【插畫】鬼島議員標籤圖

動物辛球

雖然有點過時還是來做一下好了，台灣的選舉陋習，存在著很多不能說的秘密，特別是「地方性」的民意代表選舉。

看看那每幾年就飄揚一次的競選旗幟，在民主跟民意之間，遊走的基準為何？這是難解的議題，但在台灣，你對於地方民意代表之間的權勢角力，絕對不陌生，同樣的劇情一再上演，犧牲的是全民的福祉，與民主制度的可貴。

基於戳破糖衣的目的創作這張圖，這當然不是泛指所有民代，如有冒犯還請見諒，但如果你因為這張圖而覺得受辱或生氣，你可能得先檢討自己。

但實在太多了根本列不完，其他的麻煩各位在留言處自行補充啊！

＃看不懂預算報表也能當選

＃出國考察一定夭壽讚行程

＃涉入賄選就是對手在抹黑

＃通常是採礦營造八大股東

＃被判當選無效就司法不公

＃婚宴喜歡亂入致詞兼拉票

＃部分政客不分職位一體適用

本文經動物辛球授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：黃郁齡

核稿編輯：翁世航