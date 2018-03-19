18歲開始寫詩，創作到最後一刻：台灣「詩魔」洛夫病逝，享壽91歲

繼李敖昨日過世，台灣文壇今日又失去了一位詩人。台北榮總今（19）日證實，有「詩魔」之稱的詩人洛夫（莫洛夫），今天因肺部疾病過世。洛夫兒子莫凡也透過友人證實，洛夫於凌晨3點21分在北榮病逝，享壽91歲。

（中央社）洛夫本名莫運端，湖南衡陽人，1949年來台，畢業於淡江大學英文系。在海軍服役多年，歷任參謀、聯絡官、特等編譯官、英文秘書等。洛夫詩思啟發甚早，在湖南時已經在報刊發表新詩。

洛夫來台後，1954年與張默組成「創世紀」詩社，發行同名詩刊，與「藍星」、「現代詩」三足鼎立，打造跨越60年的現代詩發表基地，也成為華人現代詩壇的傳奇。

洛夫從18歲起公開發表詩作迄今，從未停止詩創作，不斷嘗試、創新現代詩體例，代表作不勝枚舉。近年來，詩風由「魔」入「禪」，以凝練駕馭繁蕪，通過詩，將西方超現實主義與東方禪宗思想貫通，開闢嶄新境界。

作家李敖昨天過世，今天詩人洛夫又病逝，「文訊」總編輯封德屏今天聞訊後感嘆，「洛夫過世，是台灣詩壇重要損失」，尤其洛夫在1月才出書「昨日之蛇：洛夫動物詩集」，封德屏認為，「他也知道自己身體不好，趕快整理一些詩、再加上新增作品集結出版，可以看到他這樣跨一個世紀以上的詩人，不斷在精進、變化」。

台灣「詩魔」，洛夫詩曾提名諾貝爾文學獎

台灣著名詩人洛夫，1928年生於中國湖南，初中三年級時，因閱讀了大量舊俄文學作品，將自己名字由「運端」改為「洛夫」。

洛夫21歲時隨國軍來台，隨後輾轉駐左營、金門、越南等地，在越南擔任駐越軍事顧問團的英文秘書，並發表了作品《西貢詩鈔》。返台後，洛夫就讀淡江文理學院英文系，畢業後也從軍職退役，洛夫轉為教師，曾任東吳大學外文系副教授。

洛夫在1954年，與張默、瘂弦共同創辦《創世紀》詩刊，歷任總編輯數十年，對台灣現代詩的發展影響深遠。

早慧的洛夫，在讀中學時就開始創作新詩，而他一生的著作也相當豐富，出版詩集《石室之死亡》、《無岸之河》、《時間之傷》、《因為風的緣故》等37部，另外還有散文集《一朵午荷》、等七部評論集《詩人之鏡》等五部、譯著《雨果傳》等八部。作品被譯成英、法、日、韓、荷蘭、瑞典等文，並收入各大詩選，包括《中國當代十大詩人選集》。

洛夫著作豐富，其詩意象繁複，語言奇詭，表現手法近乎魔幻，台灣現代詩壇只要說到「超現實主義」五個字，一定跟「洛夫」二字畫上等號，洛夫在詩壇上也被譽為「詩魔」。

洛夫的作品被譯成英、法、日、韓、荷蘭、瑞典等多國語言，在2001年出版的三千行長詩《漂木》，以「形而上的漂泊與形而下的漂泊」，講述民族與個人悲劇意識、文化與宗教的情懷，還有時代、親人、鄉土的變化消逝，在詩壇驚起一片波瀾，不僅獲得諾貝爾文學獎提名，也獲得當代10大詩人、名列首位。

我們的鰭

畢竟不是翅膀

夢，是不能沾水的



我們成群地追趕

一種全身荒寒的

稱之為死亡的東西



而身後

好像有許多黑影跟蹤

卻沒有一個叫上帝



－－《漂木》第二章 〈鮭，垂死的凝視〉，洛夫

《立場新聞》報導，2000 年，洛夫開始下筆〈漂木〉在，用了整整一年時間創作。他本來只想記下自身漂泊流浪的經驗，卻漸漸寫出了海外華人的心理，甚至把生命的感悟也寫進去了。作品在兩岸引起很大的迴響，成為華語詩壇一部史詩名著。半生漂泊，但他不認為無根，更引用流亡美國的德裔作家Thomas Mann的名句，說：「我洛夫在哪裡，中國文化就在哪裡。」

治不好的病 — 除了健忘，就是鄉愁

洛夫1949年從來台後，經過近40年的時間，才於1988年首次回鄉探親。1996年，洛夫移居加拿大，2014才又回鄉。

洛夫在2015年接受《今周刊》訪問時，表示他向來有兩個「不治之症」：一是健忘，二是他怎麼也忘不掉的東西，他的鄉愁。

「這種病對我們來說，永遠治不好。」他坦言：「我們那一代的詩中，都看得到鄉愁，那是一種人在困境中的呼喊。這不只是一種情緒，還是一個傷疤、傷痕，這就是一種病！」

早年洛夫滿腔熱血，為了「闖天下」，21歲便離家，「中共正要打過來湖南，有些朋友勸我快離開，我想想，恰巧陸軍訓練司令部招生，就加入軍官。」他從此再也沒見到母親，直到母親去世，他仍只能隔著台灣海峽想望。「有家歸不得，母親死了不能送終，不僅僅是我個人，這是時代的悲劇！」

