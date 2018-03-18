非營利組織報告：9國259瓶瓶裝水測試，9成驗出塑膠微粒

為了方便喝瓶裝水，可能也把微粒塑膠物質喝下肚。一份全球調查指出，包括Evian、Aqua、雀巢Nestle Pure Life等名牌瓶裝水，有超過9成測出微小塑膠纖維或顆粒。

（中央社）法新社報導，美國非營利媒體組織Orb Media公布的摘要指出，由紐約州立大學佛勒多尼亞分校（State University of New York at Fredonia）微塑膠研究人員梅森（Sherri Mason）領導橫跨9國的研究發現，瓶裝水「普遍受到塑膠汙染」。



Orb Media研究人員檢測了來自巴西、中國、印度、印尼、肯亞、黎巴嫩、墨西哥、泰國和美國等9國、一共259瓶瓶裝水進行測試。結果發現，其中93%樣本都檢出含有塑膠微粒，這些塑膠微粒包括聚丙烯（polypropylene）、尼龍，以及聚對苯二甲酸乙二酯（PET）。

這次調查的瓶裝水，其中不乏知名品牌產品，共有11個品牌檢出含塑膠微粒，包括Aqua、Aquafina（百事可樂副牌）、Dasani（可口可樂副牌）、依雲（Evian）、雀巢優活（Nestle Pure Life）和聖沛黎洛（San Pellegrino）等世界級品牌，還有Bisleri（印度）、Epura（墨西哥）、Gerolsteiner（德國）、Minalba（巴西）及中國飲料品牌娃哈哈（Wahaha）。



「在這份研究中，我們發現的微粒有65%是碎片而非纖維。」研究員梅森說：「我認為這些碎片來自裝瓶過程。我想，我們看到的塑膠大多來自瓶子本身，來自瓶蓋，以及來自裝瓶的生產過程。」



瓶裝水裡的塑膠微粒大小平均為100微米（0.1公釐），每1公升約含10.4個殘骸，而更小體積的微粒殘骸則是每公升約325個。

英國《衛報》報導， 在檢測的250瓶水中，只有17瓶沒有受到塑膠汙染。而一瓶雀巢Pure Life的瓶裝水中，每公升就含有有1萬 個 塑膠殘骸。



雖然專家表示，目前還不清楚這類汙染危害人體健康的程度，但梅森認為部分癌症與精蟲量稀少案例，甚至過動症（ADHD）和自閉症可能都與塑膠有關連：「我們知道這些疾病與環境中的合成化學物有關，而塑膠製品就是讓這些化學物進入人體的管道。」

該研究也指出，他們 在瓶裝水中發現的塑膠微粒，有90％的顆粒尺寸在100至6.5微米之間—小到足夠通過腸道，進入人體。

世界衛生組織發言人告訴 《衛報》 ，儘管目前還沒有任何證據表明塑膠微粒對人體健康的影響，但這是一個令人關注的新興領域，世衛組織將建立一個研究計畫，以提供更全面的風險評估。

塑膠微粒可能來自「瓶蓋」

這項研究指出 ，最常見的塑膠微粒是聚丙烯，也就是用來製造瓶蓋的塑膠。

美國倡議組織Story of Stuff日前也委託一項研究，檢查美國19個牌子的瓶裝水，發現塑膠微粒也散播其中：雀巢的紙盒包裝水「Boxed Water」每公升含有58.6片塑膠微粒、 「冰山泉水」（Ozarka and Ice Mountain）則是每公升含12片塑膠微粒。

該研究的負責人巴洛斯（Abigail Barrows）說， 塑料微纖維很容易在空中傳播，不只 在工廠之外，還發生在工廠之內。塑膠微粒可能來自風扇，或是員工所穿的衣服，而進入到瓶裝水中。

《BBC》報導則指出， 考慮到用於瓶蓋的聚丙烯的數量，也有人認為，可能是因打開瓶子的動作，讓塑膠微粒釋放到瓶裝水中。

不過雀巢公司回應，他們已經測試了其兩個品牌 - 雀巢Pure Life和聖佩萊格里諾的瓶裝水，並發現每公升有2到12個塑膠微粒，比Orb Media發現的要低得多。

可口可樂公司則表示， 他們 擁有業內最嚴格的質量標準，並採用多步驟過濾。 但 他 也承認，塑膠微粒幾乎無所不在，因此即使在高度處理的產品中，也可能有少量的殘骸。

瓶裝水生產高耗能，且容易污染環境

市面上出現愈來愈多的瓶裝水，不論是天然的礦泉水，或是後天濾淨的包裝飲用水，甚至還有主打海洋深層水、能量水、電解水，五花八門。

不過《天下雜誌》2011年報導，生產瓶裝水對環境造成極大的影響。報導指出，生產一公升的瓶裝水罐，製程中至少需要17.5公升的水，而瓶裝水出了生產線後，還需要運送、上架、冷藏，過程也增加高度的二氧化碳排放量。

除了運送水會造成污染外，後續空瓶處理也是一大問題，在美國，使用過的塑膠瓶，最後只有兩成被回收。這些講求設計美感的PET製品，最後多半是成為垃圾掩埋場裏，千年不壞的現代化石。

此外今年3月高雄一處地下工廠也被發現將回收瓶裝水空瓶後，自行清洗再填裝自來水後包裝販售至餐廳或酒店，時間長達10年。

環保署16日指出，根據台灣飲料工業同業公會統計，近年瓶裝水銷售量近4億公升，若以每瓶600mL（毫升）計算，消費的瓶裝水數量超過6億6,000萬瓶。而寶特瓶使用大量塑膠原料，棄置在環境中需要好幾百年的時間才會分解。許多寶特瓶夾雜在海洋垃圾中，汙染海洋環境、危害海洋生物、鳥類生命，亦有可能透過食物鏈循環，進入人體影響健康。

環保署表示，Orb Media調查發現瓶裝水含有塑膠微粒，有可能是來自於水瓶本身或是填裝過程被汙染，顯示飲用瓶裝水有食入塑膠微粒疑慮，世界衛生組織（WHO）已著手進行健康影響評估。

而環保署在2017年抽驗全國自來水水樣近1萬1,000件，合格率達99.9%以上；簡易自來水抽驗287件也全部合格，鼓勵民眾少飲用瓶裝水還可做環保。

而針對外國品牌的瓶裝水污染，衛福部食藥署16日則表示，目前未接到官方回收訊息，將會持續關注，也將請請駐外單位協助了解此研究。不過，國際上如美國、歐盟等都沒有對瓶裝水內的塑膠微粒做含量限制，食藥署表示，國內業者須依《食品安全衛生管理法》規定，落實自主管理，跟原廠確認產品是否安全無虞。

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核稿編輯：楊士範