BBC生態攝影師：我懸掛半空中，看著六公尺外的黑猩猩母子在樹枝上沉睡

文：詹姆斯・艾爾德里德（James Aldred）

我把握時間，盡快架設好樹冠平台。我已經找到隔壁一棵較小的樹，在離地25公尺的地方能清楚看見那棵榕樹結實纍纍的樹枝。平台架好後，我馬上安置一個帆布隱匿處，可以坐在裡面。尼克在一週之後才會和我們碰面，因此我決定在他抵達前，在這裡多待一些時間。前幾天沒有發生什麼事。第三天中午，正當我開始覺得失去信心時，突然注意到旁邊有一棵又瘦又高的樹開始晃動著。

某個龐然大物正從25公尺下的地面爬上來。不管對方是何方神聖，牠爬得很快、力氣很大，不時停下腳步，大概在抬頭觀望枝葉。牠一定是在地上看見架設的平台，所以跑來想要看仔細一點。

攝影隱匿處狹小的窗口，讓我只能看見正前方的東西。於是，我很有耐心地坐在那裡，等待訪客自動現身。蜜蜂在我的耳畔大聲地嗡嗡作響。數十隻蜜蜂布滿被汗水浸濕的襯衫，舔食鹽分。雖然我戴著頭罩遮住臉，但是不時就會有一隻蜜蜂擠過領口的狹小縫隙，螫我的臉頰或耳朵。如果打開網罩，把牠趕出去，只會再招來100隻蜜蜂。因此，我盡量無動於衷地坐在那裡，等著看接下來幾分鐘會發生什麼事。

那棵瘦長的樹有好一段時間不再搖晃，我以為這位神祕的攀樹者已經回到樹下了。但是幾分鐘後，就有一道震耳欲聾的尖叫聲劃破蜜蜂的嘈雜聲，我意識到自己被識破了。黑猩猩受到好奇心驅使而爬到樹冠上，但是對自己發現的東西非常不快。我很後悔沒有把隱匿處掩飾得更好一些。可是話說回來，你怎麼可能有效隱藏自己，不讓一隻在這座森林土生土長、對每棵樹瞭若指掌的黑猩猩看穿呢？我顯然是一個入侵者，絕對不能被容忍，我擔心一切都要玩完了。

但是五分鐘過去了，並沒有出現其他的聲音，我發現黑猩猩必定還在那棵樹上觀看著。我蹲在狹小的熱氣囚室裡，又被蜜蜂螫了一下，卻努力不挪動或瑟縮著身軀，屏住呼吸，等待黑猩猩決定牠的下一步。那棵瘦長的樹終於又開始搖晃了，一隻成年母黑猩猩爬到視線範圍內，距離我六公尺。牠有著肌肉發達的身軀、又大又黑的面孔和斑白的灰髮，現在可以從隱匿處掀開的帆布清楚地看到我。牠爬上一根樹枝，與我緊密地四目相接，然後坐了下來，持續專注地盯著我看。

我的心臟飛快跳動著，接著盡最大的努力保持不動，回應著牠的目光。牠似乎不覺得害怕；事實上，牠的一隻手肘放在膝蓋上，看起來放鬆得令人吃驚，然後慢慢用手背搔搔下巴。那雙美麗的淡褐色眼眸裡蘊藏著極大的智慧，這很有可能是牠第一次遇見人類，而我是牠在樹冠上首度見到的人類就更無庸置疑了。

約莫一分鐘後，又有一隻黑猩猩來了，牠的體型小很多，是原先攀爬到樹上的母黑猩猩的三歲兒子，臉的顏色較淺，還有一對巨大的招風耳，散發出一股十分頑皮的神氣。牠的手肘和膝蓋並用，爬過母黑猩猩的身上，單手懸掛著，吊在樹上盯著我看。

母黑猩猩和牠交換幾聲輕柔的低鳴，表示不用擔心後，就輕輕往後靠在樹上，閉起雙眼。幾秒後又張開眼睛，好像是在確認我有沒有亂動，然後又閉上眼睛，開始睡覺。牠的小孩很快就對我沒有興趣了，充分利用這一段不受干擾的玩耍時間，像瘋子般在枝葉間又爬又跳。我忍不住哈哈大笑，看牠在樹冠上自在地又跳又盪，向來只存在我的幻想裡。終於，母黑猩猩醒來，伸出一隻手牢牢抓住小孩的腳踝，但是小孩卻再次掙脫成功，於是母黑猩猩只好放棄，繼續睡覺。一小時後，做累了滑稽的動作，兒子爬上母親的肚子，在母親的臂彎下入眠。

