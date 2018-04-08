皮克斯的創業歷程（一）：一度瀕臨破產，直到故事天才的降臨

文：鄭聿民

PIXAR（皮克斯）在現今動畫影視產業中居龍頭地位，即使被迪士尼收購也絲毫不影響他的本質，甚至反過來改變迪士尼的動畫製作流程。而談到皮克斯的創業，就不得不提及皮克斯創立的三個重要環節：一位關鍵人物、一次關鍵合作以及一個關鍵決策，但在進入這三個關鍵之前，我們先來看看皮克斯創業的艱辛和挫折。

被丟棄的電腦部門

PIXAR皮克斯本來是知名美國導演George Lucas創立的電影公司Lucasfilm中的一個電腦動畫部門，1983年George Lucas由於資金問題決定將這個部門賣出，並被當時正經歷慘烈的公司內部鬥爭，將被趕出蘋果的Steve Jobs所相中並改名為PIXAR皮克斯。然而這並沒有改善他們的狀況。當時Steve Jobs並不打算做動畫，而想將皮克斯與他新創立的NeXT電腦結合，做出下一世代的電腦。

因此皮克斯一開始做了一堆雜亂的項目，總體來說可以分成三個項目：製作軟體RenderMan、廣告以及小短片，其中RenderMan軟體是皮克斯賣了多年的產品，但這是一項有高階特效需求的製片廠才需要的產品，雖然能賺錢但市場太小；廣告方面雖然獲獎無數，但是案子太過零散，也只能打平收支而已，而小短片更慘，這只是皮克斯用來測試並開發技術及編輯技巧的展示作品，毫無獲利可言，因此公司連續好幾年都入不敷出，收購皮克斯的五年之內，也就是1990年，Steve Jobs幾乎燒光了他賣出蘋果股票所得的5,000萬美金，皮克斯也幾度瀕臨破產，幸好在這時，一位帶來轉機的男人出現了，也就是前面提到的關鍵人物：John Lasseter。

故事天才的降臨

John Lasseter從高中就對動畫製作充滿興趣並下定決心成為一名動畫師。加州藝術學院畢業以後便加入了迪士尼公司，他對創意的堅持和構想對於當時的迪士尼高層而言太過前衛，幾經爭吵後被趕出了迪士尼，輾轉來到了皮克斯。

他在皮克斯所做的第一步3D動畫短片《Luxo Jr.（頑皮跳跳燈）》大獲好評，讓他也成為皮克斯最重要的元老之一，現在皮克斯的動畫在片頭都會有一個跳耀的小檯燈，這就是他的創意之一。而他更改變了皮克斯的企業文化，訂定了75條創意準則，包括每年要舉辦紙飛機比賽、動畫師可以自行設計辦公室且公司要全額報銷等，都讓加入皮克斯的動畫師有無限發揮的空間。

但只有創意無法拯救皮克斯的財務困境，皮克斯還是面臨倒閉，而皮克斯是如何從接近倒閉到成功呢？下一篇我們將繼續講到皮克斯反敗為勝的兩大關鍵。先來看看SWOT分析。

創業期SWOT

Photo Credit：Pocket Money 口袋財經

SWOT策略分析──Pixar的決策

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個人評論／分析

個人認為在創業期皮克斯的決策優缺兼具，以下為個人想法：

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航