文：祁立峰

低鈉鹽、糖、味精各少許，依序落醋、醬油、半茶匙雞精粉，蔥末爆香（蔥燒黃魚）。

不過就是些家常菜。但每週必鋪衍一章回，你時常錯覺幻見，好似從太初有道，那個矮胖、銀髮稀疏的乾癟老婦，就是以這樣的年歲身形存活於她的廚房之中。然後時間流逝，外婆肉身如菌絲在廚房內裡繁衍，有絲分裂，她組織成狹仄房間之一的部分，蔥薑蒜醋油鹽從衰老肉體摺皺內生長釀製。

然後，她和你們就永遠被封鎖在這幢陰森宅邸之內。

你記憶中以前不是這樣才對。外婆的兒女們各個成材，兩個舅舅在美國分別拿氣象學和大氣工程博士，母親和阿姨們以各自抽芽滋長的繁盛姿態，加入其它姓氏的家庭，然後開枝散葉。

你不僅一次聽外婆單手輕盈拎著買菜籃車，停下腳步和巷口黃媽媽楊阿姨胡謅，關於某個舅舅的公司規模和年薪超過你所有能夠運用的成語總和，或其中之一的女婿公司，發明出一類改變人類未來發展史的重要電子器械（但你後來搞懂後，原來是某種電子交易系統）。那些虛構的、在擬像世界繼續傲嬌無與倫比的偉業豐功，就像豪賭者般被傳遞著。

你記憶中——女系家族的成員雖然分散在紐約洛杉磯台北高雄等繁忙城市邦聯，扮演其螺絲帽功能，依舊如預設好軌道的磁力線，始終彼此牽引，圍繞星系的中心運轉。就像不久前的新聞，國際天文學會時，學者建議將冥王星降級成矮行星，但倫敦一所國小的學童卻群起抗議……為一個運轉軌道與萬有引力都歪斜偏移的迢遠行星，有這個必要嗎？

後來就不那麼一回事了。大舅所待的龍頭電信業、爆出超貸醜聞。華裔背景他名正言順淪為黑鍋候選人。膝下無子的二舅抱薪救火，回傳已收養非洲裔女兒的電郵。還有小阿姨的科技新貴老公，搞出了境外洗錢的馬蜂窩，那些對價匯款，讓你想起前總統幹的勾當，將大筆金額在你沒聽過更遑論拼讀音的蕞爾小國（類似模里西斯、貝里斯、列支敦斯登……）挪來移去。你童年也有那樣的秀，魔術師掀動布幔，讓直昇機環伺的一整座女神雕像憑空消失，明知是訛詐術，卻依舊媚惑動人。

就像連串的骨牌、像那隻無心拍動翅膀，其效應卻穿越海洋的蝴蝶，整個家族分崩離析。然後外婆開始燒菜。

你親眼目睹過溫熱菜餚從廚房深處端出來，你們圍著圓桌埋頭進食。惟此後，你再沒瞅見外婆正臉，那酣胖厚重的背影繫著黃漬圍裙，所謂的「外婆」從此化身成隱喻的本身。餐桌對角線，你倒瞥見跑路中的姨丈將滷牛肉、大蔥、甜麵醬裹進薄餅內，滿臉食之無味；隔壁小學高年級的表妹，專注地將鹹蛋苦瓜沾黏的鹹蛋挑食且任性地剝離，終於換來舅媽怨責，哭鬧、怨毒、愁容與低吼縈繞著餐桌，久久不散。衛教知識告訴你——食物可以讓我們滿足生存所需的營養以及口腔的歡快……但真是如此？你只能從持續端出擺滿的滿桌佳餚，粗糙草率地認定你們的外婆目前為止，依然活著。

發麵兩小時，宜以手撖，活麵費勁，順時針來回擀，佐以油鍋文火慢煎。（烙餅）。

後來，跑路的不出現餐桌。再後來，無薪假、領失業救助金或裝忙的家族成員，和他們羅織事由、佯稱學測、寫論文、搞文藝的表弟表妹一併不再出現。你是最後一個也是最後一次見證外婆的餐廳秀。她依舊背對你，姿勢角度光影甚至是圍裙裙擺的折角……都和一個禮拜前一式一樣。

菜餚不斷端出，然後溢出旋轉桌的檯面，擺不下了，外傭悄悄將多餘菜餚一盤一盤清空、倒盡廚餘桶。外婆持續在火焰前抖動身軀，你則不斷地吞食每一道菜，毫無所謂的品嚐或味蕾歡愉，你不斷進食，然後挖吐，吐滿廚餘桶，繼續進食，這終究也成為一場作弊大胃王比賽實境節目。只是你渾然未覺。

你後來才知道，外婆想要她的廚房作為磁力線的軸心，作為太陽系。她認為只要廚房繼續烹飪，所有歪斜、曲折、因為用光引力而脫離軌道的行星都會回湧此地。就像托勒密時代的地球中心轉動說，就像澳洲原住民絕地天通前對烏魯魯這塊花崗岩脈的記載。宛如世界中心的存在。

然後某個週末傍晚，你終於感到饜飽感襲來——就像達飽和吞吐量的通商港埠，像過度狂嫖妄飲的慣犯，你再也不進那間廚房，被整個家族視為監獄形式的餐廳。印象中多年前市中心也有過類似巧構，餐廳佈置成監獄外觀，用餐者入席前帶好腳鐐手銬，鋃鐺入監，服務生手持刑具似的餐盤刀叉，將粗製濫造一如牢飯的菜飯，粗魯惡意拋給每一桌食客。

