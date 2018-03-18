「仇敵無數，朋友不多」：作家李敖病逝，享壽83歲

（中央社）

台北榮民總醫院今天發布訊息，知名作家李敖過世。家屬的聲明指出，李敖近日病況轉危，今天（3月18日）上午10時59分安然離世，與世長辭，享壽83歲。



李敖罹患腦瘤，去年中還曾因免疫能力下降，得了肺炎，一度住進加護病房。今年1月曾傳死訊，經紀人說李敖住在榮總病房。北榮稍早發出採訪通知，「李敖大師仙逝，家屬感恩說明」。



李敖2003年曾患攝護腺癌，治療後抗癌成功。2015年底因感冒導致肺炎，一度危急，最後化險為夷。2016年李敖因左腿行動不便，起初以為是肌肉萎縮，就醫後才發現是腦部長腫瘤，影響指揮神經功能。



李敖去年2月接受訪問時表示，他腦部長瘤，自認「不久人世」。電訪過程李敖聲音聽起來爽朗，李敖則說，這是「迴光返照」。

台北榮總代發李敖家屬說明，指出李敖在2015年7月因步態不穩求診，經診斷為腦幹腫瘤，在醫療團隊的努力下，接連度過難關。不過，去年（2017年）10月1日，李敖再度因肺炎入院，治療後感染的病況穩定。然其後腦部磁振造影發現，原先疾病有惡化趨勢，不過考量李敖年事已高，採取保守支持治療。



自11月初起，開始投與標靶藥物治療後，病況漸為好轉。但今年1月底起，標靶藥效漸失，病況急速惡化，雖肺部感染在投藥後趨穩，然電腦斷層顯現腦瘤病況惡化合併水腦加劇。近日來病況轉危，李先生於2018年3月18日上午10點59分安然離世，與世長辭，享壽83歲。

「一生得罪許多人」，李敖病逝前想與親人、仇人上節目

在得知自己罹癌後，李敖曾透露將與中國媒體合作，推出訪談節目《再見李敖》，邀請家人、朋友和仇人上節目，向對方逐一做最後的道別，並為此寫了一封親筆信，表示想透過這些影片，「見證我人生的謝幕」。

《中時電子報》報導，李敖在親筆信中寫道，「致我的家人、友人、仇人」，他說年初被查出來罹患腦瘤，現在剛做完放射性治療，每天都要吃六粒類固醇，身體裡面變得像一個戰場，最近又感染二次急性肺炎住院，「我很痛苦，好像地獄離我並不遠了」。

「我這一生當中，罵過很多人，傷過很多人;仇敵無數，朋友不多。醫生告訴我：你最多還能活三年，有什麼想做，想幹的，抓緊！」

因此在最後的時間裡，除了想將《李敖大全集》加編41-85本，也想和他的家人、友人跟仇人再見一面做個告別，邀請對方來台北、他的書房，一起吃飯和合影，希望觀眾們當作是「我們人生中最後一次會面」。

《蘋果日報》2017年12月報導，李敖的經紀人鄭乃嘉當時表示，李敖可以講話、溝通無礙，只是無法進食，要用鼻胃管，因腳部肌肉消融，得坐輪椅，還說因怕感染而被隔離，現在只有醫護跟家人可接觸到他，李敖之前雖在進行《李敖大全集》41-85級的部分，也全都停止，節目當然更無法錄製。

寫過的書疊起來比自己還高，李敖200本創作有近百本曾列禁書

李敖是多產型的作家，著作大部份收錄於《李敖大全集》，共有40冊，內容涵蓋文學自傳、人物、傳統與文化、歷史與時政、私房書和雜寫等六大類，先後在台灣及中國出版，也有單獨出版作品如《上山‧上山‧愛》（2001年，李敖出版社）。而他2000年出版的歷史小說《北京法源寺》，描述1898年戊戌變法到1911年辛亥革命前後，康有為、梁啓超等人為振興中國所做的努力，李敖宣稱這本小說獲他人推薦，提名了諾貝爾文學獎。

《李敖登陸記》作者、三聯書店總編輯李昕回憶，李敖是一個真正「著作等身」的寫手，他的著作多於200本，每一本超過1公分，總高度在200公分以上，遠高過身高172公分的李敖。

根據《蘋果日報》報導，李敖創作超過一百本，其中就有96本曾被列為禁書。在戒嚴時期，李敖試圖挑戰國民黨政府當時的言論限制政策，還把黨外雜誌匯集成的文章出書，包括《李敖千秋評論叢書》和《萬歲評論叢書》等，因觸犯當時《出版法》等法令，被列為禁書長達10年。

李敖在2015年接受《亞洲週刊》專訪時說，「我不是歷史學家，我是文學家，很少人知道我是文學家。」他也提到，自己在微博有千萬個粉絲，不是因為經營，是「我很有恆心，每天寫，每天8點20分發出來，所以萬一沒有了，或者不見了，證明不是我沒寫，而是共產黨動了手腳。」李敖也獲得2011年度新浪微博最具影響力文化人物獎。

