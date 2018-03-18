名古屋女子馬拉松終點前的屏幕中，有這一句：

「あんなに遠かった42.195kmがあともう少し。」

（曾經那麼遙遠的42.195公里，終點已近在眼前！）

「あともう少し」直譯的話，就是「只剩下少許（路程）」。

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「あと～」這表達在日本很常見，中文的「還剩」、「還餘下」，簡單單單的「あと」就能表達，例如「あと10分」=尚餘10分鐘。大多時候，我們會覺得日語表達沒有效率，但其實，懂得用，她也可以極高效率。

「あとは？」簡單一句3個字就能表達：「然後還有什麼呢？」；

「あとで。」可以表達：「稍後才做這件事。」；

「あとでね！」可以表達「我們稍後再見！」

相信我們當中不少人，在初跑步時都會覺得「什麼？！跑42公里？沒有可能！我連跑500米都會喘氣！」

我認為，做人千萬不能一開始就唱衰自己，千千萬萬個普通人都能做到的事，要相信，只要方法對、途徑正確，自己也能做到。

一個27歲才開始認真學日文、32歲才去日本留學的師奶、一個35歲才開始跑步的師奶，累積著累積著，一步步走過來，也總算完走了5場全馬、考過兩次N1合格、聊天時被日本人稱讚：「日文說得跟日本人沒兩樣嘛！」（過獎了）

一個起步這麼晚的人，做起日語教師之餘，還開始將兩項「興趣」合併，努力擔當起推廣日本跑步文化的角色。

人到中年，我們的人生幸運的話，可能還有「あと40年」。未來的40年，你想怎樣去過呢？如果想做一個喜歡的「自己」，現在就去做吧！或者路途非常艱辛遙遠，但當你到達終點時，會發現：

「啊！終於我來到了！真好，你當初有開始！謝謝你，當初的自己！」

本文獲授權轉載。安騏日本跑步文化。

責任編輯：周雪君

核稿編輯：歐嘉俊