耗費20年青春的華麗復仇，只為了甩掉水蛭般的閨蜜

清明連假後第一個星期二的TNLNT，當天會有三本要一起聊聊的日本文學，而《賢者之愛》為其一。山田詠美出版當下即說明：正面挑戰文豪谷崎潤一郎《痴人之愛》。在繁體中文書籍出版不久，由中山美穗領演日劇版也上映，雖劇情稍作改編、部分描述的視角和小說略有不同，但節奏緊湊，變態人性刻畫深，只有四集，再加上中山美穗為第一人稱視角，推薦大家在週末午間可以細細品味此作，無論是書、或是看劇的方式。

接下來的文字大家可以搭配三味線的日本傳統音樂服用，另為了快速幫助進入狀況，所以文中將直接揉和日劇和書的故事大綱，但故事中描寫那黑暗晦澀的部分，只有親自翻閱/觀賞才能由心底，像是打撈井水的過程一樣感受到實在的人性重量。

我在此鄭重發誓，我絕對不懷好意

實話說，這個作品有一部分的設定很像《七月與安生》。定調在兩個女主角之間的糾葛，糾葛之下衍伸的那些「什麼」，在這裡因為「恨」在心裡生了「根」，所以變成了一個以愛為名、更縝密的不倫戀復仇：你搶走我的男人，我調教你的兒子。搶男人的名為百合，調教兒子的名為真由子，以下皆簡稱真由。（書看到一半先把日劇看完，再回過頭來看書，就會不停浮出中山美穗的臉）看到這邊，請收起你那輕挑微笑的嘴角，因為看似只是拉長8年《痴人之愛》化為20年的計畫，描寫調教與情慾挑逗的文字，或是閨蜜相殺的背後，在山田詠美的筆下，都有動機、都值得以不同層次的剖析，我相信這樣的文字，如同《房思琪》一書，也都不懷好意。

兩個15歲左右的女孩時期共同的是，年齡相仿且都來自富有的家庭；不同的是真由生於充滿愛的家，而百合的家是空有錢卻沒有文化、更沒有愛的「腐朽」。也因此真由生活中盈滿的幸福感，總是讓百合羨慕，因為想要擁有一樣的快樂，所以以閨蜜之實，毫不客氣的搶走帶給真由微笑的物與生命中最重要的兩個男人，包含以童幼的身體勾引真由她爸（真爸此事被發現後即自殺），以及隨便掰個理由使真由從小傾慕的男子諒大哥與之共歡，以懷孕之名必須結婚，徹底的搶走，也因此，徹底的讓真由「死了心」。

從複雜走入單純，由單純變得複雜

在百合說出：「請你把諒大哥讓給我。」的當下，心中的「黑色團塊」便開始滋長的真由；這個當下的交錯點，她們的人生已經交換了。即便這樣縝密華麗的復仇，但內心的恨已生根，滋長著腐朽的黑洞，即使事業再成功，仍一心一意的使自己活在痛苦的愛之中；而百合的貪婪，成功的讓自己活在資源充沛的生活中，卻仍追求著「搶走能帶給真由微笑的東西。」

這樣的貪婪即使相當不懷好意，我看到的是兩者的「單純」在此時交織。

真由從充滿愛的家中轉而活在一個孤身一人的世界中，百合則是壯麗的死；即使小鮮肉再鮮，真由20年的計畫使自己走進一個更孤寂矛盾的空間，如同百合童年的家一樣。

以上帝視角的「權」得以談情說「愛」嗎？那不是愛

由日劇或書中延伸，再次思索「相愛」這件事。調教是：教育出一個自己喜愛的「人」，並且與之相戀；不會吵架，而你永遠握有「教育」的主導權，在不開心的時候，你給予對方指導，扭轉可能的吵架與你的劣勢。但這個模式，滿足的並不是「愛」，滿足的是「權」；也因此儘管是量身定做的條件，卻無法發自內心喜歡，因為這樣已經不是兩個人的相愛。

接下來想在小聊另外兩個書中才有提到的價值觀，我認為也是很哲學、道德觀的部分；以下內容直接摘錄，我的想法則誠如小標，可以看完內容在看小標；也很好奇你的想法會是什麼。

對他人加諸道德勸說的人，通常都是偽善者

「奶奶說百合他們是暴發戶喔！這是很令人討厭的說法吧？」真由子仗著父親對她的疼愛，不禁得意忘形地向父親告狀。因為他是不管說什麼都能懂的父親。「爸爸，暴發戶是很有錢的意思吧？」 「對呀。這是瞧不起突然變成有錢人所說的話。」

「突然變成有錢人會被瞧不起啊？」

「因為他們會把錢花在沒有品味的東西上。可是照理說，到手的錢要怎麼花，那是他們的自由。稱呼別人暴發戶，會使得那個人扭曲乖僻。」

當發現自己正在「同情」對方，就不懷好意

真由子就是如此悠哉。對於因緣際會熟稔起來的百合，總是毫不吝嗇的給予。為了不造成對方的負擔，物質上他總是給的很微薄，但心意卻是大大的獻給這位新朋友。對於百合的兩個疏於父母關愛照護的弟弟，則是會給予物質上的東西，也就是糖果點心玩具之類的，因為弟弟們比較想要這種東西，但真由子也時常警惕自己，不可以帶著「施恩」的心情給。

儘管如此，百合也經常這麼說：你不覺得我的弟弟們，像乞丐一樣嗎？

而至於本作其他部分，在此篇就不再多著墨。推薦延伸閱讀：（當然網路上還有更多）

4月10日(二)12:30-13:30 和風星期二：日本文學與梅酒的相遇，當日活動會聊到的書單如下

為了能幫助大家輕鬆的一同討論，和館長討論時的當下我擅自決定自己要完成這三本、三篇的讀書心得（然後看了一下近期工作清單，突然覺得我好天真）。 選擇先發表《賢者之愛》，除了「目前只買到這本書」這個簡單原因之外，也因為有日劇版本，希望在週末午間，趕得上機會讓大家輕鬆地進入 #TNLNT和風星期二 暖身場。

核稿編輯：羅元祺