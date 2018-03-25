「台大五冠王」報導所看見的都是家庭力的影響，而非內在的驅動力

學測考試成績出爐之後的志願選填對於台灣許多的高中生來說是個相當重要的程序，成績與錄取結果很大程度的影響著高中生未來大學的就讀科系，有些人順利錄取自己心目中的理想科系，有些人則是名落孫山。過去媒體只要一到放榜時刻就會到各大高中去採訪滿級分或者是特殊個案考上頂尖大學的學生，其中不乏位於台北市的升學名校建國高中，而今年建國高中做出了一項重大決定，即不對外公佈建中學生的大學錄取狀況，打破之前許多報導對於「台大五冠王」或是「台大六冠王」的關注。

過去媒體所報導的皆來自於升大學的考試或推甄過程中表現優異且突出的學生，他們有著不同的學習模式與生活背景，但相同的是皆錄取至頂尖大學，甚至同時錄取許多科系。而「台大五冠王」的現象從教育社會學的角度來看，成功並非個人因素所致，而是受到外在因素所影響。

滿級分的意義

台灣的社會目前仍然受到「唯有讀書高」的思想所限制，認為只要成績好，能夠打敗班上乃至於全校所有學生拿到校排前幾名，之後進入頂尖大學畢業後就能拿到成功人生的入場卷。這是我們目前對於教育的想像，甚至是整個社會選拔人才的方式，也就是成績大於一切。從小到大我們靠著各式各樣的考試或比賽成績換取我們所想要的教育與頭銜，如此的生活模式只讓我們學會了競爭，好還要更好，不能輸的思想從沒停過，因為只有出類拔萃甚至出人頭地才會在社會上受到關注或是取得成功。而每年放榜之時，媒體的報導都在訴說著來自不同生活背景學生成功的方式與經驗，能夠接受採訪的學生都是家境清寒苦讀或者是不需要補習就能夠進入頂尖大學。

看到這些報導，筆者就會想說，難道沒有被報導出來的學生就沒有努力過嗎？不斷報導滿級分的意義何在？是在鼓勵學生只要追求分數嗎？亦或是這些滿級生成為了媒體增加點閱率的來源？我們不得而知。但可以知道的是被報導出來的學生確實曾經努力過，那背後是不是有道無形的力量在支撐或是鞭策著他們前進，值得進一步探究，而筆者認為造成的學生前進的因素很大程度來自於家庭力的影響。

家庭力的影響

台灣的教育會自動將學生簡單區分為會讀書和不會讀書的學生。而每次媒體報導時都會出現兩種報導方向，其ㄧ是家庭環境優渥，其二是學生勤奮向學。沒錯，家庭環境優渥和勤奮向學其背後支持的強大力量就是家庭影響力。許多的研究結果顯示，學生在升學的過程中家庭的影響力不容忽視，這部分可以用法國社會學者Bourdieu所提出的「文化資本」與美國社會學者Coleman所提出的「社會資本」來做分析。讓我們用「文化資本」資本的概念來解釋第一種狀況，也就是家庭環境優渥，家庭環境較好的學生其家長通常都擁有比較高的文化資本，也就是說家長會用各式各樣的方式讓其子女可以在課業上略勝一籌，例如，當歷史課教到某一個古蹟時，那家長可能就會帶子女到該古蹟了解其發展的進程，遠比在課本上的文字描述要來的生動；或者是家長本身的薪資和職業地位高，因此可以提供子女相當多的教育設備，讓學習不再只限於紙本的背誦。

「社會資本」則是可以用來解釋第二種狀況，也就是勤奮向學，我們都知道在社會上有高低階層之分，高階層的家長用各式各樣的管道讓子女在升學上取得成功，而低階層的家長既沒有優渥的薪資也沒有學歷，靠的是對於子女的關心，而在生活中我們會發現，雖然有些家長沒有辦法負擔子女的課業問題，但是透過與學校教師的聯繫以及日常生活中所表達出來對課業的關注，可以讓子女知道自己並不是被放棄的狀態，甚至有可能受到激勵而奮發向上。

成功學的價值

媒體報導都是以特殊的學生為採訪對象，而冠以一個相當榮耀的標題，然而台灣每年畢業的高中生何其多，難道被報導出來的學生就比較優秀？每個人都有不同的目標，也各自努力的朝著自己的理想邁進，每年都有許多的菁英進入頂尖大學就讀，希望未來能夠對於台灣社會有所貢獻，但是筆者也發現，許多當年稱霸一時的「幾冠王」甚至榜首，最後都落入芸芸眾生，過著平凡人的日子。這讓我們開始反思，我們是要教出很會考試讀書的學生還是不斷朝著自己目標前進的學生？當我們認為讀書才能成功的同時，那些不斷朝著目標邁進的同學早已捷足先登，過著自己想要的人生。

媒體報導所看見的都是家庭背景的影響力，而不是內在驅動力。依照筆者的學習經驗，成功的價值就在於自己有沒有達到想要的目標，而不是滿足外在社會給予的目標。因此，筆者認為「台大五冠王」之類的報導並不會對於社會產生太大的意義，因為每個人都來自不同的背景與目標，大學只是每個人踏入社會前的其中一個經驗，而不是成功的唯一指標，更不是用來衡量一個人成就的方式。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航