我撥開望遠鏡鏡頭前的蜜蜂，趁著這對母子睡著時，隔著頭罩調近焦距，觀察著牠們。小孩的臉埋在母親的懷裡，但是我能清楚看見母黑猩猩的臉龐。細紋和皺紋在柔軟黝黑的皮膚上縱橫交錯，牠的下巴長了幾撮白毛，鼻子下方有一道小小的疤痕，濃眉保護著牠的雙眼，我還看見牠的眼皮上有一塊塊淡色的皮膚。但讓我最吃驚的是牠眼皮抽動的樣子，牠的眼球在眼皮下左右移動著，我突然明白牠一定是在作夢。

我訝異地瞪大雙眼，不禁好奇牠在睡夢中到了哪裡。就在這一刻，牠的腦海中又閃過什麼影像？牠正在自己的叢林世界裡，盪過那些熟悉的樹冠，還是溜到叢林邊界外，進入一個我難以想像的地域之中？

Photo Credit: Vincent Lit @ Flickr CC BY 2.0

如夢似幻的伊甸園倒影

就這樣看著牠們睡覺，午後時光十分緩慢地流逝著。偶爾有一隻黑猩猩會動一動，張開眼睛看我，但是大部分的時候，我都被晾在一旁。到了五點，開始變得陰暗，黑猩猩母子顯然打算在這裡睡一晚。我不想要驚動牠們，於是從隱匿處後方盡量安靜地爬了出來，吊在繩子上，準備垂降。黑猩猩母子依舊沉睡著，可以和牠們一同待在開闊的樹冠上，感覺真好。

蜜蜂已經不見蹤影，回到蜂窩過夜了，雖然牠們早上會再回來，但是現在我終於能脫掉令人窒息的頭罩，深深吸進冰涼芳香的空氣。可以擺脫蜜蜂毒液的噁心氣味和無止盡的嗡嗡聲，真的是棒極了。12個小時後，終於能清楚看見整座森林，而非透過黑暗模糊的尼龍網觀看，感覺也很不錯。

我在半空中多懸掛了幾分鐘，看著六公尺外的黑猩猩母子在樹枝上沉睡。下方的林地現在已經陷入黑暗了，但是樹冠層仍沐浴在非洲落日的杏黃色柔和餘暉中。母黑猩猩肯定感覺到我在看牠，所以動了一下。牠坐起身，看向我這邊，然後把幾根樹枝折向樹幹，做出今晚的巢穴，接著面對我側身躺下。牠的兒子也醒來了，仰躺在牠的身旁，一邊玩著自己的腳，一邊用天真無邪的眼睛隨意地看著我，眼珠在薄暮的天光中閃閃發亮。

這裡有這麼多的樹，為什麼牠們會選擇在距離我這麼近的地方度過一晚？我永遠也不會知道答案，但是這幅場景無比美麗。數百萬年前，動物尚未懼怕人類的時候，一切肯定就是如此，宛如伊甸園的倒影。

我可以在那裡待上好幾個小時，就只是看著牠們。我想和牠們一樣，在晚上體驗這座森林，在屬於牠們的樹頂上被輕輕搖晃著入睡。但是我不能，天色越來越暗，是我該離開的時候了。往後躺在吊帶裡，我沿著樹幹緩降，來到下層林木，接著垂降完最後的15公尺，回到林地上。把吊帶藏在樹下，我站在昏暗之中，讓眼睛適應。剛果叢林並不適合在入夜後走動，因為龐然大物會在陰影裡移動，而在黑暗中撞上一頭大象可能會是致命的錯誤。