好訟成性，李敖一生出庭300次「不問結果」

《ETtoday》報導，人稱「大師」的李敖擁有許多粉絲、也擁有許多爭議，直言不諱的他批評超過3000人，出庭訴訟超過300次，「好訟成性」在文化界出了名，可以說是司法史上一項記錄。他也自述，「這一生當中，罵過很多人，傷過很多人；仇敵無數，朋友不多。」

《中央社》報導，李敖愛告人出了名，在媒體圈也有「寫李敖不要亂寫，小心他告你」的傳聞，就連藝人小S在節目上一句玩笑話「暗戀張蘭」，就讓李敖憤而提告，之後改以上小S主持的節目「康熙來了」5次為交換，撤銷告訴條件（最後只上了2次節目）。



不過，李敖打官司多半「敗多勝少」，他認為「打官司不在結果，而在於過程」，他的官司一個接一個，一旦敗訴，又再提起另一個案件控告，即使被告贏了官司，卻也被漫長的訴訟過程搞得精疲力竭，這就是李敖要達成的目的。

曾因「台獨」之名入獄，但李敖不相信台獨

《ETtoday》報導，李敖年輕時在《文星》雜誌任職，以文化青年形象出道，強調西化、批評舊文化等反封建言論，發表《傳統下的獨白》等書，在文化界興起一波衝擊；但在他接掌《文星》總編輯一職後，1965年先是有親共疑慮、導致雜誌停業，各幹部離職。在白色恐怖期間，他又因為協助台獨人士彭明敏逃亡、並把台灣的政治犯名單轉給國際特赦組織，1972年被以「台獨」之名以內亂罪起訴，判刑10年、實際被監禁5年8個月。

李敖也曾參選，2000年他代表新黨參選總統，最後僅得16,782票落選。而後在2004年他採「不插旗、不拜票、不發傳單、不做廣告、沒有競選總部」方式，憑高知名度當選台北市立委，但問政期間常脫序演出。包括在馬英九任內要通過軍購案時，對空噴射催淚瓦斯，中斷議事約20分鐘。2006年11月10日，李敖為了抗議軍購案通過，在總質詢中秀出了自己年輕時的裸照，當眾遛鳥。

2006年他參選台北市長僅獲7795票，再度失利；2007年9月30日他宣布成立政黨「中國智慧黨」，提出十點政治理念，但不成功，兩個月後，李敖發表新書《李敖議壇哀思錄》，告別政壇，專職寫作。雖然於2011年8月10日，李敖再次宣布代表親民黨在台北市第8選區（文山區）競選2012年立委選舉，然而最終慘敗給國民黨立委賴士葆，短暫的政治生涯終至結束。

不過李敖參選2000年中華民國總統選舉時曾表示，自己參選的是「中國台灣地區的領導人」。2007年9月，李敖籌組「中國智慧黨」，也表示相信中華民國之存在者就是「笨蛋」之言論，還說「智慧使我們不相信中華民國是一個國家、不相信台獨、不相信以台灣之名進聯合國、不相信共產黨是敵人、不相信軍購、不相信固守保台、不相信美國來救我們、不相信美國是我們朋友、不相信自己不是中國、不相信藍綠」。

世態所然不得不狂？李敖一生「不屬於任何時代」

《李敖登陸記》作者李昕認為，李敖之所以常常口出狂言，在於當年他從台灣國民黨控制的輿論環境下突出重圍，「沒有這股子狂勁兒是做不到的」。但是後來，他屢屢被當局打壓和排斥，人被關、書被禁、輿論被封殺，他漸漸落到自己不說狠話，別人便不理不睬的境地。

「他不甘於被埋沒，總要設法使自己浮現出來。所以他的吹牛，在某種意義上，只是為了保持自己的社會影響力的一種手段。 當然，他的吹牛說大話，有時只是一種玩笑，李敖是個好開玩笑的人，你不能把他的話句句當真。」

壹電視新聞部採訪中心副主任蔡又晴也在臉書上表示，李敖喜好強權秩序，卻不喜歡被強權拘束，他來自中國，卻又回不了中國，最終他只屬於自己，倘佯在自己的浩瀚著作當中徘迴。

「從來沒有時代能夠拘束李敖，因為他從來不曾屬於任何時代。」並說李敖一生「用腦跟筆奮戰終身，能夠擊倒他的，也是那潛藏在腦中的小小腫瘤。」

李敖生平

生日：民國24年4月25日生於哈爾濱

學歷：台灣大學歷史研究所肄業

經歷：立法委員、作家、主持人、總統參選人、台北市長參選人

感情婚姻：1980年和「影壇才女」胡因夢結婚，僅3個月又22天就離婚；1992年再與小他30歲的王志慧（小屯）結婚，育有兒子李戡、女兒李諶。

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核稿編輯：楊士範