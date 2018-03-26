換黨名、撤銷榮譽主席：法國國民陣線能否脫去「反歐盟」外衣？

2017年5月7日，法國極右派政黨國民陣線（Front National，FN）的總統候選人馬琳勒龐（Marine Le Pen）在第二輪投票中以34％比66％極大的差距敗給馬克宏（Emmanuel Macron），在發表敗選感言時她說，國民陣線將會進行巨大的變革，而首要之務，就是更改黨名、徹底與國民陣線過去沈重的包袱做切割並重新出發。

從「陣線」到「集結」

經過近一年的沈寂，馬琳勒龐總算在3月初於法國北方大城里爾所舉行的第16屆黨代表大會中公佈新黨名：「民族集結」（Rassemblement National）。

她在大會中致詞時表示，會選用「集結」這兩個字取代「陣線」，是因為「陣線」隱含有區分社群、區分你我的概念，但為了捍衛法國的經濟、文化、社會模式和國家認同，該黨必須要能「集結」所有愛國主義者的支持，才有辦法抵擋所有來自外在的侵襲。

但她也同時強調，改黨名不是想要否認黨過去的成就，也「絕對不會」改變黨對於移民、邊境管制和國家安全議題堅定的立場。但在正式更換新黨名之前，馬琳勒龐必須獲得多數黨員的投票同意，以郵寄方式為主的投票預計會在未來幾週舉行。

然而為什麼更換黨名是國民陣線改革計畫中最重要的第一步呢？自1972年馬琳勒龐的爸爸勒龐（Jean-Marie Le Pen）創黨以來，國民陣線就因勒龐持續不斷的反猶太、種族歧視言論，逐漸被法國主流政黨以及選民邊緣化，視其為魔鬼而避之猶恐不及，因此該黨只能吸引一些政治立場比較極端的選民，也毫無機會和其他政黨合作、取得執政機會。

但馬琳勒龐在2011年接手勒龐成為黨主席後，就進行了一系列的「去妖魔化」、追求「正常化」的競選策略，例如將種族歧視包裝成捍衛法國文化認同以阻擋法國被「伊斯蘭化」，或是提供法國人民優先的社會福利政策等。在馬琳勒龐的努力下，國民陣線確實在2011年後的各種選舉中屢屢告捷，去年總統大選雖然在第二輪敗給異軍竄起的馬克宏，但她已經寫下國民陣線創黨以來的最佳得票成績。

面對總統大選敗選結果，黨內領導階層普遍認為，除非徹底除去國民陣線過去沈重的歷史包袱，否則該黨的號召力已經碰上瓶頸，而更換黨名是一個同時具有政治和象徵意義的決定。

就政治層面來說，馬琳勒龐希望民族「集結」的名字能擴大選民基礎，特別是吸引對國民陣線歷史了解不深、年輕一代選民的支持。更名的舉動也是在向其他傳統政黨宣示她拋棄「勒龐意識型態」的決心，打開與其他政黨結盟共同執政的機會，畢竟選民若能接受更加溫和、更加主流化的民族「集結」，傳統政黨沒有理由排除與之合作的可能性。

就象徵意義來說，改名也才代表真正的改朝換代，2011年雖然勒龐將黨主席的位子交棒給馬琳勒龐，但對多數法國選民來說，勒龐的極具爭議性的形象早已和國民陣線的名字深深連結在一起，國民陣線是屬於勒龐的，更名之後的民族集結才是真正屬於馬琳勒龐的政黨。這也是為何在黨代表大會，除了揭示新的黨名之外，馬琳勒龐也透過黨員投票除去勒龐榮譽主席的頭銜，完全根除民族集結與勒龐的一切連結。

國民陣線創黨元老勒龐。｜Photo Credit: Reuters/達志影像

右派大聯合？馬琳勒龐面臨更壅擠的政治空間

里爾的黨代表大會召開前，馬琳勒龐就曾暗示國民陣線未來有可能會與目前由沃奇耶（Laurent Wauquiez）所領導的右派共和黨（Les Républicains，LR）合作，在2019年的歐洲議會大選中聯合對抗總統馬克宏的「共和前進！」（La République En Marche！）。

