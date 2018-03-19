【深澳電廠環差案】投下關鍵的一票，詹順貴是「權力傲慢」，還是「依法行事」？

深澳燃煤電廠的環差案，上周在環保署副署長詹順貴投下關鍵的一票過關，引發外界抨擊，今（19）日國民黨立委還祭出臨時提案，要讓詹順貴下台。不過詹順貴重申，在既有的環評框架下，投修正通過是「依法行事」，他說環評既有法律規範不足，呼籲對他個人不滿者，一起支持環評法的修法。

3月14日深澳燃煤電廠通過環差，將設置2部超超臨界的燃煤發電機組，針對此爭議，19日立院衛環委員會要環保署、經濟部等相關部會為此前往報告。

（中央社）日前深澳電廠環差案，在「審核修正通過」及「應就變更內容重新辦理環境影響評估」投票平手下，詹順貴投下修正通過一票，讓全案通過，詹順貴今天在立法院社福衛環委員會表示，在環評既有框架之下，一個是重做環評、一個是修正後通過，依《環評法》38條的變更部分，此案到底能不能修正通過，必須經過前後案比較，比較後不管是從污染量排放或是從番仔澳灣改為深澳灣建置，而「新案比舊案好」，他投下修正通過這一票是「依法行事」。

媒體提問，投下那票會不會很痛苦？詹順貴指出，個人做出決定就是要承擔責任。他強調環評既有的法律規範不足，強調他是在確認此案不符合《環評法施行細則》中可以重辦環評的條件，才做出支持審核修正通過的判斷。

詹順貴也向大眾喊話，盼公民團體能將憤怒化為力量、支持《環評法》修法來修補法律漏洞。

不過，昔日的環保鬥士、環保署副署長詹順貴投下關鍵票，讓深澳電廠擴建環評案通過，不僅讓環團大呼失望，國民黨立委今天更提出臨時提案，要求重審深澳燃煤電廠、詹順貴下台。

國民黨立委王育敏提案，指出不管環保技術進步到何地步，以生煤發電的深澳電廠必定會有污染排放、北台灣躲不掉污染增加的命運，為了強力捍衛人民的呼吸權，要求環評會議應退回重審、詹順貴應下台，以示負責。

國民黨立委蔣萬安、陳宜民也提出5項臨時提案，包括要求環保署在一個月內與新北市政府充分溝通，解決生煤證照問題；以及環保署要重做PM2.5分析，並在受影響縣市（北北基、桃園、新竹、宜蘭及苗栗）各召開一場公聽會後，才能動工深澳電廠。

不過經採記名表決後，國民黨四票不敵民進黨的八票，提案都沒有通過。

詹順貴說的「法律漏洞」是什麼？

詹順貴備詢時強調，深澳電廠一案因為曾動工，因此必須依法進行「環境影響差異分析報告」（以下簡稱「環差」），環保署是被動受理審查；他並說若是全新的燃煤電廠興建案，他便會投下反對票。

為什麼有動工和沒動工，會左右詹順貴的決定？

深澳電廠的案例，其實顯示現行《環評法》的漏洞所在。根據《環評法》第16-1條，通過環評、取得開發許可的業者，如果超過三年才要開始動工，這時應提出「環境現況差異分析及對策檢討報告」（以下簡稱「環現差」），針對以前和現在的環境、政策法令等狀況，做出完整的評估，並送交主管機關審查。

不過，如果拿到環評後已經動工過，之後如果要變更開發計畫的內容，這時只需要提出「環差」申請，審查計畫變更的部分。

深澳電廠擴建機組的計畫，其實不是新開發案件。深澳電廠早在2006年通過環評、2007年8月22日取得開發許可，在2010年4月動工。不過因在地抗爭，延宕至今未完工。

而台電於去（2017）年提出變更內容，將舊計劃案的80萬瓩、超臨界機組，改為新計劃案的60萬瓩、超超臨界機組，因為已動過工，所以提出「環差」申請。

不過環保團體質疑，若只做「環差」分析，這樣的比較是把計畫和一個「幽靈電廠」進行比較。綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰就說，台電該比對的，應該是「沒有燃煤電廠10年的深澳」，與預設「新建燃煤電廠後的深澳」，而不是和之前通過環評的版本做比較，就說新版本對環境影響較小。

