：Celine Hsu、Lauren Hubbard

如果你在2017的旅行關鍵字是那些經典的必去景點、排行榜上的沙灘海島或是鄰近國家的小旅行，2018年就是跳脫思考框架、來場大出走的時候了！請把舊有的旅行模式放在家，準備好你的護照，以下是我們為你列出的2018年10個最佳趨勢旅遊地點：

#Spot 01： 奧斯陸，挪威

2018將是令所有皇室迷興奮的一年，哈利王子與梅根五月將在倫敦舉行的婚禮，想必會引來極為龐大的人潮。如果你也想感受皇室慶典的氛圍，卻不想感受瘋狂地人擠人，挪威將會是你更好的旅遊選擇。今年是挪威國王與王后的結婚50週年紀念，挪威舉國上下將以各種文化、藝術、美食活動來歡慶這個皇家盛事，首都奧斯陸的活動最多元、氛圍也最為熱鬧，還有什麼更好的時機去拜訪這個世界上最快樂的國家呢？

Tips

奧斯陸的高緯度，讓一年之中的日光變化特別大，觀光客在冬季可能會體驗到一天只有短暫六小時的日光，或是於夏季體驗長達18小時的白天。所以，在奧斯陸旅行時，生理時鐘的調節非常重要，記得繫帶眼罩或是其他助眠工具，保障自己有良好的睡眠，安排戶外活動時也別忘了注意日光時間。

#Spot 02：馬約卡島，西班牙

馬約卡島一直都是許多歐洲人的度假勝地，但卻還未在歐洲以外的地區闖出名聲，度假時的隱私和空間相對大得多。除了享受陽光與沙灘，島上的古蹟和藝文景點也非常值得一看，除了有高第建造的帕爾馬主教堂，現代美術館Es Baluard裡也展有米羅、畢卡索以及巴賽洛等西班牙畫家的藝術品。

Tips

那些想進一步接觸大自然並且體力充沛的人，可以考慮來一趟爬山健行來欣賞島嶼上的岩石美景，或是租一艘船到Cuevas del Drach一窺驚人的鐘乳石景觀。

#Spot 03：漢堡，德國

音樂愛好者應該將這個德國北方的城市視為必訪之地，自從Elbphilharmonie易北愛樂廳於去年開幕後，其建築美學與精密的音樂工程，讓漢堡頓時躍進世界級音樂表演的首選名單。原為工業重鎮的漢堡，近年來也有大量的酒吧、餐廳進駐，發展出多采多姿的夜生活，成為歐洲的新興觀光城市。

Tips

不妨選擇將星期天早上的行程空下來，到漢堡歷時300年的魚市場去走一遭，在這裡你可以嚐到一些美味小點、搭配一些音樂表演，度過一個悠閒的週末早晨。

#Spot 04：墨西哥市，墨西哥

2018年，墨西哥市被評選為美洲首個世界設計之都，其熱情繽紛的色彩、珍貴的古文明遺產，以及人民豐沛的生命力，都是她與眾不同的魅力所在。二月的Zona Maco藝術博覽會將會較於以往更加盛大，屆時也會有許多美食活動展開，近期披索的匯率也讓前往墨西哥旅遊格外吸引人！

Tips

在墨西哥城內最好的兩種交通方法就是走路和搭乘Uber，如果你時間充裕，不妨漫步在城市，細細品味不同區域的氛圍和風格轉變；如果你偏好搭車，墨西哥市的Uber擁有非常合理划算的價格，不過切記避開早上和傍晚的時段，墨西哥市的塞車情況有時是非常糟糕的。

#Spot 05：大索爾公路，美國加州

大自然愛好者大概很難拒絕這個90哩路之間美景不斷的天堂公路，在這段公路之中，你可以開往國家森林公園，或是找到無數家精品飯店或高級餐廳，一條公路就滿足所有人的度假行程。尤其因為2017年初的暴風雨，讓許多大型飯店都趁機進行升級翻新，也讓旅客們多了一個原因前往加州旅行。

