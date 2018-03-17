0票反對、0票棄權，習近平「百分之百」得票率連任「無任期限制」國家主席

中國第十三屆全國人民代表大會日前修憲，刪除國家主席任期限制，今（17）日上午舉行選舉會議，唯一候選人習近平獲得人大會議一致通過，以2970票贊成，沒有任何反對、棄權及無效票，另有10人缺席的結果，無意外當選中國國家主席、中央軍委主席，順利連任中國黨、政、軍「三位一體」最高領導人的位子。

根據《新華網》報導，今日上午9點，中國十三屆全國人大一次會議在人民大會堂舉行第五次全體會議，首先由大會主席團常務主席、執行主席陳希主持，表決通過了會議選舉和決定任命的辦法，接著進入「表決中華人民共和國國家主席」的項目。

經過宣讀注意事項並發票後，由總書記習近平第一位進行投票，接著是政治局常委、王岐山，每人輪流將圈選好的票紙投入票箱。

經過電子計票統計，應到代表數2980名，扣除未出席的10名代表，共有2970名代表出席參與投票。計票結果，習近平獲得了2970票全部贊成，成功連任第二屆國家主席任期，得票率達100%。

當主持人宣布習近平當選為 中華人民共和國主席、 中華人民共和國中央軍事委員會主席時，會場上依次響起熱烈的掌聲，習近平兩次起身向代表們鞠躬致意。

百分之百得票率，百分之百掌權黨、政、軍

2013年3月14日，習近平以2952票贊成、1票反對、3票棄權首度當選中國國家主席，投票率達99%。相隔5年，習近平今天以「全票」當選國家主席，能至少連任到2023年，顯現出他在中共黨國體制內的威望，愈發上升。

而習近平不只連任國家主席。根據《中央社》報導，習近平在2017年10月25日召開的中共19屆一中全會，被推舉連任中共總書記及中共中央軍委主席。今天上午再經由中國第13屆全國人民代表大會第一次會議的票選，分別連任中國國家主席及中國國家軍委主席。

「中國國家軍委」（中華人民共和國中央軍事委員會）和「中共中央軍委」（中國共產黨中央軍事委員會）是中共黨政體制裡常見的「一套班子、兩塊牌子」，也就是機構、人員完全相同，對外卻依場合與需要使用上述2個不同名稱，中國國家軍委名義上領導全國武裝力量，不過因為中共仍實施「黨指揮槍」的體制，因此中共中央軍委才是真正指揮中國軍隊的領導機構。

報導指出，經由中共的一黨專政體制，習近平成為兼管中共黨、政、軍體系的最高領導人，成為名實相符且大權獨攬的中國領導人。

而在今年3月11日，中國完成憲法修正案、取消2屆共10年的國家主席任期限制之後，習近平的任期更不僅限於一次，可以擔任到第三次、乃至於更多個任期的國家主席。

習近平今（17）日左手按憲法、右手握拳，進行中國修憲後第一次公職人員手按憲法的宣誓儀式。｜Photo credit: Reuters／達志影像

「打貪沙皇」國家副主席王岐山，只有一票反對

除了習近平連任國家主席，中國第十三屆全國人大也投票確定其他高層職務： 王岐山當選為中華人民共和國副主席；栗戰書當選第十三屆全國人大常務委員長； 王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更·依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華等人當選第十三屆全國人大常務委員會副委員長； 楊振武當選為第十三屆全國人大常務委員會秘書長。

今天的投票過程中，除了習近平，還有堪稱第二男主角的前中共政治局常委王岐山，雖然只具有中共普通黨員的身份，卻以僅次於習近平的得票率（2969票贊成、1票反對、10人缺席），「破格」當選國家副主席。

《BBC中文網》報導，王岐山的當選即在意料之中，又在意料之外。早在去年十月，港媒就引述知情人士稱，王岐山會在2018年全國人大會議期間當選國家副主席。不過，王岐山這次是以非中央委員身份擔任國家副主席，從中國官員多年以來的任命程序上，比較罕見。

70歲的王岐山，早已超過中國政治局委員「七上八下」的潛規則（67歲繼續幹、68歲下台），卻破格擔任國家副主席，外界認為全因他協助習近平反腐有功。

習近平的「打虎猛將」王岐山，當選中國國家副主席。｜Photo credit: AP／達志影像

有「打貪沙皇」之稱的王岐山，大學讀的是歷史，本來投身學術研究，因為與中共中央書記處元老姚依林的女兒姚明珊結婚，被安排到中央書記處農村政策研究室工作，進而促成了王岐山日後的從政仕途。

《蘋果日報》報導，王岐山於2007年中共十七大時進入中央核心，翌年被任命為副總理，主管金融、商貿等工作。至2012年十八大時，王成為政治局常委兼中紀委書記，自此專心「打虎」，不惜得罪無數黨內利益集團，打貪對象也從最初黨內的「野心家」，演變成地方、金融打貪，讓習近平成功借勢，逼退一大批原本掌控各種權力的官二代和紅二代。

王岐山一直是習近平反貪腐得力助手，雖然在2017年十九大後，王岐山依照「七上八下」慣例卸下中共政治局常委及中紀委書記職務，退出權利核心。但在2018年，王岐山當選湖南省的第十三屆全國人民代表大會代表，並在第十三屆全國人民代表大會第一次會議預備會議上列席主席團，坐在七名政治常委身後，被外界戲稱是「第八常委」，更是地位僅次於習近平的中共「第2號人物」。

2013年3月14日，中共政治局委員李源潮當選國家副主席，投票結果是2839票贊成、80票反對、37票棄權，另有7張選票被領取後未投入票箱。相形之下，王岐山具備的威望可見一斑。

《中央社》報導，而王岐山宣誓過後，右手放下時還敲擊桌面一聲，引起現場媒體討論。一派記者認為，王岐山是為自己「拍案叫絕」；另一派記者則認為，王岐山是在質疑「怎麼會有一張反對票」。

陸委會：中國「選舉」結果不意外

習近平當選國家主席之後，陸委會表示中共政治體制運作不同於民主國家，其「全國人民代表大會」選舉高層領導人的過程僅具象徵意義，而結果符合外界預期，陸委會不予評論，但期許能承擔維繫台海及區域和平的責任，思考與台灣合作推展兩岸良性互動的新局。

而正在競選2018年俄國總統大位的現任總統普亭，也向習近平發出賀電。

《新華網》報導，普亭在賀電中說：「這一決定再次證明了您的崇高威望，也是對您為推動貴國經濟社會快速發展、在國際舞台上捍衛國家利益所作貢獻的肯定。」賀電也提到，普亭將「非常高興」與習近平舉行新的會晤，進一步鞏固俄中全面戰略協作的夥伴關係，並賦予其新的內涵。

不過，習近平連任的消息卻在中國網路上一片靜悄悄。在微博用繁體「習近平」或簡體「习近平」搜索，竟出現「根據相關法律法規和政策，『習近平』搜索結果未予顯示」的字句，而在發出習近平當選快訊的新華視點，下方雖然有上萬則留言顯示，但卻不能點擊內容，完全看不到網友的意見。

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核稿編輯：楊士範