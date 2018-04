主管要求你重述會議重點，如何做出一個漂亮的「Recap」？

讓我們來看看下面這場模擬的會議對話。想像你的主管要求你重述這次會議的重點,於是你開始回憶上次會議的過程,並試著做出一個Recap(利用剛剛所提過的重點、組織用詞,然後重新描述一遍)。

我們從學生的答案中分出四種Recap的類型,對照你屬於哪類,抓出思考盲點。

這類型的Recap常發生在整體英語能力中上的人身上,雖沒有漏掉關鍵字、描述內容也沒有重大的錯誤,但習慣鉅細靡遺地重述事情而使得表達變得相對冗長,甚至多過原文,類似下方的例子。

The preparation for C.C. ceremony is almost done. Except for the gifts part. We have replaced the previous sponsor with Bank B as they are better cooperating with us. As for the door gifts for our staff. They will be ready soon and surely provided before the event, and we are looking forward to sufficient fund raising to support the cost of the gifts.

Tips:過多的描述常常會讓整段對話失焦。避免逐字解釋所有資訊,將重述的句子扣緊重點句。

這類型容易發生在「聽」比「說」還要敏銳的人身上,他們往往明白對話的內容,只是不知道如何描述,就會類似於下面的例子。

The preparation is almost 90% done. There are some little problems.

Tips:

練習擴充單字的使用,試著將自己會的單字延伸成片語來使用,例如optimistic可以延伸成optimistic about something。累積一段時間後你會發現,在使用單字時會很慣性地延伸出更完整的句子。

平舖直述的呈現數據往往會讓人覺得乏味,練習用其他方式表達數據背後的意義能讓你的內容更生動,像是把90% done改成nearly finished。

只抓到最後一句容易發生在初學者身上,做出的Recap可能會類似於下面的例子。

We will complete it before 25 Jan.

Tips:如果你是屬於這種類型的人可以利用兩種技巧分別調整你的聽力(IN)跟重述(OUT)。

找出相關詞,像是Arrangement「安排」、Preparation「準備」,先練習鎖定「名詞」,如範例中的Progress「進度」。這樣的訊息若重複出現,幾乎就能確定這段對話的主軸了。

試著把時間、數據等用字用其他方式描述,讓整段語句更生動,譬如用On time、be late取代直接用原文的日期。

這種類型的人在表達的過程中習慣解釋所有的細節,但資訊月多,越難掌握重點,如以下的例子。

Bank B replaced our sponsor with the original one, because it had slight problems. We’re packing the door gift to each employee by event occurring, and recruiting budget of it is on the progress.

Tips:試著在接收訊息前做好事前準備,這樣可以讓你在表達時,直接切入話題的核心。除了緊抓關鍵字之外,先想好你要將資訊如何分類,也能有效的幫助你在對話的過程中更有效的整理出重點,這個方法特別在為時較長的會議中更適用。簡便的分類方式如cause-effect、problem/conflict-result、discussion-conclusion。

以下例子是我們請老外做的Recap,比較一下自己跟他們的差別,回顧一下Tips才能對症下藥。

The preparations for the event are nearly finished. The only hang ups will be completed on time.

The team is making good progress with sponsors and we are handling the last bit of planning.