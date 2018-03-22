《東印度公司與亞洲的海洋》書評：去東方吧！上帝把財富都藏在那裡了

前引

如果問說歐洲何時與亞洲產生顯著差異，學者之間目前還沒有明確的答案。以彭慕蘭（Kenneth Pomeranz）的《大分流：中國、歐洲與現代世界經濟的形成》來說，十八、十九世紀的工業革命是歐、亞兩個世界的最終分水嶺，但這個分水嶺是在什麼原因、什麼時候、什麼地方之下逐漸形成？至今眾說紛紜。但可以確定的是，大航海時代的東印度貿易，肯定是這個過程中鮮明的礁石。因為一窮二白的西北歐在經歷東印度貿易後，居然成為世界經濟的牛耳，顛覆了希臘人以來的古典知識。

東印度貿易為里斯本、阿姆斯特丹、倫敦帶來鉅額的利潤，從整個歐洲的歷史來看，財富的水流由地中海逐漸改向西北歐匯聚，就像霍布斯邦（Eric Hobsbawm）在《資本的年代》所觀察到的，歐洲傳統的地中海貿易在大航海時代之後，逐漸被大西洋貿易所取代。如果我們追問這個改變的契機，其實答案就是，位於地中海貿易圈末端的西北歐，終於受不了被一層又一層剝皮的消費模式。你可以想像當你走入超市想要買蘋果時，一顆蘋果高達1,000元，而且看起來已經從成熟變成熟爛了。被義大利商人當凱子削了數百年後，葡萄牙率先發難，決定尋找蘋果的「產地直送」，這就是東印度貿易的真相。

另外需要澄清一點，歷史上葡萄牙是去尋找香料，而不是蘋果。根據作者羽田正在書中所論，歐洲人之所以大量需求香料，絕非過去認為是用以防腐肉類，簡單來說，既然香料原產地在亞洲，亞洲人將這些香料作為調味料使用，讓東西更好吃，而歐洲有錢人當然也想吃好料、炫耀有好料吃，所以香料在當時才會這麼搶手。這個觀點與約翰・歐康奈（John O’Connell）的《香料共和國》相同，後者更指出其實歐洲自古就有使用香料的習慣。

葡萄牙與香料貿易

葡萄牙人最初透過其宿敵摩爾人（北非伊斯蘭教徒）的引介，來到印度大陸購買香料，令他們震驚的事情有兩件：買他們的香料怎麼這麼便宜？賣我們的商品怎麼也這麼便宜？事實上，在工業革命以前，多數歐洲商品在亞洲可說是毫無市場價值，最初葡萄牙人帶來的商品中，有鐵、錫等賤金屬，刀劍鎧甲等武器，毛織品以及少數珠寶。這些東西除了珠寶以外，其他物品不是能從其他管道取得，就是當地人毫無興趣，例如毛織品對亞熱帶的印度人來說並無吸引力。因此葡萄牙人雖然找到香料的大盤商，可是因為拿不出對方感興趣的貨物，只能用黃金、白銀這類的貴金屬來交易香料。但即使如此，當時香料在歐洲的獲利比仍非常可觀。

當一名商人最重要的事情是找到賺錢方法，找到之後接著就是如何穩定地繼續賺下去。歐洲人透過東印度貿易發財後，最初想到的穩定賺錢法是「都給我賺」，又稱之為「壟斷」。羽田正指出，葡萄牙人找到通往印度的航道後，將航道沿線的城鎮以船堅炮利奪取港口並設置要塞，其後更以發行通行證的方式，將印度洋與東非沿海視為本國領海，無視長久以來在當地的自由貿易傳統，沒有通行證的船隻不能在港口交易，在海上也可能受到葡萄牙的攻擊。葡萄牙不只要向當地商人收保護費，同時也限制他們運販香料至波斯灣港口，截斷威尼斯－阿拉伯的香料供應鏈，如此一來，想必只有葡萄牙有源源不絕的香料。但是，大海跟陸地不同，沒有非走不可的關隘，葡萄牙越是想全部控制印度航道上的港口，它在維護領海壟斷的成本上也就越高，吃掉香料貿易賺來的利潤。其後此後英國、荷蘭也相繼成立東印度公司，試圖用各種手段突圍先驅者的壟斷優勢。

荷蘭東印度公司：自產自銷

荷蘭人透過與印度人的貿易，認識到香料的原產地是在更東方的摩鹿加群島，於是決定直接控制這個區域，並且計劃性的消滅島上原住民，輸入奴隸、工人來種植香料。同時荷蘭人也北上深入東亞海域，透過與日本德川幕府交好，以日本的石見白銀來交易中國的商品，以此收益來維持東南亞香料貿易的營運。因此荷蘭東印度公司在鼎盛期，不需要由本國輸出貴金屬來購買東印度商品，藉由介入在當地原本存在的貿易體系，從中將利潤導回歐洲，可以說是近代跨國貿易的成功典範。

