「無證據證明」跟「有證據否定」的界線，到底在哪兒？

在科學或醫學的討論中，不時會遇上「目前沒有證據證明……」的說法，有某些情況下，聽起來會有點奇怪。比方說，假設有人擔心Ｘ藥物會有Ｙ副作用，而專家表示「目前沒有證據證明Ｘ會引起Ｙ」，即使是事實似乎也不能令人釋慮。

如果是只懂尋找邏輯謬誤的「謬誤俠」，相信很容易就會指這是「訴諸無知」謬誤，因為沒有證據證明一件事，不代表有證據相信那件事不會發生。

不過，現實沒有這麼簡單。不理解這種說法的意思，會影響我們理解風險及機率，所以我想談談這個問題。

所謂「沒有證據」其實可以指很多不同情況，不能一概而論。假如我說︰「你都找不到一個外星人給我，這就證明外星人不存在」，這的確犯下訴諸無知的謬誤，因為「你」無法提供外星人存在的證據，不代表外星人不存在，畢竟宇宙這麼大。

試設想另一個情況︰小明跟小強說外星人住在自己家中，卻無法提供任何證據，小強在小明家亦看不到外星人。這時小強可以根據小明沒有證據一事，認為他在說謊，因為外星人住在自己家中的話，不難提供證據，除非他有很好的理由解釋自己為何沒有證據。

疫苗爭議

舉一個現實例子，韋克菲爾德（Andrew Wakefield）在1998年發表研究（論文現在已被撤回），被用作支持「麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹（MMR）疫苗會導致自閉症」的流言。[1]

其後醫學界的研究結果，均未有顯示疫苗跟自閉症有關。不過這樣說聽起來有點難令人釋疑，畢竟目前沒有證據顯示兩者有關，不代表未來有一天我們不會找到新證據，科學不是會自我推翻的嗎？那麼擔心還是有道理啊。

不是這樣的。

完整一點表達的話，應該這樣說︰萬一疫苗會導致自閉症，那麼一些大型研究在分析數萬以至數十萬人的數據後，對比「有接種疫苗」跟「沒有接種疫苗」的群組，理應發現兩組的自閉症比率有差別。不過結果就是沒有差別，所以我們沒有證據顯示兩者有關，「疫苗導致自閉症」的假說不成立。

而在一次又一次的研究都得出相同結論後，這些「沒有證據」便累積成「疫苗跟自閉症無關」的證據。至此，若新發現要推翻過往結論，就需要強而有力得多的證據，不僅能夠顯示疫苗與自閉症有關，還需要解釋為何過往的發現有誤，否則我們無法輕率推翻以往累積的證據。

再者，「科學會自我推翻」不代表學界目前所有共識都將會被推翻，單單提出「科學會自我推翻」並不是甚麼有力理由，重點仍然是機率——證據越多，被推翻的可能越小。

順勢療法

另一個例子是「順勢療法」（homeopathy，又譯作「同類療法」）的療效。這種另類療法宣稱要以引起症狀的物質去醫相同症狀，例如咖啡令人提神就用來醫治失眠，洋蔥就用來醫治流眼水。除此以外，順勢療法又認為極度稀釋——甚至連一個分子也沒有——的「溶液」有療效，嚴重違反現有的科學理論。

即使聽起來如此荒謬，仍然有人相信順勢療法，因此醫學界亦進行過多次實驗。不論是系統性文獻回顧（systematic review）[3]抑或澳洲國立衛生和醫學研究理事會（NMHRC）[4]、英國下議院科學及技術委員會[5]的報告，均指出沒證據顯示順勢療法有效，病人所感受到的療法很可能是安慰劑效應。

順勢療法支持者或會堅稱，「沒證據有效」並不等如沒有效，不過得面對同一問題︰這個「沒有證據」並非在沒有調查下的斷言，而是在大量研究後仍然沒有證據，那為何我們要相信順勢療法有效呢？

研究不可能測試所有病症，所以還有不少疾病未曾進行實驗，甚至基於倫理考慮不可能做實驗。那麼，相信順勢療法能治好這些疾病，又是否合理？當然不合理，假如順勢療法有效，將會大幅修改主流科學理論，自然需要極其有力的證據支持，因此舉證責任在其支持者身上，他們亦需要解釋為何過往大量研究有誤。

小結

科學沒有絕對的結論，但透過大量研究、辯論累積得出的學界共識也不是那麼容易推翻。當見到人說「沒有證據顯示……」時，我們要問的應是「在甚麼情況下沒有證據？」，而不是說「那不代表不可能啊」——畢竟機率、風險有高低之分，由0.0001%至99.9999%都是「有可能」，問題在於這是哪一種「有可能」。

我們對事物的信任和擔憂，應該要建基於證據，而非任由恐懼情緒擺佈。雖然不可能完全精準去算出要有「42%信任」或「73%懷疑」之類（人工智慧或者可以），但至少我們可以謹慎而不杞人憂天，也不輕信。

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註︰

核稿編輯：王陽翎