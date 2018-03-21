BBC生態攝影師：為什麼科羅威人要在樹屋周邊清除掉一公頃的森林？

文：詹姆斯・艾爾德里德（James Aldred）

集結眾人搭建原始樹屋

在巴布亞紐幾內亞經過漫長旅途後，我第一次攀爬那棵鐵木，這是伸展筋骨的絕妙方式。我想要繼續維持這股幹勁，隔天回到樹上架設一些攝影機。然而，隔天早上計畫取消了。除了哥斯大黎加以外，我從來沒有到過這麼潮濕的叢林。早晨過了一半，大雨已經持續下了17個小時，無情的滂沱雨勢過濾了森林的一切色彩，蓋過任何試圖交談的聲音。

英國人自認為懂雨，但其實不然。因為英國的天氣無論再怎麼糟糕，通常很快就會結束了，而大片的雨林低地卻有截然不同的天氣型態，大雨可以連續多日占據同一地區。樹木自己也會造雨，將化合物釋放到空氣裡，促使水分子集結成雲。樹木形塑周遭的環境，任何存活在叢林裡的生物都得習慣定期會被雨淋濕。

我和攝影師蓋文坐在靠近鐵木的一頂外帳底下，看著如斷頭台刀片般降下的水幕，在四周的泥地上變出一條護城河。一夜的大雨讓營地的茅坑全數暴漲，讓我們的基地現在淹沒在泥巴和人類排泄物的泥漿之中。雪上加霜的是，部落的一頭豬爬進其中一個茅坑淹死了。

一天開始就沒有好兆頭，於是我們決定前往森林，希望雨一停就能進入樹冠。阿儂也和我們同行，蓋文與我針對什麼才是生火煮水的最好方式而爭執不休時，他在旁邊大聲笑著。這是他多次嘲笑我們奇異做事方法的第一次，當他大笑時，唯一的一顆黃牙更彰顯出野性的外表。

到了下午，雨勢才趨緩為毛毛雨，我們覺得可以開始工作了。我中意長在鐵木旁一棵又高又瘦的樹，於是著手開始在樹枝上架設繩索。此時，已有數名科羅威男女加入我們的行列。我的攀繩卡在一根高高的樹杈上，有一名男子說要爬上去幫我解開。我還來不及告訴他不用麻煩，他就已經徒手攀爬到25公尺高的地方，幫我解決了問題。

他手腳並用，始終保持三點接觸樹幹的狀態，以優雅的姿態在樹上移動著，小心注意不讓任何樹枝瞬間承重過大或大力晃動，是我見過最棒的徒手攀爬之一。這些科羅威人顯然天生就是攀樹好手，但是小小的身手展現只不過是後面精采表演的開胃菜而已。

繩子架好之後，我就爬到隔壁這棵樹上，以全新的視角觀看著鐵木。這裡看得見樹冠的完美景觀，和我預料應該會搭建樹屋的位置齊高。望向下方30公尺的地面，我看到40名科羅威人正有條不紊地清除鐵木附近的林木。女人用石斧處理較小棵的樹及樹苗，男人則負責較大的樹木。

雖然他們只有一把鐵斧，但是大樹很快就一棵接著一棵倒下。男人輪流使用這樣珍貴的金屬製工具，用左手的蠻力揮砍著樹木的下半部，另一個人則用傳統的石斧從樹幹的另一邊揮砍。看見石製和鐵製工具一起被使用，真是讓人感到驚奇，雖然鐵斧無疑是比較快速的方式，但石斧砍伐大樹的速度卻也快得驚人。

空氣中充斥著人們的喊叫與充滿節奏的砍樹聲，長在我和鐵木之間的那些樹木一一被砍下。重力將這些樹往下拉到地面時，枝葉茂盛的樹冠颯颯作響，劃過半空。它們都沒有像鐵木那麼高大，但是掉下來時卻仍舊發出巨響，每一次撞擊都伴隨著科羅威人齊聲的勝利高呼。

好幾個幼兒在倒木間跌跌撞撞地走著，玩著玩具弓箭。數噸重的木頭落在他們的周圍，讓我看得心驚膽跳。令人驚奇的是，並沒有人受傷。不過，這片雨林正在遭遇驚人重擊，到了隔天工作告一段落時，就只剩下卡尤貝錫獨自矗立著，漂浮在一片毀滅之海的中央，整棵樹顯露在外，凸顯出高大的體積。我還是無法理解，這些人不用繩子要怎麼進入樹冠。

