眼睛出問題，不要掉以輕心

家庭醫生不時會接觸到求診病人有關眼睛的問題，眼乾、紅眼、視覺模糊等症狀是一般求診者的主要申訴，經問症和基本檢查後，大部分問題都可以由家庭醫生處理，但是如果出現紅旗症狀（red flag symptoms），如突然失去視力或急性痛楚紅眼，便需要立刻轉介專科醫生作跟進了。

有印尼傭工因左眼出現泛紅一天求診，傭工本身視力正常，說自己左邊眼睛感到不適和泛紅，她感覺到自己的視力開始有點不清而有點擔心，細問之下發現她有佩戴隱形眼鏡的習慣。檢查發現左眼滿佈血管，出現怕光的現象（photophobia），並在眼中出現了一些混濁的分泌（mucopurulent discharge），還是轉介眼科醫生比較恰當。及後專科醫生診斷發現，原來她患上了角膜炎和潰瘍含膿（Keratitis with corneal ulcer and hypopyon），需要住院治療。

角膜潰瘍和含膿常發生於眼睛防衛系統受損的時候，如眼睛藏有異物、配戴隱形眼鏡不當（不當潔淨或長時間佩戴）等乃常見原因，如果延誤處理或處理不當令視力受損，嚴重的會出現穿孔或眼內炎的情況。

問症是要了解病人的隱形眼鏡佩戴習慣、清潔方式、過去的眼疾、皰疹病歷史、游泳習慣等。大部分個案的源頭是細菌感染，亦有機會由病毒、真菌或寄生蟲感染。醫生有可能要求病人拿出隱形眼鏡盒或用過的隱形眼鏡作微生物培植以確定病因，在拿取樣本後便可以立刻施行治療。一般會處方抗生素類和消炎眼藥水去穩定病情，治療初期眼藥水會用得比較頻密，可能一兩小時便需要滴一次。

即使感染消除，但由於傷害已成，曾經發炎的位置的自我修復不可能完全完美，有機會留下「疤痕」令視力有點影響。嚴重影響視力的病人，及後或需要進行角膜移植來重拾視力。

所以眼部問題不要輕視，配戴隱形眼鏡者必須跟從消毒指引，定期更換，不要佩戴隱形眼鏡過夜，有問題必須及早諮詢醫生作檢查和治療。

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責任編輯︰鄭家榆

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