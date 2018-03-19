唯一「不使用動物」的太陽劇團「空中飛人」表演中墜地身亡

（中央社）聞名全球的演出團體太陽劇團（Cirque du Soleil）今天在美國佛羅里達州坦帕（Tampa）演出，一名資深的高空特技演員卻在表演時失手跌落，送醫不治。

《坦帕灣時報》報導，當地時間星期六（3月17日）晚間9點52分，特技演員阿諾和另一名表演者正在進行一項複雜的表演，當還繩 互相纏繞在一起時，兩名表演者手臂也跟著相鎖，而當繩索展開時，演員則盪向舞台的兩端。而當重力將他們帶回舞台中心時，阿諾 失手墜落舞台。

節目 立刻停止，醫務人員也奔向受傷的演員。 阿諾被送往坦帕總醫院，並於週日（18日）早晨去世。

舞台總監芮特說，阿勞德墜落舞台後，「身體冰冷，紋絲不動」。一位觀眾說，阿勞德在墜落前明顯地試圖抓住空中繩索。

根據劇團聲明，昨晚的VOLTA表演上，特技員阿諾（Yann Arnaud）在台上以皮帶懸掛空中，演出時不幸摔落。事發後隨即將他送醫，但仍傷重不治。



佛州媒體《WFLA》報導，阿諾看似沒抓穩其中一條皮帶才失手跌落，演出戛然而止。坦帕警方表示，美國工作安全與保健局（U.S. Occupational Safety and Health Administration）目前正在調查這起意外。

Cirque Du Soleil’in Tampa’da sergilediği VOLTA performansı sırasında bir dansçı, bağlı olduğu halat kemerinin kopması sonucu sahneye düşerek yaralandı. Hemen müdahale edilen olayın ardından gösteri iptal edildi. İşte o korkunç an... (?: Kenneth Williams) pic.twitter.com/iYWVXARKRl — ÇapaMag Moments (@CapaMagMoments) 2018年3月18日

38歲的阿諾來自法國，育有兩個孩子。

《路透社》報導，太陽劇團團長兼執行長拉瑪瑞（Daniel Lamarre）在電話訪問中表示，阿諾在太陽劇團演出15年，被認為是劇團內最經驗老到的演員之一，「他的經驗如此豐富，我們都很驚訝會發生這樣的事」。



《法新社》報導，拉瑪瑞說：「整個太陽劇團家庭都為這件悲劇感到震驚。楊恩（阿諾）已和我們共度15年，深受每個有幸認識他的人喜愛。」拉瑪瑞說他無法就意外提供更多細節。



太陽劇團在坦帕的另兩場表演因這起意外取消。劇團聲明說：「當局調查這起意外的情況時，我們將全面且毫無保留地配合。」

而在上場前，阿諾才在Instagram上寫道：「經過這麼久的努力練習，我們的雙人特技表演終於在今晚登場，現在是一展身手的時候了。」對於即將與空中飛人華吉斯基搭檔演出新雙人空中特技極為興奮。

太陽劇團如何從一個蒙特婁的街頭藝術表演團體，到現在巡迴世界一百多個城市？

來自加拿大的太陽劇團（台灣稱作太陽馬戲），成立於1984年，以卓越的演出聞名。跟一般傳統馬戲團不同，他們是唯一不在表演中使用動物的馬戲團組織，而擅於用獨特的特技和音效，來闡述世界各地的傳說故事。

傳統認為，馬戲團不外乎是在簡陋的帳棚裡，只能表演踩高撬、跳火圈的戲碼，不過太陽劇團，卻徹底的改造了馬戲團。

《關鍵評論網》2016年報導，一開始在魁北克聖保羅灣藝術季的街頭藝人，在街上噴火、演奏音樂，看起來是相當沒「錢」途的工作。但靠著精確的管理，太陽馬戲團的創辦者蓋・拉里貝代（Guy Laliberté）卻在其中發現了他的「藍海」。

太陽劇團不囿於以往的表演方式，透過體操、舞蹈和各種專長的運動員，讓舞臺上的肢體動作多元，透過編劇的巧思讓人體成為說故事的道具，強化單一主題，而且重視場地和服裝的設計，增加美學元素。他們的一齣戲從發想到推出，至少經過三年以上。

Photo credit: Reuters／達志影像

為了增加表演的多元性，太陽劇團結合了芭蕾、歌劇、民間音樂、搖滾樂等現代元素，在劇團在服裝設計、音樂、舞台場景等方面也費了不少工夫。演出共有超過175套服裝和160頂帽子，包括鞋、道具、假髮等物件在內，共計逾千件，僅一套軍裝就有超過400個單獨縫製的金屬薄片，以達到重裝鎧甲的效果。

另外，劇中也包含了危險至極的高空砲彈表演、高空跳躍平衡演出，包括高空鋼絲、高空繩索、以及該劇團最著名的「死亡之輪」等演出形式（兩個大輪子在空中360度旋轉，表演者站在上頭完成高難度特技），吸引全球近700萬名觀眾觀賞。

娛樂需要附上多大代價？

《CNN》報導，一名在現場的觀眾受訪時表示，他親眼目睹阿諾墜落以前，他拼命的要抓住繩索。

「這太糟糕了，現場到處都是尖叫聲。現場還有小孩，而他們嚇壞了。」該名觀眾表示，「我們娛樂的代價，在那一刻值多少？」

太陽劇團表演事故其實算罕見。第一次在演出中發生的意外，是在5年前。

2013年6月，31歲的法國高空特技演員莎拉，在拉斯維加斯一間賭場演出，以繩索懸吊半空中表演打鬥場景，因為身上的安全線脫落，莎拉從27公尺的高空墜落，不治死亡。現場的觀眾還以為是演出的一部分，直到聽到呻吟聲，才知道是出事了。在她去世時，莎拉的兩個女兒分別是5歲和8歲。

2016年11月，太陽劇團的 機組工作人員羅切特（Olivier Rochette）在為演出設置舞台時， 不慎撞到升降梯而死亡 。羅切特還是公司聯合創始人吉爾斯·斯特羅克斯（ Gilles Ste-Croix） 的兒子。

而 2009年， 24歲的烏克蘭雜技演員喬霍夫（Olexandre Jourov），在蒙特婁的總部排練中因蹦床事故喪生。而在這之前，兩名演員在2007年的表演中受到重傷。

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核稿編輯：羊正鈺