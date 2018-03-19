用證據證明你是王八蛋，自稱大師的營銷天才李敖

文：趙一昉

關心李敖的人，都有他時日不多的心理準備。可當「李敖逝世」這四個字終於在手機螢幕跳出的時候，還是會感到突然。或許總覺得，日子過著過著，說不定他還是可以追逐宋美齡106歲的「既定目標」。瞬間，回顧其一生的文章與影片在兩岸三地，變得鋪天蓋地。

不同的媒介與個體，都在試圖總結這個特殊狠角的人生。作為一個讀看過這位大師大量作品和節目的「普通人」，我會如何定義李敖呢？

李敖其一生是個跨領域人才——文學，政治，學術，媒體，黨外人士。不少媒體下標語，最喜歡把李敖定義為一個政壇人士或者所謂文壇大師。老實講，我不認為李敖在文學領域，學術領域和政治領域有多麽頂尖的表現，儘管有不少精彩片段，「李大師」的歷史定位高度應該以兩個部分為標桿：

其一，在臺灣黨外運動過程中，他作為抵抗威權的自由主義鬥士所作出的貢獻包括了用文字啟發當時的年輕人，以及所受牢獄之災和出版查封之犧牲。

其二，他是中文世界在兩岸分治後最早，最「大寫」（英文同個字的大小寫中，大寫有專有名詞，特別重要之義），吸引最多眼球，在輿論場占據核心位置跨度最久的公共知識分子及媒體型文人。而我恰恰認為在「後現代」的當下，投身大眾傳播領域，或能為社會作出不亞於文學，政治和學術的貢獻。

換言之，若說文壇，他的貢獻更多在於普及與啟發，而非爭奪象牙塔尖的牛耳；若說政壇，不論是參選臺灣最高領導人還是成為民意代表，這些都不是他涉及政治的「核心產品」。政治層面，早期他是一個爭取言論自由，抵抗國民黨政權的鬥士，後期，他是個利用一切機會表達自身政治主張的政論家，不論你是否認同他的主張。

我們有很多地方可以學習李敖。

他面對一些敵人的勇氣，他面對另一些敵人時的狡猾。對於抗爭，他說過，鬥士要鬥爭出結果，而非「為了鬥而鬥」。至於方法，他晚年亦不斷強調，抗爭有很多種方法，要學會選擇最聰明的方式。不少朋友喜歡用「晚節不保」來形容這樣的轉向，我個人不認同，也不想做延伸的註解。他罵人不只是罵，而是能「用證據證明你是王八蛋」。表面看是標榜其「懟功」，多想一層，應該看到其平日長年累月做的功課和資料整理；他說讀書是有方法的，記憶也可以有方法，所以在節目裏大談如何用剪刀解刨書本，如何用關鍵詞串聯不相關事務的共性。

他是個營銷天才，自己說自己是大師，說久了大家都認可其為大師。金句「五十年內，五百年來，白話文前三名是李敖，李敖，李敖」，重點當然不在於是否符合事實，而是體現一個文人如何用自己的才華操作世俗，吸引眼球，他作為文人，通告不斷，書本暢銷，真的活得不寒酸。

Photo Credit: 李敖大師 臉書

當然，我們也有很多地方，不需要學習李敖。

他罵遍整個臺灣，官司不斷，這種事情很需要技術門檻，如果沒有他的思維，能力及精力，奉勸不要學其這部分的「個性」，最怕就是你沒有李敖的能力，卻盲目模仿李敖的戰鬥精神。我可以保證，作為普通人的你我，樹敵無數定會死無葬身之地。此外，他寫書炫耀自己的情史，在我看來多少也不妥，不論如何，應當照顧故事內女主角的感受。

他的許多主張，你不一定要全盤接受，千萬不要因為他是個有智慧的人，就認定其觀點等同於真理。

孤懸海外的我，也時而揣測他與臺灣之間說不出來的關系。他總說臺灣是個「鬼島」，這個島嶼配不上他的才華，但是沒了這座鬼島，李敖也不見得還會是今天的李敖。我不認為因為李敖，臺灣這座島嶼變得更偉大，但我可以肯定，臺灣島上還活著的人物裏，像他如此「大寫」的沒有幾個。

必須承認我是喜歡李敖的，喜歡他的快意恩仇，人生匆匆幾十載，如此嬉笑怒罵，真是不枉此生也。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航