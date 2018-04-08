東京大田果菜市場：蔬菜變漂亮了，但「食物」似乎離我們越來越遠

文：黃惠農（草木留日誌）

炎炎夏日，磅礴大雨落在燒的炙熱的柏油路上，蒸發的雨水是記憶中故鄉的味道。

一個東西的味道，比起視覺的記憶，更能殘留在內心深處。對於庶民來說，傳統市場那空氣中複雜的氣味，是小時候認識餐桌上食物的途徑、更是一個對於生命力的詮釋。攤販活力的叫賣聲、爾虞我詐的氣氛、捲起袖子準備大幹一場的婆媽，看似平靜，卻隨時等待「特賣會」的哨聲響起。

到東京留學後，電視上裝扮荒誕的藝人，與品川站那絡繹不絕像機器人一樣的上班族，總讓我聯想起《飢餓遊戲》中的都城（施惠國）。在都城中，你可以享受到其他行政區的各式資源，當然包含了最好的食材。

在東京，包山包海的大型連鎖超市，是這個壅擠城市的零售最佳解，卻某種程度的帶點反烏托邦的色彩。

對於那些去各個國家旅遊總想要體驗「傳統市場」的旅客來說，一身的殺價本領在東京似乎無法施展。到底傳統市場（wet market）是何時消失的呢？

除了旅客熟知的築地市場，其實東京還有另一個非常大的傳統市場：大田果菜市場。

跟印象中的「市場」不太一樣，大田果菜市場比較像一個物流中心，幾乎所有地方來的蔬菜、花卉、水果都會先集中到這裡，再配送到東京都會區各大小超市、超商。不到100年前的秋葉原，也曾經是個傳統市場，在日本戰後高度經濟成長期時，對於都市空間利用越來越錙銖必較，電器的興起，導致集散蔬果的功能被趕到較郊區的大田區，與另外兩個市場合併成為今日的「大田果菜市場」。

東京大田果菜市場，形式近乎批發市場，與傳統市場的樣貌不同。｜Photo Credit: Masashi Yanagiya@Flickr CC BY SA 2.0

「十年河東，十年河西」，當初佔領秋葉原，把「蔬果」趕跑的「電器」，在電腦時代來臨時，也被今日旅客熟知的動漫、電玩產業周邊取代了。科技進步的同時，水果變甜了，蔬菜變漂亮了，但「食物」似乎離我們越來越遠。一盒草莓，經過了漫長的供應鏈系統，來到了位於都市的超商架上，漂亮的包裝總能刺激客人購買的慾望，但對我來說，現代化的超市少了一點活力、少了一點人情味。

根據印度學者巴特敏頓（Bart Minten）的研究，在印度的傳統市集購物，如果你透露出一點「洋」的味道（穿著、外國人、沒自信等），平均會被攤販多收15-20％的錢。

制式化零售系統，理想的杜絕了印度這種差別定價，另一方面卻也壓縮了小農的生存空間。

（註：天無絕人之路，原本作為長途旅人休息站的「道路驛站」，對於現代的日本人來說，也是一個購買當地特色農產品的地方。在道路驛站，我們可以買到附近小農寄賣的農產品，上面還會有他們的簽名。日本全國共有1,107個道路驛站，販賣著各地特色的農漁牧產、土產。）

20世紀前半，大量的日本農民前往都市謀生，開了小店與簡單的路邊攤。為了解決這些人的貧窮問題，現代化的商店街應運而生。肉屋、八百屋（賣蔬果）、惣菜屋（賣熟食），加上必定有的超商，是現代商店街的基本樣貌，也接近我記憶中對於傳統市場的想像。

在日本各地旅遊時，第一個想拜訪的是道路驛站，再來就是商店街了。但是這樣有特色的自營模式，卻越來越難進入主流的通路體系，如同傳統市場，日本對於品質標準的追求造就了日本美食的傳奇，另一方面卻也無可厚非的降低了小農、小吃店等的生存空間。

傳統市集已幾乎被物流中心取代，商店街卻還無法忘卻以前的榮景，頻頻喊出「振興」方案的同時，傍晚四、五點左右，路上的B2C食物配送車隊已有漸多的趨勢，似乎在宣告另一個戰場。在這個一直走在最前面的現代化都市裡，電商是否會漸漸取代「傳統」超級市場的零售功能呢？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航