許多倒木的樹皮被剝下來，用來作為地板的建材，較小棵的樹則被修成木杆，一堆丟在樹旁。此時，男人們正努力工作，使用這些材料搭建許多的木架和木梯，用來通往鐵木的第一批樹枝。他們以驚人的速度靈巧地工作，赤裸的雙腿夾緊立柱，一捆捆綁在藤製長繩末端的木杆被拉了上去。我垂掛在安全繩索上，在對面的樹上拍攝著，而他們則在離地15公尺的地方，徒手攀爬搖搖晃晃的鷹架。萬一掉下去，有的只有稀薄的空氣，沒有東西能接住他們。

他們布滿整個鷹架，像是螞蟻一般，以團隊形式一起工作，確保最厲害、最有經驗的攀爬者拿到需要的一切，用最快的速度向上推進。日落前，他們已經來到鐵木的第一根枝幹，並且在樹木的中心枝幹周圍搭建一個水平的木棍平台。這似乎是一個起始點，他們會從這裡一鼓作氣地衝到樹冠，建立樹屋的基礎梁柱。

薄暮將至，我獨自留在原地，從高空俯瞰這個場景。經過一天的勞動，成果就是一片看起來像是被大炮轟炸過的一公頃林地，與胸口齊高的樹墩形成一片混亂。真是驚人，在24小時內，一公頃的原始雨林被砍得一塌糊塗，只剩下一堆扭曲的樹幹和斷裂的樹枝。雖然有著一把鐵斧協助砍伐，但是這項迅速的清除工作有很大一部分是由40個人使用石斧完成的。這拿來當作應用考古學的實驗，可以帶來許多啟發，新石器時代的英國森林顯然完全沒有存活的希望。

Photo Credit: Rob Wynne @Flickr CC BY SA 2.0

歷史傷痛與揮之不去的亡靈恐懼

那天晚上，我和平常一樣跟其他人一起到溪邊，在從周遭森林緩慢流出的黑水裡洗澡。每天晚上，帳篷就在路徑旁，為我們處理大小事的印尼人鮑伯，都會帶著曖昧的愉悅心情，看著一排裸著上半身、穿著夾腳拖鞋的英國佬，試著在不掉落毛巾、頭燈與肥皂的情況下，跳入他帳篷旁的大水坑裡。聽到我們習慣地齊聲喊道：「晚安，鮑伯。」他也總是回答道：「晚安，英國廣播公司，當心鱷魚！」

那天晚上，我停下來問他一件放在心裡很久的事，我就是想不透為什麼科羅威人要在樹屋周邊清除這麼大片的森林。這邊、那邊清除幾棵樹並沒有問題，但是真的有必要砍掉一公頃的林木嗎？這個數量似乎也比實際需要的建材多上許多，我親眼目睹的伐木過程似乎有些過頭了。我也察覺到，科羅威人很不希望天黑之後還待在外頭，堅決確保每一個人，尤其是小孩子，在日落前就安全回到自己的樹屋裡。

鮑伯解釋，幾個世紀以來，科羅威人一直是鄰近部落獵取人頭行為的傳統受害者，而我也知道這件事。「但是這肯定在很久以前就停止了。」我說。鮑伯接著解釋，雖然在大部分的地區是這樣的，但是舊習難改，而這種不安全感所留下的遺風，就是無法信任可能隱匿突襲攻擊的茂密林木。這麼說也有道理。但是鮑伯繼續說明，科羅威人也一直活在另外一種更神出鬼沒的威脅所帶來的恐懼中，就是巫術。

「佧夸」（Khakhua）是一種會占據同族親友軀殼的巫師，他們會控制對方，命令對方做出殘暴的行為。在由受害者或眾人公認指稱為佧夸的人，就會被處死分屍，把各個身體部位分給鄰近宗族，在食人儀式中吃掉。科羅威人相信，這是永遠消滅佧夸邪靈的唯一方式。任何人在任何時候都有可能會被指控為擁有巫術，因此科羅威社會裡的每個人，一輩子都活在在這種威脅的籠罩下。人們被迫將自己的至親交給受害者的親屬，因為受害者在臨死時做出指控。他們無力阻止自己的摯愛接著遭到殘忍殺害，並且在儀式中被吃掉。