英國東印度公司：政治合作

英國人不像葡萄牙人以宗教理由敵視亞洲當地政權，而是在適當時機介入政治紛爭，藉此取得有利的商業優勢。十七世紀時，英國東印度公司受到古吉拉特邦小王國的邀請，在蘇拉特設置第一個東印度據點，羽田正認為英國在東印度貿易的起點與葡萄牙、荷蘭有顯著不同，或許正因如此，往後英國在當地的經營模式，大多採取政治合作以謀求商業穩定。透過劫掠葡萄牙人、荷蘭人在印度的貿易船隻、據點，與印度北方的蒙兀兒王朝形成合作關係；其後更派遣傭兵介入印度東側的政權戰爭，取得馬德拉斯，更在十七世紀末成為受蒙兀兒王朝承認的孟加拉領主。政治合作為貿易帶來的優勢是，公司不必負擔穩定當地局勢的成本，同時藉由打擊歐洲同行來取得壟斷權，然而一旦戰亂頻仍，政治局勢不穩，公司就必須考慮自行負擔這些原本轉嫁於當地政權的成本。這也是十八世紀後各國東印度公司放棄波斯市場的原因之一。

大體上這些東印度公司在印度想要進行貿易並沒有太多阻礙，然而想要持續穩定讓營利成長，往往難免與政治牽連在一起，導致原本只是商業公司的架構卻要肩負地方行政，同時自由貿易的觀念也衝擊公司在本國市場的壟斷地位，羽田正認為，這就是東印度公司日後逐漸將營運轉移到國家權力的原因。

Photo Credit: Lieve Verschuier Public Domain

慎防異人：東亞政權的處世之道

當歐洲勢力進入東亞海域後，日本與中國的反應有別於印度。十七世紀初德川幕府統一日本後，決定鎖國，背後的原因是預防伴隨歐洲貿易而來的基督教，對日本統治者而言，基督教會使古老社會秩序崩解，羽田正更佐以葡萄牙方面的文獻推斷，基督教傳教士在日本的活動確實有著領土野心，因此先是頒布禁教令，之後乾脆驅逐荷蘭以外的歐洲商人。荷蘭之所以允許貿易，除了其表明只賺錢不傳教的立場外，日本也需要荷蘭將中國與東南亞商品輸入到國內。這也牽扯到當時中國的海禁政策。

自明朝中葉開始，騷擾中國沿海的倭寇盛行，使日中關係急速惡化，最終使兩國官方貿易中止。就中國而言，它所認定的貿易形式為朝貢貿易，換而言之，貿易是作為朝貢國的賞賜，「你不跟我貿易也沒差，反正天朝地大物博，什麼都有」，這可能是中國皇帝的心態。但日本就無法這樣坦然一翻兩瞪眼，這是因為自室町時代開始，日本經濟仰賴中國銅錢「永樂通寶」的輸入，同時它也需要生絲、茶葉等中國商品。日中雙方雖然無法直接貿易，但是可以透過荷蘭取得想要的中國貨。

但是話說回來，實施海禁的中國是不允許外國商船在本國港口停靠貿易的，因此荷蘭人如何取得中國物資呢？答案是在現今世界也常見的轉口貿易，中國商人透過走私出海到呂宋（菲律賓）、巴達維亞（雅加達）做生意，然後荷蘭人便能在當地取得中國商品，一部分運回歐洲賣，剩下的則轉運到日本及東南亞。日本商人在鎖國前也多是到呂宋等地與中國商人交易，鎖國之後則仰賴中國走私船與荷蘭商船。

進入清朝之後，鄭成功在海上的優勢逼使中國繼續實施海禁二十年，直到台灣歸入中國版圖後，才重新開放數個通商口岸。但是乾隆年間，據傳乾隆帝看到洋船貿易興盛，擔心中國沿海會因此受歐洲人影響而產生叛變，於是改易為有限通商，只開放廣州一港，並限定只能與政府指定的十三行商人貿易，禁止私下接觸中國人，這情況與日本鎖國後只允許蘭船與唐船有配額的貿易是一樣的。無論如何，中國對於歐洲人前來貿易，實在不感興趣，逼得英國東印度公司最後非得以毒品打開中國貿易大門。

結語

本書中除了東印度公司的興衰歷史外，還有不少篇章著墨於大時代下小人物的故事，例如〈第四章．移動活躍的時代〉介紹在東印度公司的貿易體系之下，許多伊朗、高加索的居民因貿易而移動到印度、東南亞各地，其中讓筆者意外的是，內陸國出身的亞美尼亞人居然在當時被公認為第一流國際商人；〈第六章．各種人的生活方式〉提到被日本放逐的日、荷混血女性遠赴歐洲去打財產官司，也有擔任英國東印度公司職員卻順帶做點個人生意，發了財後順手捐點小錢給某學校，那間學校因此改名為耶魯大學；在〈第七章．東印度公司運送的貨品〉中，羽田正指出香料在東印度貿易中比重其實並不高，最主要的商品是中國茶葉與印度織品，因此香料貿易作為東印度貿易的別稱，其實多少不太正確。總而言之，這本書既以歐洲人的角度描寫他們的發財夢，也以印度、東亞君主的因應之道突顯與歐洲思維相異之處，作者對歐洲人透過東印度貿易致富有一段相當犀利的評語，筆者願以此作結：

用一個比喻來說，東印度公司的行動，就像使用從別人家裡拿出來的資金，走進原本沒有資格進入的商店購買一流商品，......接著再把購買的商品帶回自己家使用、或是出售以換取利益。......美洲的白銀與亞洲的物產，建立了「近代歐洲」的經濟基礎。

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責任編輯：翁世航

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