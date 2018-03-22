你家孩子也是嗎？6%學童七歲前就看過色情媒體

文：武美齡

現代網路媒體蓬勃發展，幾乎人手一支手機，學童、青少年使用社群網路交友的機率大增，亦可能透過電腦、智慧型手機等接受、觀看色情圖片或影片。據國民健康署調查，有6.1％的學生坦承七歲前就已看過色情媒體，你家孩子也是嗎？

依國民健康署104年高中職暨五專學生之健康行為調查，高達70.5%的學生表示看過色情媒體，其中又有九成男學生、近八成女學生是在15歲前就看過，年齡再往下推，甚至有6.1％的學生坦承七歲前就已接觸過色情媒體，恐替孩子帶來錯誤的性觀念，需要各界重視青少年使用社群網路的安全性。

家長除了多關心陪伴孩子一起使用3C外，還有哪些方法可替幼童觀看的3C內容把關？例如將YouTube設定為「嚴格篩選模式」，濾掉可能不適合兒童觀看的內容；Google Play也提供「家長監護功能」，按內容分級來篩選應用程式；iOS 裡則有「取用限制」（分級保護控制），可設定允許取用的APP、限制開啟成人內容網站，或利用「引導使用模式」來設定使用時間、允許開啟的特定APP；Windows也有內建「家長監護服務」。

孩子使用3C時，家長常遇到以下困擾，例如〈離線時間到！該如何讓孩子遵守3C使用規範？〉王意中心理師建議家長要說到做到，並當心拿捏例外的允許；他也曾分享〈孩子吵鬧，為什麼不能給3C？〉若一次又一次在孩子吵鬧時，馬上給予3C安撫，3C可能化身為孩子吵鬧、情緒波動的源頭。若孩子較大，爸媽可能會開始擔心網路交友問題，近期曾傳出「青少年情侶互傳裸照」的狀況，王心理師則建議家長引導孩子謹慎思考，當真心喜歡一個人的時候，應該要站在保護對方的立場，而非傷害對方、讓對方暴露在危險的情境。

面對社群網路交友，國建署也提供青少年社群交友時的自我防護三大招：

停：當感受到自己被對方吸引，但並不打算更進一步有肢體上的接觸時，尊重自己和對方的感受，要有勇氣為自己和對方喊停。

看：多觀察網友的想法與談吐，理解對方與自己交往的動機。

聽：勿聽信網友單憑隻字片語，平時留意資訊，注意交友的新加害手法，有助保有警覺性。

延伸閱讀

本文經BabyHome授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九