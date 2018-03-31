免費線上工具Youglish：利用YouTube練習真實情境英文口說

在字典、教科書、翻譯軟體中雖然可以查到英文單字片語的發音，但一來沒有聽到真人唸給你聽，用音標或機器難免不道地，而且有些新的專有名詞可能還查不到？二來單字片語在不同真實情境口語中，可能會有發音變化，這時要如何掌握更好的英文口說？

上面這個問題，或許可以試試看「Youglish」這個免費的線上工具，她很聰明地幫我們去搜尋YouTube影片內講到的某個單字、片語，甚至還可搜尋文法的橋段，直接把那幾秒的片段抓出來讓你聽，省時又省力。於是整個YouTube上的演講者、影片旁白都變成我們的英文口說老師，你可以快速而公正的了解真實人物在真實語境下的英文口語、發音唸法。

幾年前，我在電腦玩物推薦過「Forvo不再唸錯英文發音，說母語的人教你百萬新字發音」，他是找英文單字發音最好的網站，因為上面的發音都是「真人上傳」，尤其你可以找到許多新字的真正發音（例如像是Instagram這樣的某個新服務自創名稱）。

而「Youglish」更進一步，她也可以直接搜尋這些新鮮單字，但不只如此，下面我列出「Youglish」的幾大特色：

從YouTube抓出某個英文單字、片語的幾秒鐘口說時刻。

來自真實演講、廣告、教學影片，甚至名人的口語發音。

可結合搜尋語法，搜尋特定文法的口語，例如疑問句時怎麼說？動詞時怎麼說？

接著讓我來介紹「Youglish」的幾個使用技巧。

進入「Youglish」網站，最簡單的方式，就是搜尋你想了解發音的單字，「Youglish」立刻就能抓出有講到這個單字的YouTube影片片段，直接播放給你聽。

圖片來源：作者提供

尤其很多新單字，像是一些服務、技術的新名詞，因為YouTube上幾乎都會有，所以我們就可以利用「Youglish」搜尋，直接找到影片中大家怎麼唸這個單字。

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如果是片語也可以，或是一個句子，只要YouTube影片裡有講到這句話，你就能利用「Youglish」搜尋到她的真實口語發音。

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「Youglish」的介面簡潔有力，不須註冊登入亦可使用，當你搜尋英文發音後，除了直接幫你抓出這幾秒鐘的影片片段外，下方還會有一個字幕列，標示出你要聽的單字在哪裡。

更下方則有一個播放列，可以隨時暫停、重播，或是跳到下一則影片看看有沒有不同唸法。

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更厲害的是，「Youglish」還結合了搜尋語法，讓聽英文口語發音時真正有練習的效果。

首先，我們可以搜尋一個單字的各種時態變化，以及不同變化時的發音方法，如果要搜尋一個單字的名詞唸法，就可以輸入像是「call：n」，找到Call這個單字如果當作名詞時會怎麼發音，那如果是動詞時又會怎麼發音呢？

詳細搜尋語法如下：

單字：v（當成動詞時怎麼唸）

單字：n（當成名詞時怎麼唸）

單字：a（當成形容詞時怎麼唸）

單字：ad（當成副詞時怎麼唸）

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甚至還能搜尋一個單字在不同文法情境時的不同唸法，例如「call?」，可以搜尋當call用在問句時怎麼發音：

單字？（在問句時怎麼發音）

單字！（在驚嘆句時怎麼發音）

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最後，你可以搜尋特殊情境、特殊人物的英文發音，例如「goal #barackobama」，可以搜尋歐巴馬怎麼唸目標這個單字？

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我們可以看到，「Youglish」不只是一個簡單的英文搜尋引擎，她搜尋YouTube的速度還非常快速且準確，能夠節省我們時間，直接找出有那個發音的段落。另外她還具備搜尋語法，可以查訊同一個單字片語的不同情境變法，更有練習英文口語的效果。

類似的工具或許還有台灣開發的「VoiceTube」，不過「Youglish」在英文單字與片語發音這一個需求上，更加簡單直接。

這樣善用網路上的公開資源來學英文，利用道地真實發生的事件內容來學英文，或許是個好方法。我之前也在電腦玩物上介紹過類似的工具，例如用各種小說、雜誌內的資料學英文：「擺脫中式英文！教你善用5億詞彙美國當代英語語料庫」。或是利用網路上的文章來學習英文用法：「英文寫作不詞窮！台灣研發更強大語言學習搜尋引擎」。有興趣的朋友都可以延伸參考看看。

如果你需要更多的英文學習工具，則可以參考我最近介紹的「Lingvist不浪費時間的背英文單字App，自動教你真正需要背的」，或是練習英文聽說能力很適合的「BBC英語教學中文站：豐富專業免費學英文教材下載」，以及可以輔助英文寫作的「英文寫作與英文文法檢查必備軟體！Writefull完全免費介面精美」。

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航