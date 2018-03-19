「撕裂族群」撕得最驕傲的李敖

李敖生前大概是我見過「撕裂族群」撕得最驕傲的人，例如談到鄭南榕殉道時他曾這樣說：

鄭南榕的例子只證明了一個事實：真正有種的，是外省人，而不是台灣人；台灣人被日本和國民黨統治百年都嚇怕了，台灣人的種，趕不上外省人的種，台灣人的膽量，趕不上外省人的膽量。

從李敖的話可以看得出來，他心中的「外省人」並不是台灣人，而其中重要的差別在於「種」，也就是血統。

某一方面他是對的，台灣人，即使是從福建、廣東移民而來的台灣人，也從來都不是血統上的「中國人」，這些沿海居民自古一直被中原漢人視為蠻番，血統文化自然都不一樣，更不用說原住民或新住民，跟中國人根本一點關係都沒有。

但另一方面，他也錯得離譜，他不知道現代的民族主義，早已擺脫了「種族」、「血統」等等特徵，而是轉而尋求集體的「認同」，是一群人、在同一個地方、為了追求美好且共同的未來而集結在一起努力，「民族」來自於後天的認知，而不是先天的種族血統。

舉例來說，去年台東有四名從瑞士來的神父正式取得中華民國國籍，他們平均來台超過50年，傳教之餘還致力於環保、教學，台語、布農語、阿美語、卑南語等都難不倒他們，即使沒有入籍前，又有誰能說他們不是「台灣人」？最近更有名的例子是男籃隊的Davis，當他貼出穿著「Taiwan」字樣球衣的照片時，誰會說他不是台灣人？更不用說鄭南榕，現今提到他都是台灣先烈，誰會說他外省人？

而李敖、郭冠英等高級外省人就是反面例子，他們從來不認為自己是台灣人，他們的認同在對岸，那他們就是中國人，甚至包含土生土長的黃安、劉樂妍等，即使在地緣關係上是台灣人，但是在民族主義的概念裡頭，他們都是道道地地的中國人。

喜歡當中國人就飛去中國，把台灣留給台灣人，這麼簡單的道理，就是有人不懂。奇妙的是，終其一生，似乎沒人會把李敖、郭冠英或黃安這些人跟「撕裂族群」扯上關係，會被媒體冠上這個帽子的，永遠都是在說台灣人「撕裂」中國或中華民國人之類的華人族群。

因為只有華人會被撕裂，只有華人覺得大家都應該是華人，只有華人不懂得尊重其他族群不同的文化及歷史，而只想著漢化對方。

但你才華人，你全家都華人，你才Chinese，我們從來都不是Chinese，我們是Taiwanese、懂得尊重彼此不同族群文化的Taiwanese，未來我們也會建立起真正族群平等的新國家，至於你們從對岸帶來的、那獨尊中華文化的偉大中國，就隨著上一代滯台中國人一起魂歸故土吧，台灣人能給予你們最大的善意，就是願你們的靈魂，都能回到你們認同的故鄉。

而你我都知道，那將不會是台灣。

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

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