Tips

冬天與早春的大索爾公路其實非常值得一去，這段期間遊客較稀少，而且大量的水氣凝結成霧氣，讓公路上瀰漫一股戲劇性的電影效果。

#Spot 06：可可西里，中國

大部分前往中國旅行的遊客，前往的都是東部或南方的熱鬧城市，很少人會選擇到廣大的西部進行冒險，那一方土地裡珍貴的自然文化資源，將會是你此生最難忘的一片風景。擁有「藏羚羊故鄉」之稱的可可西里，近期被聯合國教科文組織列入世界遺產，這片寬闊的美麗高原，至今人煙稀少，不妨趁著觀光團體湧入之前，率先體驗天地悠悠的原始情懷。

Tips

在這海拔超過4500公尺的高原，文化與生態都是自成一格，不過也因為其特殊的地理位置型態，氣候長年嚴峻，最冷的月份可以達到零下45度，建議在最溫暖的月份前往，氣候最宜人的時間是九月份。

#Spot 07：布拉格，捷克共和國

1918年，捷克共和國正式成立，並將布拉格設為其首都，於是2018年將會是捷克建國的第一百年，布拉格的氛圍將格外熱鬧蓬勃。擁有「千塔之城」稱號的布拉格絕不浪得虛名，高聳參天的哥德式教堂是最有看頭的城市特色；而近年來布拉格也正經歷一場文化與美食的「文藝復興」，向世界展示了他們如何在現代化發展下同時保存城市最古典、原始的靈魂。

Tips

熱愛美食的旅客也不妨將布拉格放在旅遊地點的名單上！布拉格是近年來新興的美食城市，除了許多獲獎餐廳值得一訪，販賣捷克傳統點心的咖啡廳也是其觀光特色，特別推薦Café Imperial，它可是被封為「世界第四美咖啡廳」呢！

#Spot 08：古巴

過去大家對前往古巴旅行總是抱持著一絲擔憂，但近年來古巴的社會狀態已趨向穩定，並且自美國與古巴關係破冰後，古巴的觀光產業蒸蒸日上。古巴樓房的豔麗色彩、大街上繽紛復古的車輛景觀，以及令人驚豔的拉丁美食，都是古巴旅遊的最大特色，何不大膽前往地球彼端、感受這股與眾不同的熱情魅力？

Tips

台灣人到古巴旅遊不需簽證，但需要購買「觀光卡」，一般航空公司或是古巴當地機場都可以購買得到。

#Spot 09：里昂，法國

巴黎也許擁有法國美食之都的名聲，但其實真正的王冠應該要獻給里昂。里昂是法國的第三大城市，位置介於巴黎和馬賽中間，里昂地區的物產豐富，其地區的奶酪、香腸和肉品都是一等一的品質，坐擁得天獨厚的優勢，在這人口不到50萬的城市，就有超過2000家餐廳，其中還有高達20家米其林餐廳！可見這法國「美食首都」的名號絕對是名不虛傳。

Tips

來到美食之都大概免不了無止盡的用餐行程，而里昂也是「新派料理之父」Paul Bocuse的起家之地，他位於里昂郊區的餐廳L'Auberge du Pont de Collonges，已連續五十年獲得米其林三星的榮譽。可別以為來到里昂只能不停吃東西，里昂美術館的館藏也非常值得一看，以畫家畢卡索和馬蒂斯的系列作品為最大看頭。

#Spot 10：拉巴斯，玻利維亞

如果你想「提升」你的旅遊經驗，那個海拔超過3600公尺的世界最高首都大概可以滿足你的願望。在拉巴斯，從下飛機的那一刻就是「感官體驗」的開始，機場的高海拔，會讓飛機降落得格外快速。位於山谷之間的城市，形成了迷宮般的街道巷弄，每一個轉角都會是新的體驗；除此之外，由於空氣稀薄，整個城市都散發著一股特殊的氣味。拉巴斯最大的特色，就是她會帶給你嶄新的感官旅程。

在這個世界最高海拔的首都，許多人會不適應氧氣的稀薄而產生高山症，避免不適感出現的方法就是保持補充水分，並且在抵達後的24小時避免劇烈運動，若有需要，當地的機場都備有氧氣瓶可以使用。

本文由Harper's BAZAAR Taiwan報導，未經授權同意不得轉載。更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR》

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