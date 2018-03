非營利組織報告：9國259瓶瓶裝水測試，9成驗出塑膠微粒

為了方便喝瓶裝水,可能也把微粒塑膠物質喝下肚。一份全球調查指出,包括Evian、Aqua、雀巢Nestle Pure Life等名牌瓶裝水,有超過9成測出微小塑膠纖維或顆粒。

(中央社)法新社報導,美國非營利媒體組織Orb Media公布的摘要指出,由紐約州立大學佛勒多尼亞分校(State University of New York at Fredonia)微塑膠研究人員梅森(Sherri Mason)領導橫跨9國的研究發現,瓶裝水「普遍受到塑膠汙染」。



Orb Media研究人員檢測了來自巴西、中國、印度、印尼、肯亞、黎巴嫩、墨西哥、泰國和美國等9國、一共259瓶瓶裝水進行測試。結果發現,其中93%樣本都檢出含有塑膠微粒,這些塑膠微粒包括聚丙烯(polypropylene)、尼龍,以及聚對苯二甲酸乙二酯(PET)。

這次調查的瓶裝水,其中不乏知名品牌產品,共有11個品牌檢出含塑膠微粒,包括Aqua、Aquafina(百事可樂副牌)、Dasani(可口可樂副牌)、依雲(Evian)、雀巢優活(Nestle Pure Life)和聖沛黎洛(San Pellegrino)等世界級品牌,還有Bisleri(印度)、Epura(墨西哥)、Gerolsteiner(德國)、Minalba(巴西)及中國飲料品牌娃哈哈(Wahaha)。



「在這份研究中,我們發現的微粒有65%是碎片而非纖維。」研究員梅森說:「我認為這些碎片來自裝瓶過程。我想,我們看到的塑膠大多來自瓶子本身,來自瓶蓋,以及來自裝瓶的生產過程。」



瓶裝水裡的塑膠微粒大小平均為100微米(0.1公釐),每1公升約含10.4個殘骸,而更小體積的微粒殘骸則是每公升約325個。

英國《衛報》報導, 在檢測的250瓶水中,只有17瓶沒有受到塑膠汙染。而一瓶雀巢Pure Life的瓶裝水中,每公升就含有有1萬 個 塑膠殘骸。



雖然專家表示,目前還不清楚這類汙染危害人體健康的程度,但梅森認為部分癌症與精蟲量稀少案例,甚至過動症(ADHD)和自閉症可能都與塑膠有關連:「我們知道這些疾病與環境中的合成化學物有關,而塑膠製品就是讓這些化學物進入人體的管道。」

該研究也指出,他們 在瓶裝水中發現的塑膠微粒,有90%的顆粒尺寸在100至6.5微米之間—小到足夠通過腸道,進入人體。

世界衛生組織發言人告訴 《衛報》 ,儘管目前還沒有任何證據表明塑膠微粒對人體健康的影響,但這是一個令人關注的新興領域,世衛組織將建立一個研究計畫,以提供更全面的風險評估。

塑膠微粒可能來自「瓶蓋」

這項研究指出 ,最常見的塑膠微粒是聚丙烯,也就是用來製造瓶蓋的塑膠。

美國倡議組織Story of Stuff日前也委託一項研究,檢查美國19個牌子的瓶裝水,發現塑膠微粒也散播其中:雀巢的紙盒包裝水「Boxed Water」每公升含有58.6片塑膠微粒、 「冰山泉水」(Ozarka and Ice Mountain)則是每公升含12片塑膠微粒。

該研究的負責人巴洛斯(Abigail Barrows)說, 塑料微纖維很容易在空中傳播,不只 在工廠之外,還發生在工廠之內。塑膠微粒可能來自風扇,或是員工所穿的衣服,而進入到瓶裝水中。

《BBC》報導則指出, 考慮到用於瓶蓋的聚丙烯的數量,也有人認為,可能是因打開瓶子的動作,讓塑膠微粒釋放到瓶裝水中。

不過雀巢公司回應,他們已經測試了其兩個品牌 - 雀巢Pure Life和聖佩萊格里諾的瓶裝水,並發現每公升有2到12個塑膠微粒,比Orb Media發現的要低得多。

可口可樂公司則表示, 他們 擁有業內最嚴格的質量標準,並採用多步驟過濾。 但 他 也承認,塑膠微粒幾乎無所不在,因此即使在高度處理的產品中,也可能有少量的殘骸。

瓶裝水生產高耗能,且容易污染環境

市面上出現愈來愈多的瓶裝水,不論是天然的礦泉水,或是後天濾淨的包裝飲用水,甚至還有主打海洋深層水、能量水、電解水,五花八門。

不過《天下雜誌》2011年報導,生產瓶裝水對環境造成極大的影響。報導指出,生產一公升的瓶裝水罐,製程中至少需要17.5公升的水,而瓶裝水出了生產線後,還需要運送、上架、冷藏,過程也增加高度的二氧化碳排放量。

除了運送水會造成污染外,後續空瓶處理也是一大問題,在美國,使用過的塑膠瓶,最後只有兩成被回收。這些講求設計美感的PET製品,最後多半是成為垃圾掩埋場裏,千年不壞的現代化石。

此外今年3月高雄一處地下工廠也被發現將回收瓶裝水空瓶後,自行清洗再填裝自來水後包裝販售至餐廳或酒店,時間長達10年。

環保署16日指出,根據台灣飲料工業同業公會統計,近年瓶裝水銷售量近4億公升,若以每瓶600mL(毫升)計算,消費的瓶裝水數量超過6億6,000萬瓶。而寶特瓶使用大量塑膠原料,棄置在環境中需要好幾百年的時間才會分解。許多寶特瓶夾雜在海洋垃圾中,汙染海洋環境、危害海洋生物、鳥類生命,亦有可能透過食物鏈循環,進入人體影響健康。

環保署表示,Orb Media調查發現瓶裝水含有塑膠微粒,有可能是來自於水瓶本身或是填裝過程被汙染,顯示飲用瓶裝水有食入塑膠微粒疑慮,世界衛生組織(WHO)已著手進行健康影響評估。

而環保署在2017年抽驗全國自來水水樣近1萬1,000件,合格率達99.9%以上;簡易自來水抽驗287件也全部合格,鼓勵民眾少飲用瓶裝水還可做環保。

而針對外國品牌的瓶裝水污染,衛福部食藥署16日則表示,目前未接到官方回收訊息,將會持續關注,也將請請駐外單位協助了解此研究。不過,國際上如美國、歐盟等都沒有對瓶裝水內的塑膠微粒做含量限制,食藥署表示,國內業者須依《食品安全衛生管理法》規定,落實自主管理,跟原廠確認產品是否安全無虞。

