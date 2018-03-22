素食和地中海飲食法，哪種比較健康？

文：JAMIE DUCHARME

譯：劉松宏

吃素一直以來都被人們認為是最健康的飲食法。它會大量攝取農產品、堅果、全榖、橄欖油、以及精益蛋白，然後減少食用紅肉、加工食品、以及精製糖。但根據刊登在《循環》（Circulation）期刊上的最新研究，素食可能只對心臟有幫助的。

這項研究由一群義大利研究員主導，他們聘僱了100位體重過重但體檢表顯示心血管危險程度只有低度到中度的受試者。一半的受試者開始採用地中海飲食法，另一半開始吃蛋奶素，該種素食法剔除肉類和魚不過允許食用蛋和乳製品。三個月過後，兩邊交換飲食方式。在實驗期間及實驗之後，每個受試者都須定期接受健康檢查。

研究者發現，兩種飲食方法都是對心臟有益的──只不過是以不同的方式作用。蛋奶素可以更顯著地降低「壞的」低密度脂蛋白膽固醇濃度，該種膽固醇會促使血小板在動脈內增生，是導致心臟病與中風的危因之一。另一方面，地中海飲食法能使三酸甘油酯濃度下降更多，該種化合物過多也同樣可能造成心臟病與中風。

「可以說如果人們能夠力行三個月……不管是蛋奶素還是地中海飲食法，都能夠有效降低循環系統的危險。」該研究的作者，在義大利佛羅倫斯大學（University of Florence）擔任食品科學暨臨床營養助教的Francesco Sofi如此表示。

研究者亦發現，兩種飲食方法均使體重和體脂肪平緩的下降。兩組受試者的體重都平均減少了四磅，體脂肪則減少了12磅。

這些研究發現並不是非常驚人，因為就如同論文的附註所述，這兩種飲食方式有太多重疊之處。根據該研究，兩者都大量攝取全榖、農產品、莢果及堅果，只不過蛋奶素食者通常不吃肉類和魚類，而以額外的豆類、堅果、蛋、以及奶製品補充營養。

不過，這兩種飲食法也已經有夠多差異，可以讓人據此強調沒有哪一種飲食法是在所有情況下都「完美」的，有各式各樣的飲食法都可以讓我們達到健康的目的。

「我們現在有兩種選擇來預防循環系統以及其他疾病，」Sofi表示：「它們都是同樣有益的。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航