薩科齊（Nicolas Sarkozy）時期的前交通部長、同時也是資深共和黨員的馬力亞尼（Thierry Mariani）日前也公開呼籲共和黨和國民陣線討論選舉合作的可能性，以期在未來共組右派政府。他認為國民陣線自從勒龐下台之後已改頭換面，更重要的是共和黨現在既沒有盟友、也沒有足夠的政治實力單獨執政，如果繼續拒絕和極右派勢力合作，那共和黨就必須做好長期在野的心理準備。

不過目前看起來兩黨的合作機會不大，儘管沃奇耶本身在共和黨內是屬於保守、對移民立場強硬的派系，政策立場其實和國民陣線較為相近，但沃奇耶曾表明只要自己在位，共和黨就不可能和國民陣線共組選舉聯盟，右派勢力要整合可能還得費上一番苦心。

除了要防備共和黨在移民、法治的議題上搶走選票外，國民陣線也面臨新的極右派勢力挑戰，而這個新威脅起源於黨內的路線之爭。馬琳勒龐的左右手費利波（Florian Philippot），在去年9月辭去該黨副主席的位置並離開國民陣線，他曾經扮演馬琳勒龐首席智囊以及策略師的角色，一手打造國民陣線反歐盟、脫離歐元區的選舉策略。但在總統大選失利後，黨內領導階層將不如預期的得票率，怪罪於費利波堅持法國脫離歐元區的競選策略，讓他在黨內生存越來越艱難，最後不得已只好出走。

費利波在今年2月發起一個新的極右派政黨：「愛國者」（Les Patriots，LP），該黨和國民陣線一樣支持國家干預經濟、反移民，在社會政策上更保護法國國民，但在某些社會議題例如同性婚姻則抱持著比國民陣線更開放的態度。而他們與國民陣線最大的不同，就是支持法國離開歐元區、離開歐盟，再次成為一個完全主權獨立的國家。

雖然目前費利波的政治勢力還很小，他只帶走幾千名國民陣線的支持者和議員，還要面對其他反歐盟政治勢力的競爭，但假如他能夠成功整合這幾股勢力，未來肯定會對馬琳勒龐造成不小威脅。

馬琳勒龐的最大難題：制定新的選舉策略

馬琳勒龐在總統大選失利後，黨內馬上就有傳出要馬琳勒龐辭掉黨主席的聲音，認為國民陣線已經給馬琳勒龐兩次競選總統的機會，應該要換人領導。但這樣的聲音在馬琳勒龐的姪女、也是黨內的新秀瑪麗詠・馬赫夏-勒龐（Marion Maréchal-Le Pen）宣佈因家庭因素暫時退出政壇，以及左右手費利波出走後就消失，馬琳勒龐得以持續完全掌控國民陣線，這點從她在黨代會中經過一致決投票，成功第三度連任黨主席中看出（她是唯一的一位候選人）。

解決了領導危機、透過更改黨名啟動國民陣線改造計畫的第一步，接下來馬琳勒龐最大的挑戰就是要在2019年的地方選舉和歐洲議會選舉前找到新的選舉策略。可以預期的是，在未來選戰中，國民陣線的政見會融合更多傳統左右政黨的元素，打造一個非左非右、強調民族性的政黨：經濟政策上支持本土中小企業、國家干預經濟，並強調地方生產；社會政策上，國民陣線一樣會主打反移民、加強法治和法國國家認同等議題。而未來國民陣線面對歐盟議題的態度會肯定有不小的轉變。

馬琳勒龐的資深助手和前國會議員里維耶（Jérôme Rivière）就說，退出歐元區不會再是國民陣線主打的議題，看看英國脫歐的艱難情況，國民陣線知道他們無法保證法國能馬上退出歐元區或歐盟，因此他們未來針對歐盟的新選舉策略，會是強調從歐盟拿回邊境管理的權力，和建立一個法國和歐盟的新關係。

換句話說，國民陣線要從反歐變成疑歐政黨，以後要肩著改革歐盟的大旗進入選戰。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航