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唯一「不使用動物」的太陽劇團「空中飛人」表演中墜地身亡
我們想讓你知道的是
以高空特技聞名全球的太陽劇團，開創了馬戲團的新境地，不過舞台上接連的事故，也讓人質疑這樣的演出代價是否太過沉重。
（中央社）聞名全球的演出團體太陽劇團（Cirque du Soleil）今天在美國佛羅里達州坦帕（Tampa）演出，一名資深的高空特技演員卻在表演時失手跌落，送醫不治。
《坦帕灣時報》報導，當地時間星期六（3月17日）晚間9點52分，特技演員阿諾和另一名表演者正在進行一項複雜的表演，當還繩互相纏繞在一起時，兩名表演者手臂也跟著相鎖，而當繩索展開時，演員則盪向舞台的兩端。而當重力將他們帶回舞台中心時，阿諾失手墜落舞台。
節目立刻停止，醫務人員也奔向受傷的演員。阿諾被送往坦帕總醫院，並於週日（18日）早晨去世。
舞台總監芮特說，阿勞德墜落舞台後，「身體冰冷，紋絲不動」。一位觀眾說，阿勞德在墜落前明顯地試圖抓住空中繩索。
根據劇團聲明，昨晚的VOLTA表演上，特技員阿諾（Yann Arnaud）在台上以皮帶懸掛空中，演出時不幸摔落。事發後隨即將他送醫，但仍傷重不治。
佛州媒體《WFLA》報導，阿諾看似沒抓穩其中一條皮帶才失手跌落，演出戛然而止。坦帕警方表示，美國工作安全與保健局（U.S. Occupational Safety and Health Administration）目前正在調查這起意外。
38歲的阿諾來自法國，育有兩個孩子。
《路透社》報導，太陽劇團團長兼執行長拉瑪瑞（Daniel Lamarre）在電話訪問中表示，阿諾在太陽劇團演出15年，被認為是劇團內最經驗老到的演員之一，「他的經驗如此豐富，我們都很驚訝會發生這樣的事」。
《法新社》報導，拉瑪瑞說：「整個太陽劇團家庭都為這件悲劇感到震驚。楊恩（阿諾）已和我們共度15年，深受每個有幸認識他的人喜愛。」拉瑪瑞說他無法就意外提供更多細節。
太陽劇團在坦帕的另兩場表演因這起意外取消。劇團聲明說：「當局調查這起意外的情況時，我們將全面且毫無保留地配合。」
而在上場前，阿諾才在Instagram上寫道：「經過這麼久的努力練習，我們的雙人特技表演終於在今晚登場，現在是一展身手的時候了。」對於即將與空中飛人華吉斯基搭檔演出新雙人空中特技極為興奮。
太陽劇團如何從一個蒙特婁的街頭藝術表演團體，到現在巡迴世界一百多個城市？
來自加拿大的太陽劇團（台灣稱作太陽馬戲），成立於1984年，以卓越的演出聞名。跟一般傳統馬戲團不同，他們是唯一不在表演中使用動物的馬戲團組織，而擅於用獨特的特技和音效，來闡述世界各地的傳說故事。
傳統認為，馬戲團不外乎是在簡陋的帳棚裡，只能表演踩高撬、跳火圈的戲碼，不過太陽劇團，卻徹底的改造了馬戲團。
《關鍵評論網》2016年報導，一開始在魁北克聖保羅灣藝術季的街頭藝人，在街上噴火、演奏音樂，看起來是相當沒「錢」途的工作。但靠著精確的管理，太陽馬戲團的創辦者蓋・拉里貝代（Guy Laliberté）卻在其中發現了他的「藍海」。
太陽劇團不囿於以往的表演方式，透過體操、舞蹈和各種專長的運動員，讓舞臺上的肢體動作多元，透過編劇的巧思讓人體成為說故事的道具，強化單一主題，而且重視場地和服裝的設計，增加美學元素。他們的一齣戲從發想到推出，至少經過三年以上。
為了增加表演的多元性，太陽劇團結合了芭蕾、歌劇、民間音樂、搖滾樂等現代元素，在劇團在服裝設計、音樂、舞台場景等方面也費了不少工夫。演出共有超過175套服裝和160頂帽子，包括鞋、道具、假髮等物件在內，共計逾千件，僅一套軍裝就有超過400個單獨縫製的金屬薄片，以達到重裝鎧甲的效果。
另外，劇中也包含了危險至極的高空砲彈表演、高空跳躍平衡演出，包括高空鋼絲、高空繩索、以及該劇團最著名的「死亡之輪」等演出形式（兩個大輪子在空中360度旋轉，表演者站在上頭完成高難度特技），吸引全球近700萬名觀眾觀賞。
娛樂需要附上多大代價？
《CNN》報導，一名在現場的觀眾受訪時表示，他親眼目睹阿諾墜落以前，他拼命的要抓住繩索。
「這太糟糕了，現場到處都是尖叫聲。現場還有小孩，而他們嚇壞了。」該名觀眾表示，「我們娛樂的代價，在那一刻值多少？」
太陽劇團表演事故其實算罕見。第一次在演出中發生的意外，是在5年前。
2013年6月，31歲的法國高空特技演員莎拉，在拉斯維加斯一間賭場演出，以繩索懸吊半空中表演打鬥場景，因為身上的安全線脫落，莎拉從27公尺的高空墜落，不治死亡。現場的觀眾還以為是演出的一部分，直到聽到呻吟聲，才知道是出事了。在她去世時，莎拉的兩個女兒分別是5歲和8歲。
2016年11月，太陽劇團的機組工作人員羅切特（Olivier Rochette）在為演出設置舞台時，不慎撞到升降梯而死亡。羅切特還是公司聯合創始人吉爾斯·斯特羅克斯（Gilles Ste-Croix）的兒子。
而2009年，24歲的烏克蘭雜技演員喬霍夫（Olexandre Jourov），在蒙特婁的總部排練中因蹦床事故喪生。而在這之前，兩名演員在2007年的表演中受到重傷。
新聞來源：
- 太陽劇團又爆悲劇 特技員失手重摔身亡（中央社）
- Cirque du Soleil performer dies after fall in Florida（CNN）
- Cirque du Soleil performer dies after fall during Tampa performance（Tampa Bay Times）
- Cirque du Soleil（Wikipedia）
- Death of Sarah Guyard-Guillot（Wikipedia）
- 太陽劇團演馬戲看人生（大公網）
核稿編輯：羊正鈺