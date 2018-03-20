中共最怕的，就是台灣人這種「我不怕你」的思維

中國式的網路言論管制，在台灣和全世界的人眼中，一直充滿著不可言喻的荒謬，例如這次習近平修憲的期間，從比較直接的「皇帝」、「終生」到摸不著頭緒的英文字母「N」，後來甚至連「習近平」三個字都被隱蔽，好像是要把自己「河蟹」掉一般。

但回過頭來思考，習近平從百度上消失，他的人也還在，一般民眾搜尋不了稱帝，也知道新的憲法已在掌聲裡通過，如果中共真是因為擔心民眾得知真相後，會起而推翻政府，那網路上的言論管制，明顯不能達到對應的效果。

舉一個簡單的例子，有台灣人在某手遊上遇到中國玩家，不斷對他說「你們習大大最近很火呀」、「稱帝稱帝呀」等等的話語，竟然得到對岸玩家的哀求台灣玩家別再說，因為「網上這話不能亂談的」。

►【插畫】吃雞巧遇中國網友：你們習大大最近很火啊！

寶寶知道但是寶寶不說，一個事件發生，大家即使不在網路上談，也不代表心裡沒有感覺，既然有了疙瘩，為什麼不會想推翻這個「犯錯」的政府？缺乏「從眾」的動能或許是一大要因，但目前絕大多數的中國人民，從喝過洋墨水，在美國大學圖書館偷偷Google過「天安門」的年輕學生；到一輩子沒出過家鄉，只讀《解放日報》的農村老人，他們或多或少握有「真相」的認知，卻也都不會想跳出來推翻政權。

我認為，共產黨近代言論管制的目的並不是在意「真相」曝光，而是擔心失去「權威」。

共產黨拚死維護的，就是「少數職業革命家」的概念

許多中產階級以上的中國人長期有著一個說法：沒有知識的人不應該參與政治，因為他們比較容易被煽動，容易被誤導而造成國家動亂。這當然是個荒謬的解讀，但從中，我們可以清楚看見從蘇聯時代就留存的觀念痕跡。

在西方世界所稱的民主制度裡，政客和政客吵架，人民和政客吵架，人民也和人民吵架，在這種讓許多台灣人覺得「很亂」的環境裡，代表的其實就是心境上的「平等」——即使實權上他們能夠決定我們做壞事要被關幾年、老家會不會被都更，但至少我可以罵你，我們站在一樣的水平上。

反觀在共產黨的制度裡，從蘇聯開始至今的一貫態度，就是對「黨」保持永遠的忠誠，一如馬基維利所說，讓人怕你比讓人愛你安全，嘗試當「獅子」的領導人必須建立這樣的權威，不只禁止人民評論，更讓人民覺得，罵過的人好像都不見了。

有了這樣的恫嚇，人民打從心底知道不該罵政府，等到他們失去了這個能力，漸漸也不覺得政府會犯錯，到最後，整個社會就只剩下政客和政客吵架（或是所謂的改革、肅貪或隨便什麼），以及人民和人民吵架，布爾什維克（Bolsheviks）概念中「少數職業革命家」的概念就能持續維持，只是從以前我負責治國你負責種田的工作分配，改成我負責治國你負責生產手機和蓋無人商店而已。

Photo Credit: Leon Leonidov CC0 Public Domain 列寧、托洛斯基與紅軍，攝於1921年。

中共最怕的，就是我們不怕他

這就是為什麼中共政權如此忌諱法輪功，因為他們是天安門之後最大的一次人民街頭運動——而且還是無預警的，這種「我就是要見你」的官民平等思維，在追求終極控制的共產黨眼裡是最可怕的。畢竟，共產黨當時就是這樣子，靠著蔣介石刻意營造「寬厚」之下的自由平等假象，在空隙間安插翻攪，日本正規軍八年打不下來的這塊大陸，共產黨只花兩年時間就取得戰場的主控權。

因為這種「擁有人民」的概念，中國人一直很忌諱我們說自己是「台灣人」。仔細想想，上海湖南廣東的人稱呼自己是上海人、湖南人、廣東人時，都不會有類似的問題——因為那些地方是共產黨的轄理之地，當地人們的心中也懷抱著這樣的「獅子」念頭，但中共控制不了台灣，所以必須不斷的展現威權。

他們最怕的，就是台灣這種「我不怕你」的思維，流回到中國本土。

身為台灣人，我們應該要記住一點：中國政府最怕的，就是我們不怕他，這不只關係到中國統不統台灣，而是個能夠從內部動搖中共政權的關鍵思想種子。看看當時讓我們了解到「政府是可以罵」的李敖，對後世言論自由和政黨輪替的深遠影響，就可分曉一二。

仔細想想，這樣的亂，這樣子罵政府，或許也是我們對民主的貢獻。

延伸閱讀

核稿編輯：翁世航