阿斯匹靈用藥須知：與止痛藥併用，當心加乘副作用

一名年約70歲阿嬤患有退化性關節炎，過去曾中風，必須規律服用阿斯匹靈這類抗血小板藥物，有一次，她因關節劇烈疼痛，服用「非類固醇類消炎止痛藥」，沒想到阿斯匹靈與「非類固醇類消炎止痛藥」同時服用，竟讓阿嬤出現嚴重胃潰瘍，甚至解黑便、貧血、頭暈送急診。

對於上述這樣的情況，國泰綜合醫院神經內科主治醫師黃柏豪提醒，阿斯匹靈千萬不要與非類固醇類消炎止痛藥併用，以免造成出血副作用加乘，進而衍生後續嚴重併發症。

中風後一年內復發機率1/10

黃柏豪醫師表示，研究數據顯示，曾中風的民眾在未來一年內，每10人會有一人再次發生中風，因此對於曾中風的民眾來說，如何預防再度中風絕對是重要課題，必須規律服用抗血小板藥物，才能有效避免再度中風，如果用藥斷斷續續，中風風險就會急遽上升。

在抗血小板藥物當中，阿斯匹靈屬於第一線用藥，也最為常見，阿斯匹靈雖然可以幫助預防中風，但長時間服用阿斯匹靈，患者可能產生胃不舒服、胃潰瘍、出血、解黑便、貧血等副作用症狀，年長患者、腸胃功能不好、腸胃較敏感的族群，以及壓力較大、飲食不正常的人，出現副作用機率更高。根據醫師門診觀察，用藥患者中，大約5％－10％的患者產生用藥副作用，年齡越年長，比率也越高。相較之下，第二線抗血小板藥物則比較不會產生胃部不適、出血等副作用。

阿斯匹靈也屬於非類固醇類消炎止痛藥

許多民眾並不知道，阿斯匹靈不單是抗血小板藥物，同時也屬於非類固醇類消炎止痛藥，只不過當用途不同，劑量也不太一樣。阿斯匹靈若當作抗血小板藥物，劑量較輕微，此時同時服用其他非類固醇類消炎止痛藥，藥物副作用便可能加乘，症狀也可能加重。

黃柏豪醫師提醒，民眾服用抗血小板藥物時，如果出現副作用，一定要與醫師討論、溝通，藥物副作用問題多半可以解決。舉例來說，空腹用藥較容易影響胃部，此時建議可以與醫師反映看看可否改成飯後用藥，或者醫師也可以開點胃藥。必要時，可以改換其他新型抗血小板藥物，很多方法可選，民眾千萬不能擅自停藥，以免突然發生中風悲劇。

另外，曾中風族群若想預防中風復發，除了按時服用抗血小板藥物，平常也要注意補充水分，避免水分不足而增加中風機率，且高血壓、高血脂、高血糖等三高問題也要控制，這樣才能遠離中風威脅。

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責任編輯：朱家儀

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