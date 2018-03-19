業者也是受災戶？傅崐萁：「不滿意」可退錢，8億元花蓮概括承受

花蓮地震之後，花蓮縣府收到來自民間近20億元的捐款，但其中高達4成、有8億元卻被拿來補助石材、觀光產業紓困貸款的利息，引發網路討論，更有網友表示抗議要退款。為此花蓮縣長傅崐萁今（19）日上午召開記者會，表示善款「當然可以退」，但他也強調「不會拿善款來補貼產業」，將建請中央補助，中央如窒礙難行，「花蓮縣府概括承受」。

花蓮縣善款監督委員會召集人張善政、花蓮縣長傅崐萁今天早上聯合開記者會，由於民間對善款「用途」有8億元用於產業貸款利息補貼有爭議及批評，花蓮縣長傅崐萁首次鬆口，表示「善款可退錢」。

記者會上，張善先說明善款運用。

張善政表示，善款運用秉持透明和充分溝通的原則。他說委員會在頭2次會議集中照顧家庭及個人型災民，受災戶慰問金每戶補助新台幣20萬元，補助標準甚至比台南還高（台南是10萬元），目前已有190戶領取；另外房屋重建也是以公家機關的發包標準造價（每坪11萬元），這是過去以來最高的造價標準，而房屋結構安全沒問題，但是磁磚剝落、地面裂開等房屋損壞，也會有補助，張善政指出，這也是過去所沒有的。

提到善款資助產業是否為首例，張善政說，利用善款紓困產業八八風災、台南地震、高雄氣爆，及國際都有前例，8億元是提供受災產業1%的紓困，並不是全額的補助，也是根據行政院重建專案小組在2月23日的4次會議的決議，會議中東辦執行長許傳盛也提到，對於產業補貼政可否一起考慮，政務委員陳美伶也請花蓮參考台南案例，這也是這次補助依循的重點。

傅崑萁：有疑慮可退款，縣府「概括承擔」

記者會上，花蓮縣長傅崐萁也強調，重建過程中「第一個考慮」的對象一直是受災戶，花蓮縣整個救災及補助標準，都參考高雄氣爆、台南地震、八八風災的標準，而以上案例都有使用善款救助產業災民的例子。

不過傅崐萁也說，地方所有的經濟、產業、治安，如果沒有短時間救助起來，如果花蓮的產業一一倒閉，我們可以說，會有「超過10萬個家庭」受到影響，失去工作機會，後果不堪設想。

至於使用善款補助產業災民，傅崐萁解釋，以台南來說，影響營業補助每戶是10萬元，高雄氣爆則每案每個月補助20萬元，一年240萬元；至於花蓮則只有1%的利息補貼，每戶最高上限20萬元。

傅崐萁表示，外界對善款支應有不同想法，如果要求退回，「我們會建請善款委員會予以退回，充分地尊重每一位捐款者，也感謝大家曾經陪花蓮走過最艱辛的時刻」。傅崐萁呼籲中央，希望中央對花蓮產業振興救助，能夠支援花蓮縣8億元的補助，如果中央無法補助的話，花蓮縣政府會「自行承擔、概括承受」。

張善政之友臉書粉絲專頁，今天下午也貼文，表示「讓我們停止謾罵，以各自的方式支持重建」，並公布退款流程，讓對於目前善款運用感到不解的網友，能夠儘快取回自己的善款，以自己的方式支持花蓮地區的災後重建，並讓焦點盡快回到災民身上。

觀光業者喊「災民不侷限在倒榻的房子裡」，內政部：專款專用是原則

《聯合報》報導，今日的記者會上，也有觀光業及石材業業者出席。

花蓮縣觀光休閒協會前理事長邱錫棟表示，災民不是侷限在房子倒塌，觀光產業在這一波震災，損失大好幾倍，因震災觀光客不來，中小型飯店每月虧損百萬以上，中大型遊客區每個月淨虧損近4百萬以上，接下來產業不是減薪、倒閉，會影響到數萬個家庭。政府只是補貼一點利息上的差額，卻遭到如此大的攻擊，他感到心痛，「業者要得只是能生存下去的機會。」

「我們要的只是一個喘息。」台灣區石礦製品工業同業公會理事長王淳甫則表示，石材業不是石礦業，而是建材產業，這次花蓮傾倒的石板有一百萬平方公尺，可以完成3棟101，小工廠損失上百萬、大型工廠損失上億元，業者只希望得到喘息，並沒有要求要有完整的補貼。

不過，花蓮震災善款用於觀光、石材業者紓困，今日也引發立委質疑。

民主進步黨立法委員谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）今天在立法院內政委員會質詢時指出，花蓮震災捐款有4成用在產業重振，不是全數用來救助災民。為此內政部長葉俊榮表示，依《災害防救法》第45條規定，善款要「專款專用」，並尊重捐助者的指定用途。

《災害防救法》第45條：民間捐助救災之款項，由政府統籌處理救災事宜者，政府應尊重捐助者之 意見，專款專用，提供與災民救助直接有關之事項，不得挪為替代行政事 務或業務之費用，並應公布支用細目。

Kolas Yotaka追問，葉俊榮是否認為這樣不符比例？葉俊榮則表示，他還沒有直接了解相合性問題，他現在說的是法律規定的原則。

葉俊榮進一步表示，捐款人基於善念，實際上執行的人也要基於善念的延續，有任何做得不對的地方，大家都可以檢討，「確實是應該用於救災，專款專用」。

而網購達人「486先生」陳延昶今天下午貼文表示，他將申請取回捐款新台幣200萬元，改捐給育幼院等團體。

486先生在臉書上說，「館長，我動作比你快，花蓮捐款我要拿回來了」。文中也說，「對這次各界善款的使用，我是深表遺憾，不管花蓮官員如何解釋，善款本來就是社會大眾發揮人飢己飢的精神，希望能幫助身家財產受創的災民，而非對砂石業等產業『紓困』、『貸款』。業者若有營業上的資金需求應該是去跟銀行貸款才對。」

他也指出，拿回的200萬捐款，將改捐給台灣的育幼院、門諾醫院以及醫勞盟。

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核稿編輯：羊正鈺