一座遠山迎面飛來

把我撞成了

嚴重的內傷。 －－節錄《邊界望鄉》，洛夫

洛夫來到台灣之後，先參與了金門八二三炮戰，隨後又被派往越南西貢。他在1959年推出的經典詩組《石室之死亡》，「就是在金門砲彈嗖嗖聲中完成。」而這本詩集也廣受詩壇重視，四十多年來評論不輟，英譯本已於1994年10月由美國舊金山道朗出版社出版。

《聯合報》報導，台大外文系教授廖咸浩表示，洛夫最知名的一首詩是〈石室之死亡〉，這首詩非常晦澀，寫作方式受到西方超現實主義的影響，題材上，在當時是相當敢於反省戰爭，寫作的語言也很有實驗性，敢於突破語言的邊界和俗套，「打開了台灣現代詩語言的新局面。」

作家楊照也認為，說到「詩魔」的封號，不得不提到經典作品〈石室之死亡〉，「一本台灣現代詩史上最艱澀、最難懂的經典作品，艱澀、難懂到許多讀到的人會忍不住感嘆：『這甚麼鬼啊！』『這比鬼還難懂啊！』」

不過楊照也強調，有很多歷史上留下來的經典，讀來都覺得艱澀、難懂，然而造成艱澀、難懂的原因，大部分來自時代與語言變遷代產生的隔閡。「那個時代，作為讀者有責任準備自己去接近書，而不是要求作者要有責任配合讀者、娛樂讀者，對於讀不懂的書，讀者仍然保有著一份謙卑的尊重。」

祇偶然昂首向鄰居的甬道，我便怔住

在清晨，那人以裸體去背叛死

任一條黑色支流咆哮橫過他的脈管

我便怔住，我以目光掃過那座石壁

上面即鑿成兩道血槽

我的面容展開如一株樹，樹在火中成長

一切靜止，唯眸子在眼瞼後面移動

移向許多人都怕談及的方向

而我確是那株被鋸斷的苦梨

在年輪上，你仍可聽清楚風聲，蟬聲」



———節錄自〈石室之死亡〉，洛夫

洛夫的創作之途，也被拍成紀錄短片《無岸之河》，收錄在文學大師系列電影《他們在島嶼寫作》，該片就以「詩與戰爭」為主軸。

而為了將洛夫創作的思考與信念化為影像，團隊也追隨洛夫重訪金門坑道石室、回到湖南衡陽的鄉愁現場，更記錄移民加拿大後的洛夫生活家常。

創作不輟，詩人寫到最後一刻

洛夫最近的一部詩集《昨日之蛇》，才剛在今年出版，3月3日才舉辦過新書發表會。同名詩作〈昨日之蛇〉，也因高度的意象，在網路上引起許多討論。

昨日遇到一條蛇

頓然起了一身雞皮疙瘩

我的雞皮牠也吃

吃完後便溜進了草叢不見



不見並非不在

今天牠又溜進我的體內

和尚們鄙之為妄念

我卻好好養著牠

供著牠，讓牠成仙成佛



每逢喜慶佳節，風和日麗

他便醒了，從我骨頭中欠伸而起

溜出體外

到草叢裡去尋找牠的毒牙 也罷

天，就讓它那麼藍著

淚，那麼鹹著



作家陳寧貴在臉書上表示，有人說，杜甫寫作態度非常嚴肅。語言精煉，準確並時有創新。這可用在洛夫身上，杜甫詩風趨向現實主義，語不驚人死不休，洛夫也是，使之成為近代詩壇不倒翁常勝軍。即使讀不懂洛夫的全詩，只要讀到他新穎精準獨特詩句，就很過癮了。

作家須文蔚也在臉書上悼念洛夫，他表示，洛夫的讓讀者一直有所期待之處，在於每本詩集都開拓詩創作的新疆界，不僅有後現代主義詩學的遊戲趣味，或有冥想感應的靈氣，或有諷刺異國現實的力道，都有不凡的成就。須文蔚更說，「漂木著岸，相信他的詩早已紮根在台灣的土地上。」

而洛夫致力於詩的突破與創新，更可在《魔歌》詩集的〈序〉中看出端倪：

「真我」，也許就是一個詩人終生孜孜矻矻，在意象的經營中，在跟語言的搏鬥中唯一追求的目標。在此一探索過程中，語言既是詩人的敵人，也是詩人憑藉的武器，因為詩人最大的企圖是要將語言降服，而使其化為一切事物和人類經驗的本身。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