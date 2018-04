與濕婆神無關，卻被中文世界誤譯的印度「濕婆神軍黨」

浦那是我們居住工作的地方。它是印度西部馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)的第二大城,都會區人口約有600多萬人。馬哈拉施特拉的意思是「偉大的民族」。該邦人口推估1・2億左右,僅次於北方邦(Uttar Pradesh)的2億多人,為印度第二大,也是世界第二大的第一級行政區。最為世人熟知的印度經濟之都、印度第一大城孟買(Mumbai,舊稱Bombay)就是馬邦的首府。

浦那也被稱為馬邦的文化之都,除了其大學眾多文風鼎盛之外,也因為它是馬拉塔帝國(1674-1818)的發源地。在印度次大陸上盛極一時的馬拉塔帝國,開國君主希瓦吉大帝(Chhatrapati Shivaji)1630年(一說1627年)在浦那周邊出生、成長,連年征戰後,最終在浦那西南邊的萊格德堡(Raigad Fort)加冕。其子孫日後並以馬邦為基地,南征北討,建立了一個最大疆域最東到現今巴基斯坦境內、最西直抵今之孟加拉、挑戰了北方蒙兀兒王朝的帝國。

賈特拉帕帝(Chhatrapati,छत्रपति)是希瓦吉的稱號,在中文裡似乎沒有相對應的譯名,在此姑且譯成大帝。Chhatra在馬拉地語中是傘的意思,而pati則是領袖,意指德澤如傘一般廣被臣民的領袖。也有一說chhatra源自梵語的kshetra(क्षेत्र),指「地區、地域」,兩者相加,則為「地域之王」或是皇帝之意。

希瓦吉是馬邦的民族英雄,常可以見到他裹著頭巾、英姿躍然馬上的塑像,矗立在孟買至浦那城市帶的重要路口。孟買的兩大交通樞紐孟買國際機場(IATA代號BOM)及英殖民時代建造、具維多利亞建築風格的鐵路總站,分別以他命名為「賈特拉帕帝・希瓦吉國際機場(Chhatrapati Shivaji International Airport)」及「賈特拉帕帝・希瓦吉鐵路總站(Chhatrapati Shivaji Terminus,CST)」。

做為本邦的重要精神象徵,希瓦吉地位崇隆,不輸同樣以浦那為發源地的象頭神葛內舍(Ganesha)。

馬邦最大的右翼本土政黨也挪用了希瓦吉的精神,把自己命名為「Shiv Sena(शिवसेना)」,意思是「希瓦吉的軍隊」。這個對大部分華人世界讀者來說很陌生的政黨,有一個中文譯名,叫做「濕婆神軍黨」或是「濕婆軍黨」。

許多讀者可能對濕婆神有印象。濕婆是印度教三大主神之一,和毗濕奴(Vishnu)及梵天(Brahma)齊名。濕婆神像長相俊美、常以站姿或盤腿坐姿出現,其皮膚為藍色,頸項纏繞著眼鏡蛇、蛇頭昂然於其右肩。他的四隻手,一隻拿著三叉戟、一隻拿著法器。神牛則是濕婆的坐騎。這也是為何牛在印度頗受尊崇的原因。

不過,把「Shiv Sena」譯做「濕婆神軍黨」並不精確,也可以說是錯的。而這個誤譯被兩岸的學者、研究者及政府單位沿用了許久,至今仍是主要譯名。

比如,今(2018)年1月,中國駐孟買總領事館總領事鄭曦,會見馬哈拉施特拉邦議會代表團時,官方發佈的新聞稿裡面,就提到了「濕婆軍黨」的黨鞭也參加了會見。而在中國主要搜索引擎百度,及年輕知識階層聚集的「知乎」等網站,也採用了相同的譯名。台灣的新興政黨時代力量,在他們的「國際特搜」網頁上,專門介紹了「Shiv Sena」,譯名則是「濕婆神軍黨」,而台灣的官方通訊社、私人新聞機構以及學術研究成果也大抵採用此名。

由於印度幅員廣大,中央加地方層級的政黨有成千上百個,如果不是出身馬邦的一般民眾,大概也沒聽過這個政黨。Shiv(शिव,讀作shiva,後面的a是半母音)這個字到底代表什麼?是濕婆神(Shiva)呢?還是希瓦吉(Shivaji)呢?

我就此請教了三位印度的知識份子,都是博士、有男有女、出身不同邦。一位是我系上的同事、一位在美國擔任政治系教授、另一位則是德里政府智庫的研究員。他們三位都非常迅速確實地給了我一致的答案:「Shiv Sena」的Shiv,指的是馬拉塔帝國的君主希瓦吉,而非印度三大主神之一的濕婆神。

在浦那大學任教的政治學教授Suhas Palshikar,在2004年的文章「希瓦吉之軍黨:一隻多面虎?(Shiv Sena: A Tiger with Many Faces?)」中也有如下的敘述:

“As the name of the Sena suggests, it is the ‘army of Shivaji’ thus, invoking the fond memories held by most Marathi speaking people of the 17th century Maratha king, Shivaji.” (正如該黨之名稱所指,為「希瓦吉之軍隊」,也因此勾起大部分馬拉地人對於17世紀馬拉塔君主希瓦吉的美好記憶。)