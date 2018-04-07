低收入學生有午餐補助，但貧窮的老人呢？

作者：林柏寬（教師）

上課時我問學生，50元、100元能做什麼？學生回答，50元差不多可以喝一杯波霸奶茶，100元則可以吃一頓麥當勞「便宜」的套餐，一個50元硬幣與一張一百元鈔票加起來，還吃不到較高級的「安格斯黑牛堡套餐」。

富裕的台灣，很多人很難想像，50元竟然是一對貧窮夫妻用來買五塊花生糖充當年夜飯的「小確幸」，一張百元鈔票更是這對夫妻一年來都捨不得用的寶貝。

高雄市阿蓮區發生貧婦伴夫屍五天的悲劇，夫婦兩人為了零花費餬口，竟然有長達一年多的時間，每天走路來回22公里到田寮區石頭廟吃免費齋飯。這位貧婦消失五天再出現時，竟是丈夫死亡五天的哀慟消息。貧婦度過了五天呆坐、哭泣的日子，沒錢打電話，孤立無助的煎熬絕非大多數民眾可以想像。

這對貧窮夫婦處境之淒涼令人深感不可思議，因為他們每晚委身在一台沒油的車子裡，兩人每天手牽手至少要走約莫六小時、徒步22公里來吃免費的齋飯，更因為自卑，始終未能向廟方或外界求援，種下不幸的因。

清官難斷家務事，每個家庭都有自己說不完的辛酸無奈故事，但是救急絕對比救窮重要。小孩子在學校念書，家庭整體狀況若不佳，政府單位會給予學生學雜費、午餐費的補助，社福機構也會提供獎學金或物資，幫助貧困學生能與大多數學生有著相同的教育起點，有機會藉由教育脫貧，翻轉自己的人生。

但是，社會上一群中高年齡貧窮成年人的無助眼神又有誰關心？成年人的自尊心伴隨自卑感，更不容易卸下心房對周遭陌生人甚至親人發出求救的訊息。

2016年九月中旬，國發會研究報告指出，台灣將在2018年邁入高齡社會，2026年後轉為「超高齡社會」，老年人將佔總體人口20%以上。但是，台灣老年人口貧窮化，淪為「下流老人」的問題早已赤裸裸上演中。

根據主計處「家庭收支調查報告」統計，超過五成的老年人落在最低收入、最貧窮層級的家戶中。65歲以上的老人每人每月可支配所得約略1萬2000元，但因為必要性消費高於可支配所得，每人每年收支赤字約為1萬元。老年人不若年輕人，求職賺錢的機會益發困難，那種活在貧窮恐懼的煎熬壓力更讓他們身心疲憊。

台灣社會在教育民眾樂於幫助別人的同時，更應教導民眾勇敢求援，讓民眾知道台灣社會中有那些可以求援的社福機構。台灣社會對於中高齡急需救助的成年人是否能有更多的警覺與關懷，並提供立即性的幫助解決燃眉之急，貧婦伴夫屍的遺憾就能有效避免。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

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