時代力量立委黃國昌今日質詢時也表示，深澳電廠要重啟，蓋卸煤碼頭、防波堤，難道對環境沒有造成影響嗎？黃國昌並拿出專案小組要求重做環評的原因，批評環保署在還沒有完整調查的狀況下，一口咬定新案優於舊案，是「欠缺事實基礎的權力傲慢」。

建議重新辦理環境影響評估理由： 本次海域設施調整至深澳灣外布置 I 型堤（A-C 堤）及 L 型堤（H-F-G 堤），將改變灣內水流速度和方向，並改變原 始生物自然棲習環境，對深澳灣內原生物生存條件及組成 12 有加重影響之虞，建議重新辦理環境影響評估。 見行政院環境保護署環境影響評估審查委員會第328 次會議議程

沒有「退場機制」，十年前通過的開發許可仍然有效

詹順貴說明，他之所以投修正通過，在於深澳電廠的「環差」報告，比原先的環評規劃的影響還輕微，依照《環評法施行細則》第38條規定，沒有重做環評之空間。

不過也有環團指出，《環評法施行細則》第38條中指出，在「對環境品質之維護，有不利影響者」（第1項第5款），以及「其他經主管機關認定者」（第1項第6款）這兩個特殊情況下，能讓開發計畫的變更內容，重新退回辦理環評。

那為什麼詹順貴不就這兩項做依據，讓深澳電廠還差案退回重審呢？

環境法律人協會理事長張譽尹和法規專員楊品妏投書《蘋果日報》時指出，之所以有此認知差異，在於對《環評法施行細則》第38條的解釋差異。38條規範的是開發單位變更申請內容「應就變更內容」重新辦理環評的認定標準，一方認為，38條的適用基礎，是這次深澳電廠「環差」規劃比原先環評規劃，對環境的影響還要重大，才可以使用；如果環差規劃比原先環評規劃影響輕微，就無法適用。

不過，深澳電廠因為只有做「環差」，只看新提的「超超臨界」機組比當時環評規劃的「超臨界」機組好，既然已經比環評規劃影響輕微，自然難以依照38條要求重作環評。

環境法律人協會表示，不只是深澳電廠，有許多不當的老舊環評案都遇到這個問題，很久以前已經通過環評並取得開發許可，現實上卻始終沒有建完，原本應該進行「環現差」比較今昔的環境差異，卻因為曾經動工過（可能只是形式上的整地），就逃過「環現差」的審查，導致現在的僵局，顯現了《環評法》修法的重要性。

環保署去年9月預告的《環評法》草案第30條規定，如果環評審查結論「公告後五年已實施開發行為，但實施後復停工逾五年」的話，就需要進行「換現差」報告，針對現存的環境可能產生的影響，提出因應對策；若超過十年未開發，環評將失效，業者若不開發，就不會讓開發案延宕，像是「占著茅坑」。不過修法至今仍未通過。

李應元：深澳電廠是痛苦的選擇，空污還要靠節電

對於深澳燃煤電廠通過環評引起爭議，環保署長李應元今天也在會前受訪指出，不管是從國家或是全球角度，都希望不要有燃煤電廠，但每個國家條件不同，即便是富裕、強大的德國，燃煤電廠仍然存在，德國也沒辦法說明什麼時候能將燃煤電廠完全除役。



李應元指出，深澳電廠已經用了最佳的「超超臨界」技術，行政院長賴清德昨天也以林口電廠現在使用的超超臨界機組，說明環評承諾是最低標準，未來深澳電廠的機組技術一定會更精進，包含脫硫設備、除氮設備等。

對於環團批評「大家都是在比爛」，李應元反駁，若真的是比爛，就不會在煙囪加裝煙道連續監測系統、讓全民來監督，「只要這個世界有的最好技術、我們就追求最好技術」，環團意見鞭策是進步力量，從衛星圖看，台灣空污沒那麼糟糕，但大家要追求更好。



李應元表示，「這是一個很痛苦的選擇」，但最佳方案就是「大家節電」，每一個人逐步減少能源消耗，因為任何能源消耗都會帶來空污。

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核稿編輯：楊士範