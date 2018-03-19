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2018/03/19, 社會
【插畫】鬼島議員標籤圖
動物辛球
唸給你聽
powerd by Cyberon
雖然有點過時還是來做一下好了，台灣的選舉陋習，存在著很多不能說的秘密，特別是「地方性」的民意代表選舉。
看看那每幾年就飄揚一次的競選旗幟，在民主跟民意之間，遊走的基準為何？這是難解的議題，但在台灣，你對於地方民意代表之間的權勢角力，絕對不陌生，同樣的劇情一再上演，犧牲的是全民的福祉，與民主制度的可貴。
基於戳破糖衣的目的創作這張圖，這當然不是泛指所有民代，如有冒犯還請見諒，但如果你因為這張圖而覺得受辱或生氣，你可能得先檢討自己。
但實在太多了根本列不完，其他的麻煩各位在留言處自行補充啊！
＃看不懂預算報表也能當選
＃出國考察一定夭壽讚行程
＃涉入賄選就是對手在抹黑
＃通常是採礦營造八大股東
＃被判當選無效就司法不公
＃婚宴喜歡亂入致詞兼拉票
＃部分政客不分職位一體適用
責任編輯：黃郁齡
核稿編輯：翁世航
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