你從窗口遠眺，視線穿越街衢，隱約瞥見那幢有著庭院的微型宅邸，嚴縫密接滲出的燈火逐一黯淡，最後獨賸廚房的暈黃白熾燈，在歷史與時間的盡頭彷彿若有光。然後你安詳入睡。像《大亨小傳》裡蓋次比每晚臨睡前，總隔河凝望戀人黛西門庭前那盞螢綠夜燈。黑暗中的煢煢燐火搖曳，何其悲傷的意象，將整個夜空薰染成另外一個靜謐夢境。在此際我族無所謂療癒傷害，圍著篝火外觀卻以百億畫素的摺疊光影，跳起無有衰老、無有肉身、無有記憶體的妖麗之舞。在天亮以前，雞鳴以後。

無可迴避，你是義務在身。身為長女的母親死後留給你鄰近外婆住處的祖屋。資產與負債共同繼承。責無旁貸，最後你在家族集會中出具因反覆催吐而導致胃食道逆流與潰瘍等傷害診斷書，你被允許得以遠離那烹調強迫症的老婦。

不過最早通報外婆死訊的也是你。

選用中段蹄筋、烏參百公克，枸杞、薑片、山蘇葉各少許，蒜頭若干，悶燒兩個鐘頭，起鍋時以太白粉勾欠（蒜醬烏參）。

外傭跑路時，竊走屋內大部分有價動產，整幢豪宅滿目瘡痍。幾個阿姨循古禮，雙膝著地爬著進家門。你沒目睹這一幕，你盯著外婆的腳邊。戴口罩手套釉綠色抗菌制服的醫護人員，正在處理她的雙腳。就像那名為冬蟲夏草的藥材，外婆從腳底板滋長出莖根，牢牢依附瓦斯爐前的地板。火爐依舊滾滾煮沸湯液，才不過完成勾欠，你看不出外婆這道汆燙的菜名。她的屍身僵硬，眼神卻堅持著要等她和砧板的鱈魚同時解凍，好在時限內完成這道料理。「我沒見過這種事」，那些裝備齊全的救護員說。那還真是算你走運。

就在這一瞬間，枝節粗肥，每一筋絡截面都清晰飽滿的蛆蟲，從外婆餿腐的腔膣爬流而出，一路爬向飯廳。就像牠們早就定居於此幾億年，太初有道，宇宙洪荒，然後才是我族降落，來自閃電，成為單細胞的藍綠藻，然後進化。但放在科學博物館裡的蠟像圖怎麼沒拍出最後的關鍵那一幕？我們靠著寄生吮齧宿主養分以茁壯，挺直軀幹，擴增葉腦中隨插即用、能無線擴充內容積的記憶卡……然後變成陌生的物種。

原本看似專業原來毫無經驗的替代役男，奪門而出，逃往救護車那頭。你腳邊爬滿蠕動著生命體，轉瞬，兩個舅舅捧起肥嫩白蛆塞進嘴裡，然後是阿姨姨丈和表弟妹。有些過胖、嬰兒肥未褪的小表妹很謹慎地扒開蛆體的外膜，掏盡內臟後才食用。

「我現在還在減肥」，明明是訓練膽量和挑戰感官極限的節目劇碼，你卻眼前搬演的理所當然給牽引，默默以食指和拇指拈起其中的一隻起來，如黑點的眼睛證明這些爬蟲是真實存在的動物，並非那種恐怖片裡用來恫嚇女主角的道具食物。真好奇牠嚐起來的味道，你和整個家族都成為已死外婆詛咒一部份，來到這如迷宮而沒有出口的宅邸，就非得進食不可。

也惟有進食，方能延續物種歷史，然後你們成為圖鑑學裡壓根不存在或早就瀕臨滅絕的新品種。但無所謂，食慾旺盛等同生命力旺盛，達爾文說。你也開始埋頭啃噬，大快朵頤。享受外婆遺下的最後一道料理。

相關書摘 ►祁立峰：指南記雨

書籍介紹

本文摘錄自《來亂》，聯經出版

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作者：祁立峰

從青春求愛到踏上鄉民之路甚至誤入文壇、為人師表

回望過去種種時代變化，看似「來亂」卻又最認真的懺情（備忘）錄？！



《來亂》是祁立峰從青春求學階段的娓娓道來那些美好過往，是資深鄉民也是文學獎投稿劍客，一路走來磕磕絆絆，從流浪教師直至邁入學院、涉入文壇的種種軼事，面對昔日憧憬包括戀情、理想等在年歲消磨中之落差，抒發對時議話題之關注、借流行歌曲點時代之變，時帶懷舊感傷氛圍時帶幽默自嘲口吻，可說是笑中帶淚，是個人觀點的時代紀錄片，亦是屬於這世代的心情點歌簿，書寫伴隨祁立峰成長的那些女孩；又或者是文青世界的感傷情讎，家族家人互動；以虛構偽裝，最真摯卻也一派胡言的抒情催淚散文；到回歸鄉民文化本質，回應那認真卻又荒謬的時議，記載下隨時崩毀的亂事；更透過流行樂之引，紀錄了一個斷代的光景。記憶瑣碎卻印象深刻。能喚起世代的青春、記憶，最後成為小歷史裡手帳裡，字跡最娟秀的一段螢光筆線段。

眾所周知我們這一代的世界觀，相對於上世紀的大江大海而略顯狹仄，但正因極小極窄、極日常，才能理所當然講出微憂的故事。……於是乎在這個眼下雖然動盪但尚稱太平的小時代，我們也有了自己的編年體，有專屬於我們的大規模大災難大浩劫，一如史籍文獻裡拔城毀國，郢書燕說。──祁立峰

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