為什麼李敖是有毒的？

我很慶幸自己的思想啟蒙時期沒有讀過李敖的書，因為當我的思想真正的被啟蒙之後，發現李敖，是有毒的。

李敖具有他的時代意義，在上世紀的70年代，敢開口批評蔣介石的人並不多，許多人佩服他的勇氣，甚至稱他為「反封建的自由主義派學者」，可惜事實的真相是，李敖既不反封建，也不崇尚自由，更不是學者，如果要我給他下個評注，我覺得他是個「頗有文采的精神分裂者」。

這也是為什麼我認為李敖的思想有毒的原因，他確實有跟當局對抗的勇氣，甚至可以因為撰文批評時政而鋃鐺入獄，但是他的勇氣並不是與體制對抗，而是純粹的桀驁不馴，甚至精神分裂而已——與其說他想對抗些什麼，不如說他想對抗一切。他的對抗不需要理由，不需要中心思想，所以你會發現他嘴裡反封建，但是他卻仇女、反同、充滿種族歧視；畢生討厭國民黨，卻可以跟更右派的新黨合作；號稱自由主義，卻可以跟中國共產黨眉來眼去。

我們來看曾經在白色恐怖時代用言論對抗兩蔣政權的外省人士，鄭南榕主張台灣獨立、雷震主張政黨政治、殷海光反對黨化及奴化教育，除了言論之外，他們都有一個具體終身奉行實踐的主張，李敖號稱左打共產黨、右打國民黨，但是他的一生反覆，言行乖張，他其實不只打蔣，他也打女權、也打同志、也打台獨、也打美帝，事實上他無所不打，其實只不過是剛好他掃射的目標，包含了一個後世覺得應該批判的人，他便順理成章的成為了「打蔣英雄」。

我們舉個例子，有個人，看到誰在路上都會隨機出手揍下，有天路邊有人搶劫，他衝上去對搶匪飽以老拳，結果眾人都把他當成急公好義、伸張正義的熱血英雄，其實他不過是看心情，隨便找個人揍一下，但是剛好那個人是搶匪。你沒有去關心平常他無緣無故亂揍的那些路人，只是因為他打了一名搶匪，大家就認為揍人這件事是對的。

這就是為什麼李敖有毒，因為你把他當成英雄在追捧的時候，沒有意識到他隨機打人是不對的。

李敖的才華無可挑剔，他的筆鋒尖銳大膽，只是他的行為沒辦法跟言論連結，這讓我想起當年「販賣佛學」，但是私生活卻飽受批評的林清玄，李敖號稱一生爭取言論自由，但是他的言論經常出現對他人的污衊、羞辱、歧視，這不正是違反言論自由的原則嗎？主張全盤西化反封建，結果自己在私生活上就是最封建的父權主義者；說自己一生反共，早年卻曾經想偷渡回大陸，後來主張統一、主張一國兩制。

這就是李敖的毒，正如當年林清玄的毒，當你讀了林清玄的文章，你可能會覺得「阿彌陀佛這就是佛法」，當你看到李敖聲嘶力竭的批判政府，你可能會覺得「爽啦這就是自由主義」。事實上，李敖沒有主義，就算有，也只是李敖主義，什麼叫李敖主義，就是他想罵誰就罵誰，罵得也許有那麼幾分道理，但有時也可能其實根本沒道理。

李敖從來就不是個應該學習或崇拜的對象，想知道真正的佛法，你應該去實際的修行，想知道更多的哲理，你應該多讀孟德斯鳩之類的書籍，李敖受歡迎的是罵人，而不是道理，而很多人誤把李敖罵人這件事當成了很了不起的事，只是因為他剛好罵了一些你想罵而不敢罵的人。

誤以為林清玄是佛學大師，跟誤以為李敖是思想大師是同樣的事情，把李敖當成一個出色的時代人物沒有任何問題，世界上本來就需要有各式各樣的人，但是誤以為他是一個值得崇拜學習的人物，那就真的是中毒了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航