俄羅斯大選前，一名前特工中毒事件：是「誰」下的毒手？

今年3月4日，英國發生一起神經毒劑殺人事件，意外讓英國和俄羅斯的關係降至冰點。不僅英國日前大規模的驅逐了23名俄羅斯外交官，是繼冷戰後最大一次的驅逐行動，俄羅斯也不甘示弱，昨（17）日同樣驅逐了23名英國外交官作為報復。

受到英國庇護的前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal），4日在英國西南部大城索爾茲伯里遭到神經毒劑攻擊，急救後仍生命垂危，卻造成當地居民人心惶惶，也導致英、俄兩國關係迅速降至冰點。英國首相梅伊（Theresa May）表示，該起事件使用的神經毒劑是前蘇聯研發的諾維喬克毒劑（Novichok），要求俄羅斯出面解釋，但俄羅斯卻冷處理。

英俄外交新冰點：互相驅逐23名外交使節

（中央社）3月14日，梅伊宣布驅逐23名俄羅斯外交官，這是英國近30年來驅逐最多外交官員的一次。英國內閣首長或王室成員將不出席今年在俄羅斯舉辦的世界盃足球賽，此外所有計畫中的雙邊高層交流也將中止。



俄羅斯外交部隨即發布聲明，表示英國政府出於某種不可告人的政治目的，驅逐俄羅斯外交官，還有一系列針對此案的措施，導致兩國關係惡化，俄方表示無法接受這樣的對待。



聲明表示，英國沒有依照國際法和國際爭端解決辦法，透過禁止化學武器組織的程序完成案件調查，而是逕自採取與俄羅斯對衝的手段，明顯是想透過單方面不透明方式調查此案，意在策動無理的反俄活動。

聲明表示，俄方外交部會很快採取回應措施。俄羅斯駐英國大使館15日更在推特上發了一則貼文，內容寫著「俄英關係溫度降至-23度，但我們不怕冷」，還附上一張顯示負23度的溫度計圖片，似乎是呼應被驅逐的俄羅斯外交官人數，並加以嘲諷。

The temperature of ?? ?? relations drops to ➖2️⃣3️⃣, but we are not afraid of cold weather. pic.twitter.com/mand9YyoaE — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 2018年3月14日

3月17日，俄羅斯外交部宣布對等措施，將驅逐23名駐俄的英國外交官，令他們在一周內離開俄羅斯。

除此之外，俄羅斯還宣佈禁止英國文化教育協會（British Council）在俄羅斯開展業務，並收回英國在聖彼得堡開設領事館許可。英國駐聖彼得堡領事館關閉時間將按照國際法規決定，俄羅斯表示會給予必要時間結束領事館工作。

俄羅斯外交部警告英國，表示將保留採取其他回應措施的權利，防止英方繼續做出對俄不友善的舉動。

誰下的毒手？俄羅斯反控英國「自導自演」混淆視聽

這起發生在英國的事件，背後的主使者是誰，英方態度堅定。首相梅伊公開指稱俄羅斯政府「極有可能」是幕後主腦，美國、法國和德國也與英國發表聯合聲明，齊聲就此事譴責俄羅斯。

英國《衛報》報導， 英國、美國、德國和法國的領導人15日罕見的發表一項聯合聲明，共同譴責這起神經毒劑的攻擊是「對英國主權的攻擊」，並稱很有可能是俄羅斯所指使，要求俄方做出回應。報導指出， 聯合國安理會會議上，對英國的支持也呈現壓倒性的一致。

不過，事情發生在俄羅斯大選之前（俄羅斯18日舉行總統大選，現任總統普亭正尋求第四次連任），加上2018年世界盃足球賽將在6、7月於俄羅斯舉辦，俄羅斯在這樣的關鍵點大動作毒殺海外的前特工，有什麼好處？俄羅斯網站上便出現關於這起毒殺案件，大量的陰謀論。

《BBC 中文網》報導，俄羅斯駐聯合國大使近日在聯合國安理會緊急會議上發言，反問在俄羅斯大選和世界杯足球錦標賽開幕前，害死斯克里帕爾對俄羅斯有什麼好處？反而是有幾個國家似乎可以借此指責俄羅斯並從中得利。字裏行間暗示這事可能應該由英國及其盟友承擔責任，包括美國在內。

俄羅斯國營電視台和社交媒體上，關於英國及其盟友毒害斯克里帕爾父女以攻擊俄羅斯的陰謀論在網上盛傳，但都沒有證據。

俄羅斯前聯邦安全局局長科瓦廖夫（Nikolai Kovalyov）日前表示，烏克蘭有可能捲入此事。因為烏克蘭的克里米亞2014年被俄羅斯吞併，兩國關係一直十分緊張。他認為，不能排除烏克蘭參與的可能性，理由是「神經毒劑存放的地點是在前蘇聯一個加盟共和國的境內」。不過目前沒有證據表明烏克蘭與此案有關聯。

《美聯社》報導，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）17日對俄羅斯《24電視台》說，捷克共和國、斯洛伐克、英國或瑞典都有可能是神經毒劑的來源。

扎哈羅娃否認 俄羅斯涉及 神經毒劑 襲擊事件，也否認俄方持有英國所指的「 諾維喬克」毒劑。扎哈羅娃反指英國對俄羅斯態度強硬，因為 俄羅斯支持的敘利亞政府軍隊最近重挫西方國家所支持的反叛分子。「 西方正試圖分散注意力，迴避他們在敘利亞和伊拉克所做的事情」 。

不過被點名的捷克、斯洛伐克和瑞典都嚴詞否認，神經毒劑可能源於他們的國家。

「諾維喬克」（Novichok）是1970到1980年代由前蘇聯首度研發出來，是一系列毒性很高的神經毒劑，英國瑞丁大學（University of Reading）藥理學專家史蒂芬斯（Gary Stephens）說，諾維喬克「導致心跳變慢、呼吸道受限，進而造成窒息死亡」。他說：「這些化學物能夠研發出來，原因之一是成分沒有列在禁止清單上。」 俄羅斯與美國曾有全球規模最大的化武計畫。根據1997年通過的「禁止化學武器公約」（Chemical Weapons Convention），禁止將任何化學物質武器化，而俄羅斯是簽署國之一。俄羅斯去年完成摧毀向「禁止化學武器組織」通報的化武庫存。美國目前處於摧毀自身庫存的最後階段。

不只俄諜案，英國重新調查14起離奇死亡案件

這起神經毒殺事件，也讓英國政府重啟調查境內多起離奇死亡案件。

《BuzzFeed News》去年披露14起死亡案件，在每一起案件中，警方調查和勘驗都沒有發現任何犯罪證據，包括一名俄羅斯政治人物、遭分屍的英國間諜及其他死因不明的俄羅斯人。不過報導聲稱，美國情報部門懷疑，這14人是死於俄羅斯政府或俄羅斯黑幫之手。

英國內政大臣魯德（Amber Rudd）13日表示，警方及對內安全機構軍情五處（MI5）將協助調查這些據稱可能與俄羅斯有關的死亡案件。

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核稿編輯：楊士範