要走40分鐘才會回到營地，我打開頭燈，安靜謹慎地走在路徑上。巨大複雜的象徑網絡在這些森林中迂迴穿梭著，無止盡的廊道為各種動物提供在森林裡走動的便捷途徑。然而，必須極度戒備才行。大象雖然體積龐大，卻可能異常無聲無息，特別是在柔軟的沙地上行走時。近距離撞見一頭大象，可能換來非常可怕的經歷，尤其是牠決定朝著你衝撞而來時。現在是榕果的成熟季節，整個區域將會越來越熱鬧，再繼續這樣獨自一人四處亂晃會很不安全。

因此，隔天早上，戴維請跟他一起合作的其中一位巴卡矮人（Bayaka）林徑追蹤師鳩金陪我一起返回森林，以策安全。我對鳩金有著很深的敬意，他安靜而靦腆，有著一雙悲傷又聰明的眼睛，並且對森林有著幾乎不可思議的認識。我從未遇過能與環境如此融洽相處的人。他對叢林有著直覺的了解，非常神奇，在看見或聽見動物前，就能在很遠的距離外發覺動物的存在，這種能力在過去曾經幫助我們避開許多危險的遭遇。

和鳩金住在同一個村莊的村民曾告訴我，鳩金擁有變身的能力，能夠偽裝成動物穿梭在森林裡，為部落蒐集情報。剛果的確可能是一個神祕的國度，誰知道呢？但我願意如此相信。

鳩金和我在天色剛亮時踏上林徑。我打算盡早回到平台上。我很好奇那對黑猩猩母子會不會受到榕果的誘惑，雖然果實看起來還很青澀，並不好吃。尼克在三天後就會抵達，我希望可以向他報告，他需要等多久才能拍攝到動物覓食的畫面。我們在綠色的晨光下靜靜走過，鳩金把開山刀夾在臂彎，我則落後幾步。

過了一陣子，鳩金突然停下腳步，用開山刀的平面擋住我。他一動也不動地站著，睜大眼睛盯著前方的路。「大象。」鳩金悄聲說道，噘著嘴並努努下巴，指著接近中的大象方向。我朝著昏暗中看去，但是那裡什麼也沒有。

相關書摘 ►BBC生態攝影師：為什麼科羅威人要在樹屋周邊清除掉一公頃的森林？

書籍介紹

本文摘錄自《攀樹人：從剛果到祕魯，一個BBC生態攝影師在樹梢上的探險筆記》，商周出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：詹姆斯・艾爾德里德（James Aldred）

譯者：羅亞琪

「樹木是大地寫上天空的詩。」──紀伯倫《沙與沫》

攀遍婆羅洲、剛果、哥斯大黎加、祕魯、澳洲、加彭、巴布亞新幾內亞、委內瑞拉、摩洛哥……

我將生命與靈魂交付給一條尼龍細繩，卻在攀爬旅程中看見森林最斑斕的靈魂

在六十公尺高的樹頂邂逅馬來犀鳥

在剛果叢林與巨型公象驚險擦肩

在亞馬遜祕境遭到子彈蟻熱吻……

一趟趟在樹梢上的萍水相逢，卻鐫刻成流連一輩子的不朽記憶

當早春的日光從枝椏間流瀉而入，攀樹人身懸數十公尺高的吊床，在鳥囀蟲鳴間悠悠醒轉。時而是戴菊鳥在身旁輕盈地覓食，時而是黑猩猩母子在咫尺香甜地酣眠；待在樹冠上最棒的喜悅之一，就是背靠著樹，觀看野生生物旁若無人地，在身旁忙著自己的事。

當然也有不平靜的時刻──雷電響徹山谷，樹枝在暴雨間劇烈晃蕩，讓渺小的攀樹人命懸一線；囂張的馬蠅群聚，將攀樹人盯出一身膿瘡，連威士忌烈酒都難以止痛；蘇門答臘淘氣的紅毛猩猩，不斷試圖在數十公子的高空，把繫在樹梢上的保命繩結解開……。作為BBC生態攝影師的攀樹人，為了記錄眼前變幻莫測的每分每秒，用一條尼龍細繩串起了樹木與自己的身軀，更串起了自己永遠駐守於此的心。

令人屏息的動人書寫，令人怔忡的奇妙境遇，一個攀樹人穿梭在枝椏間，對樹的愛意流洩在字裡行間。他用最真誠的文字，說出了這個給全世界聆聽的美麗故事。

Photo Credit:商周出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航