鮑伯說：「這些靈體和其他與祂們一樣的靈，會活在自己屋子附近的叢林中，把樹砍掉就可以防止祂們偷偷溜進家裡。」

真是黑暗，難怪科羅威人要躲到樹上，逃避這類威脅。

那天晚上，吃著甲蟲蛆蛆大餐時，鮑伯把這些事全都說給人類學家吉姆聽，並且補充道：「阿利翁是駐村巫醫，他的工作就是保護部落免於遭受這類邪靈侵擾。」

我一點也不吃驚，雖然我很尊敬阿利翁，甚至還滿喜歡他的，但是我發現他有時候會讓人覺得非常不舒服。他比部落的另一位長者阿儂的年紀大一點，因為皮膚似乎有些狀況，膚色灰灰的，幾乎像是幽靈一般。雖然他和其他人一樣結實，但是皮膚卻鬆弛下垂形成怪異的褶皺，對他而言彷彿大上一號似的。他非常敏捷，雙眼炯炯有神，濃密的眉毛時常緊緊皺著，嘴角則是一直露出往左歪斜的笑容。

那是像狼一樣的嚴峻笑容，讓人覺得他好像帶著存疑的態度在打量著我們，評估我們是好是壞。阿利翁每隔幾秒就會發出一陣撕心裂肺的狂咳，不過除此之外，他都很安靜，只想偷偷觀察我們，迴避攝影機，即使我們試圖與他交談也不太理會。

阿利翁有一種明顯超出世俗的氣質，知道他過去肯定參與過食人的行為，我一點也不意外。

吉姆很快就指出一點：「我確定這裡的其他長者大部分也一樣，戰爭中被抓到的俘虜有時也會面臨同樣的處置。」

我不太確定自己會對這些事做何感想，但是即便我喜歡這些年長的戰士，包括阿儂在內，現在卻不可能再用和之前相同的眼光看待他們了。

相關書摘 ►BBC生態攝影師：我懸掛半空中，看著六公尺外的黑猩猩母子在樹枝上沉睡

書籍介紹

本文摘錄自《攀樹人：從剛果到祕魯，一個BBC生態攝影師在樹梢上的探險筆記》，商周出版

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作者：詹姆斯・艾爾德里德（James Aldred）

譯者：羅亞琪

「樹木是大地寫上天空的詩。」──紀伯倫《沙與沫》

攀遍婆羅洲、剛果、哥斯大黎加、祕魯、澳洲、加彭、巴布亞新幾內亞、委內瑞拉、摩洛哥……

我將生命與靈魂交付給一條尼龍細繩，卻在攀爬旅程中看見森林最斑斕的靈魂

在六十公尺高的樹頂邂逅馬來犀鳥

在剛果叢林與巨型公象驚險擦肩

在亞馬遜祕境遭到子彈蟻熱吻……

一趟趟在樹梢上的萍水相逢，卻鐫刻成流連一輩子的不朽記憶

當早春的日光從枝椏間流瀉而入，攀樹人身懸數十公尺高的吊床，在鳥囀蟲鳴間悠悠醒轉。時而是戴菊鳥在身旁輕盈地覓食，時而是黑猩猩母子在咫尺香甜地酣眠；待在樹冠上最棒的喜悅之一，就是背靠著樹，觀看野生生物旁若無人地，在身旁忙著自己的事。

當然也有不平靜的時刻──雷電響徹山谷，樹枝在暴雨間劇烈晃蕩，讓渺小的攀樹人命懸一線；囂張的馬蠅群聚，將攀樹人盯出一身膿瘡，連威士忌烈酒都難以止痛；蘇門答臘淘氣的紅毛猩猩，不斷試圖在數十公子的高空，把繫在樹梢上的保命繩結解開……。作為BBC生態攝影師的攀樹人，為了記錄眼前變幻莫測的每分每秒，用一條尼龍細繩串起了樹木與自己的身軀，更串起了自己永遠駐守於此的心。

令人屏息的動人書寫，令人怔忡的奇妙境遇，一個攀樹人穿梭在枝椏間，對樹的愛意流洩在字裡行間。他用最真誠的文字，說出了這個給全世界聆聽的美麗故事。

Photo Credit:商周出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航